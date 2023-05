Como recuperar dinheiro de burla? Fui enganado por uma corretora

Está desesperado e chateado por causa de um esquema do qual foi vítima? Talvez seja por isso que está a ler este artigo. E é por isso que estamos aqui também, para tentar ajudá-lo! Resolveremos principalmente o problema: como recuperar dinheiro de uma corretora.

Os crimes de fraude têm muitas faces e métodos diferentes, especialmente com o desenvolvimento dos meios de comunicação e da tecnologia, e a possibilidade do acesso aos dados pessoais de algumas pessoas, seja por meio de registos prévios ou por métodos completamente ilegais.

Muitos devem de se lembrar daquele link de e-mail de pessoas na Nigéria que afirmam que um dos seus parentes morreu e de que estes herdaram alguns milhões de dólares, mas precisam de enviar alguns documentos e $200 para retirar a reserva da sua conta bancária na Nigéria. Lembra-se?

Em relação à fraude nas empresas Forex, é possível que tenha recebido uma chamada de um telefone britânico, de uma pessoa que se diz administrador ou gestor de contas e que obteve os seus dados por meio de um registo online (provavelmente não).

Aos poucos vai conquistando o seu interesse e confiança, através de promessas de ganhos ou bónus grátis na abertura de conta com depósito inicial e assim por diante.

Tudo isso será abordado com mais detalhes durante este artigo e sobre o método de recuperação de dinheiro de burlões no trading.

"Eu depositei dinheiro e fui enganado" - Cenário Geral

Um dos piores fenómenos que atingiu a Internet recentemente é o fenómeno da fraude da empresa Forex. Há cada vez mais casos de fraude em sites de trading que se aproveitam da falta de conscientização e desconhecimento das suas vítimas.

E embora haja cada vez mais controlo e impedimentos que impeçam estas operações fraudulentas e atrapalhem as empresas de trading falsas, o número de casos de fraudes no trading ou problemas ao levantar o dinheiro numa corretora ainda está a aumentar.

Por isso, é muito importante treinar, entender como funciona o mercado, as corretoras e o trading em geral, e detectar fraudes antes que estas ocorram:

Exemplo de tipos de burla no trading

O processo de fraude começa quando recebe uma chamada de desconhecidos solicitando um depósito como um investimento inicial de cerca de €200, e estes oferecem uma recompensa financeira na sua conta de trading por isso.

Logo, na semana seguinte, o gestor de conta mostrará como abrir os pedidos. Alguns vão ganhar e alguns vão perder.

Embora estes digam que não precisará de depositar qualquer outro valor em dinheiro, um representante da empresa ligará para si para dizer que este é um gestor de conta sénior e informará que, se depositar €10.000, receberá um contrato de trasing garantido de 30%. Também promete grandes lucros e você nunca perderá porque vai investir pequenas quantias e o valor total não será usado até que seja definitivamente um investimento seguro.

Normalmente, se você for reticente, o interlocutor ficará chateado e insistirá que é uma grande oportunidade com a qual você ganhará muito dinheiro. Este não vai acreditar que você não está interessado. Este dirá que o seu dinheiro está seguro e que pode retirá-lo quando quiser da conta de trading e, na verdade, é o contrário!

Claro, depois de uma semana ou um tempo, quando tentar recuperar o dinheiro desta corretora, os problemas começarão! Parece familiar?

Depois disto, você tentou entrar em contato com o homem com quem falou e não teve sucesso, tentando contatá-lo tanto por telefone quanto por e-mail?

É possível que tenha tentado entrar em contato pelo atendimento ao cliente. É quando estes o transferem de uma pessoa para outra tentando convencê-lo a colocar mais dinheiro. Na maioria das vezes, quando se recusa a fazê-lo, estes param de atender as suas chamadas e e-mails.

É por isso que deve sempre certificar-se de que entrou em contato com uma corretora regulada. E quanto mais exigente for a regulamentação, melhor. Também é importante testar as suas condições com uma conta demo:

O que fazer se fui enganado por uma corretora?

Vamos à questão mais importante: o que fazer, se fui enganado na área de trading.

Vamos ver como recuperar o seu dinheiro com uma corretora. Precisará ter evidências de que a fraude ocorreu. E, em segundo lugar, que o processo de depósito tenha sido feito por cartão de crédito, Visa, Master Card, Neteller ou transferência bancária e que não tenham passado mais de 6 meses desde o processo de depósito.

Os cartões de crédito são diferenciados de outras opções por um recurso de estorno do banco do qual o cartão foi emitido.

Informações que deve fornecer para recuperar o dinheiro depositado

Nome do titular da conta;

Número de telefone do titular da conta da empresa de trading;

Nome da empresa de trading em questão;

Histórico de todas as interações e transações;

Valor total do depósito;

Se consegue ter acesso à conta de trading (sim ou não);

O site da empresa de trading com a qual está operar;

Nome de utilizador para iniciar sessão na conta na plataforma de trading;

Como o dinheiro foi transferido para a corretora;

Documentos e contratos assinados entre você e a empresa;

Qualquer método documentado de comunicação: e-mail, chamada gravada, conversa de chat (WhatsApp, mensagens de texto) ou qualquer outra coisa;

Materiais adicionais que podem ajudar.

Para apoiar sua posição, faça o seguinte também:

Envie uma reclamação oficial aos tribunais;

Envie uma reclamação oficial ao regulador do mercado monetário relevante. Em Portugal ou Brasil, pode preencher um formulário da reguladora de mercado do país e estes se encarregarão de investigar o incidente;

Envie uma reclamação formal e certificada a todos os comités oficiais relacionados com o mercado financeiro no mundo europeu e no país da empresa;

Envie uma reclamação formal e certificada para todas as instituições que lidam com essas empresas na Europa (bancos, instituições de transferência de dinheiro, Visa e MasterCard).

Como recuperar dinheiro de uma corretora SEM licença

A maneira de recuperar o seu dinheiro de corretoras fraudulentas de forex e opções pode variar dependendo do método de pagamento que usou.

Os métodos de pagamento mais populares e familiares entre as empresas de trading são divididos em 4 categorias da seguinte forma:

Cartões de crédito como Visa Card e Master Card; Transferência bancária; Gateways de pagamento como Neteller, Skrill e PayPal; Cartões pré-pagos como CashU e outros.

Cartões de crédito

Se depositou usando Visa ou Master Card, entre em contato diretamente com o banco e informe que uma transação foi feita com o seu cartão de crédito.

O banco coordenará com Visa e Master Card para devolver o seu dinheiro, é claro, se for dentro de 60 dias a partir da data do depósito.

Desde que o uso de cartões de crédito se tornou tão popular em todo o mundo, as autoridades até intervieram para proteger os consumidores.

As leis diferem em diferentes países, mas geralmente há uma forma de lei que garante reembolsos. Até as próprias empresas de crédito têm essa provisão para arcar.

Estas leis foram implementadas para permitir que os clientes se oponham às transações, mas também é muito importante no caso de ter depositado numa conta de trading e ter sido enganado. Assim, uma devolução pode ser usada ​​como forma de protestar contra serviços ou produtos abaixo do padrão.

Em seguida, deve fornecer evidências do motivo pelo qual o estorno foi solicitado. Se o reembolso for devido a uma disputa com o vendedor (no nosso caso, a corretora), deverá fornecer cópias de e-mails e outras correspondências.

Depois disso, o emissor do cartão de crédito entrará em contato com eles para saber o lado deles da história enquanto você trabalha como intermediário. No caso de fraude direta, as disputas são resolvidas rapidamente, pois essa é a principal função das devoluções.

Transferência bancária

Os depósitos efetuados por transferência bancária têm um processo de reembolso de depósito semelhante ao descrito acima. Esta opção também está disponível se o seu dinheiro ainda estiver no mesmo banco, onde o dinheiro enviado é simplesmente revertido.

Se o seu depósito foi feito por transferência bancária, deve comunicar com o banco da empresa de trading onde a transferência foi feita para cancelar o processo de transferência, pois são estes que estão com o dinheiro agora.

Novamente, pode fazer isso enviando um e-mail ou ligando para o centro de suporte ao cliente.

A partir daí, o processo é o mesmo de solicitar o estorno de uma transação com cartão de crédito.

Forneça evidências para mostrar que você tem direito a um reembolso e o banco realizará investigações no seu nome. Se o seu caso for crível, o banco irá reverter o valor enviado, mas pode entrar dentro de uma batalha se a corretora ou trading se opuser à reclamação.

Recordar : todo o material que comprove que houve uma burla da corretora, ou que esta não permite que retire o dinheiro da sua conta de trading, pode ser útil. Forneça qualquer correspondência com a corretora, seja e-mails ou até capturas de tela de conversas de chat ou similares.

Deve confiar no pedido de estorno porque geralmente não será a única pessoa que não pode retirar fundos da sua conta de trading. Se a corretora enganou os clientes, esta terá recebido muitos pedidos de retorno na sua conta bancária. Isto funcionará a seu favor, pois o banco detecta o padrão de fraude e pode tomar outras medidas contra estes.

O que fazer se eu depositei dinheiro por terceiros

Este caso ocorre quando transfere qualquer quantia por terceiros entre você e a empresa de trading Forex. Com base no fato de ser um agente da empresa, pode simplesmente registar uma reclamação junto do titular da conta, com os dados que possui durante o processo de transferência, como nome e número da conta.

Pode apresentar um pedido diretamente à pessoa e processá-la internacionalmente se esta não devolver o dinheiro roubado. Como referimos anteriormente, deve fornecer todas as informações e provas de que dispõe quando denunciar a pessoa e o processo às autoridades competentes.

Lembre-se de que o conhecimento é essencial para evitar que estes eventos de fraude ocorram. Quanto mais souber sobre o mundo do trading, mais protegido estará contra possíveis fraudes!

Métodos de pagamento

Como acabámos de mencionar, as pessoas preferem usar métodos de pagamento ou carteiras eletrónicas por vários motivos. A segurança é o principal fator, porque se o provedor de métodos de pagamento for confiável, não precisará adicionar os detalhes da sua conta na página da corretora. Se a empresa de trading estiver totalmente envolvida em burlas, estes podem usar esses detalhes para enganar ainda mais a sua conta.

Alguns exemplos destes métodos de pagamento confiáveis ​​incluem Payza, Skrill, Neteller ou PayPal. Tudo isto é escolhido com base na preferência pessoal do cliente, e as corretoras de Forex partilham essas empresas para usar os seus serviços. Se depositar em qualquer uma destas empresas, isso proporcionará algum alívio em casos de fraude.

Claro que vai depender principalmente da própria empresa e das suas políticas. Para obter o seu dinheiro de volta de uma corretora, se foi enganado, precisará de registar uma reclamação diretamente com estas empresas e fornecer evidências de que a empresa de trading rejeitou o pedido de retirada e esta empresa ajudará a recuperar o seu dinheiro.

No caso de fornecer argumentos e evidências fortes, estas empresas podem reembolsar imediatamente o valor na sua conta se verificarem-se essas informações.

Cartões pré-pagos

Isto acontece quando deposita através de cartões pré-pagos como CashU ou outros usados ​​para comprar pelos websites.

Pode reclamar diretamente com o prestador de serviço, e deve fornecer números de cartão e evidências claras de que a operação fraudulenta ocorreu e que a corretora não permite a retirada de fundos e se isso está de acordo com a política de devolução de dinheiro da empresa, o valor será devolvido.

Como recuperar dinheiro de uma corretora COM licença

Se o incidente for com uma empresa de trading licenciada, é muito mais fácil! O número de procedimentos é menor e os resultados são mais rápidos! Algumas empresas de trading autorizadas às vezes trapaceiam, especialmente as novas.

Em caso de fraude por parte de empresas de trading licenciadas, e estas não permitirem a recuperação do dinheiro, deverá apenas contactar as autoridades reguladoras competentes, sendo as mais conhecidas:

Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido FCA

Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC)

Comité de Valores Mobiliários do Chipre CySEC

Basta registar a reclamação em nome da empresa que o enganou, e fornecer o número do depósito e processo bancário com a hora e data, os dados citados acima, o incidente será investigado e os responsáveis ​​serão questionados.

Saiba mais sobre fraudes no trading e o que fazer nesses casos no vídeo seguinte:

Evitar burlas operando com as melhores corretoras

Para evitar problemas na hora de retirar dinheiro de uma corretora é importante escolher uma que seja regulamentada. Como saber se uma corretora é legal? Pode procurar o número de licença dessa mesma corretora e verificá-lo com a autoridade reguladora relevante.

As empresas de investimento da Admirals são autorizadas e reguladas por vários órgãos reguladores, como a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySec), a Autoridade de Supervisão e Decisão Financeira da Estônia (EFSA) e a Autoridade de Investimento da Comissão de Valores Mobiliários da Austrália (ASIC).

Além disso, a Admirals possui mais de 40 prémios internacionais de excelência em trading Forex e CFDs. Esta é a prova de que, quando escolhe operar com a Admirals, pode ter a certeza de que negociará com as melhores condições de trading possíveis e o melhor atendimento ao cliente.

Como recuperar o meu dinheiro de uma corretora - Conclusão

Esperamos ter esclarecido o método para recuperar dinheiro de uma corretora que o defraudou. Mas não só nesse caso específico, mas também para que tenha foco em seguir os passos para a recuperação do seu dinheiro e quais são os procedimentos necessários para alcançá-la.

Apresente sempre todas as evidências, grandes ou pequenas (todas as evidências são importantes quando se trata de receber dinheiro de volta de uma corretora), seja paciente e faça o acompanhamento com as autoridades responsáveis.

Se tiver mais dúvidas e perguntas, sinta-se à vontade para registar os seus dados aqui, e um dos nossos melhores consultores financeiros entrará em contato para esclarecer quaisquer dúvidas e perguntas na sua mente e fornecer as melhores perspetivas da sua experiência prática.

