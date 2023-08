Como operar com a Delta Air Lines com aumento da procura por viagens

Agosto 10, 2023 20:36

A Delta Air Lines é a maior companhia aérea do mundo em termos de receita e capitalização de mercado. As ações das companhias aéreas estavam entre as mais atingidas pela pandemia em 2020 e demoraram a recuperarem. No entanto, com o aumento da procura por viagens e a queda dos preços do combustível da aviação, muitas companhias aéreas, incluindo a Delta, relataram resultados positivos em 2023.

Continue a ler para saber mais sobre o desempenho da Delta Air Lines no segundo trimestre e o que os analistas estão a prever para as suas ações.

Ação: Delta Air Lines Símbolo Conta Invest.MT5: DAL Data da Ideia: 8 agosto 2023 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $49,00 Preço-alvo: $59,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho da Delta Air Lines no segundo trimestre de 2023

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de resultados do segundo trimestre da Delta Air Lines:

Ganhos por ação de $2,68 dólares, contra $2,40 esperados, um aumento de 86% anual (YoY);

Receita de $14,61 biliões de dólares contra $14,44 biliões esperados, um aumento de 19% em relação ao ano anterior;

Receita Operacional de $2,49 biliões de dólares acima dos $1,45 biliões do ano anterior;

Receita de passageiros internacionais aumentou 61% com o boom das viagens internacionais;

Receitas Premium e Loyalty cresceram 25% e 20%, respectivamente.

A Delta não apenas superou as expectativas do mercado no segundo trimestre, mas também registou a sua maior receita e lucratividade trimestral e aumentou a sua perspectiva para todo o ano pela segunda vez em vários meses.

A Delta, como muitas outras companhias aéreas, tirou vantagem em 2023 de um aumento na procura por viagens de lazer e da queda nos preços do combustível de aviação, que podem representar até 30% das despesas operacionais de uma companhia aérea.

Estas mudanças nas condições mudaram o sentimento em relação às companhias aéreas, com muitas a conseguir um ótimo começo de ano no mercado de ações. O preço das ações da Delta subiu 38% até agora em 2023, e muitos analistas prevêem que pode subir ainda mais, falaremos sobre isso mais tarde.

Particularmente encorajador para a Delta Air Lines é o aumento da receita Premium e Loyalty, o que sugere que as viagens de negócios estão a recuperar, ficando atrás das viagens de lazer nos últimos dois anos. Os viajantes de negócios pagam tarifas mais altas e, consequentemente, as viagens de negócios são um componente muito importante da receita das companhias aéreas que oferecem este serviço.

No entanto, embora as perspectivas para o setor aéreo certamente tenham melhorado, as perspectivas económicas permanecem um tanto incertas. A economia global desacelerou consideravelmente e alguns economistas ainda prevêem que os EUA podem entrar em recessão ainda este ano. Dada a natureza altamente cíclica do setor aéreo, uma economia em desaceleração e um alto custo de vida podem afetar a procura por viagens aéreas nos próximos meses.

Previsão das ações Delta Air Lines - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da Delta nos últimos 3 meses, existem atualmente 17 classificações de compra, 0 retenção e 0 venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da Delta Air Lines é de $77,00 dólares, com o preço-alvo mais baixo de $45,00.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da Delta Air Lines é de $59,88.

Fonte: TipRanks – 8 de agosto de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para as ações da Delta

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Delta Air Lines pode ser o seguinte:

Comprar uma ação num intervalo acima de $49,00 para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo médio do analista em $59,00 dólares;

Manter risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total;

Período: 6 - 12 meses;

Se comprar 25 ações da Delta Air Lines:

Se preço-alvo for atingido = $250,00 de lucro potencial [($59,00 - $49,00) * 25 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir, se de facto existir mesmo uma subida.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto pode perder com uma operação, os riscos envolvidos e os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 dólares por ação. Isto significa que a compra de 25 ações da Delta Air Lines resultaria numa comissão de $0,50 ($0,02 * 25 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

No entanto, há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no geral!

Como comprar ações da Delta Air Lines em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Delta Air Lines com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso ao Dashboard; Clique em Negociar com uma das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web; Procure pela sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar a tabela de preços; Clique em Criar Nova Ordem na parte inferior da tela, insira a quantidade de ações que deseja comprar e clique em 'Comprar' para enviar a sua ordem ao mercado!

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader – Gráfico H1 da Delta Air Lines. Registo: 8 de agosto de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para operar ações da Delta Air Lines ainda hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Delta pode ter seguir outro comportamento?

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade do preço das ações da Delta cair, então pode optar por operar a descoberto usando uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que você pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo: Como Operar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: