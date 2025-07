Como negociar a Adobe após o desempenho do segundo trimestre fiscal de 2025

Julho 01, 2025 04:01

Fundada em 1982, a Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) é uma empresa americana de software mais conhecida por criar ferramentas de multimédia digital e criatividade. Os seus produtos incluem Acrobat, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Creative Cloud. Estes são utilizados por profissionais em design gráfico, edição de vídeo e fotografia.

Conheça o desempenho da Adobe no segundo trimestre fiscal de 2025 e as previsões dos analistas para a ação. Este material destina-se apenas a fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Consulte um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.

Ação: Adobe Systems Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: ADBE Data da Ideia: 23 de junho 2025 Período: 1 - 12 meses Nível de Entrada: $414 Preço-alvo: $660 Dimensão da Posição para Conta Invest.MT5: Máx. 5% Risco: Elevado

A conta Invest.MT5 permite-lhe comprar ações reais de algumas das maiores bolsas de valores do mundo.

Aviso de Risco: O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Toda a negociação é de alto risco e pode perder mais do que arrisca numa operação. Nunca invista mais do que se pode permitir perder, pois algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com valores pequenos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Toda a negociação é de alto risco e pode perder mais do que arrisca numa operação. Nunca invista mais do que se pode permitir perder, pois algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com valores pequenos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver o seu conhecimento antes de investir. O trading não é adequado para todos. Este é altamente especulativo e comporta um risco significativo de perda. Embora ofereça oportunidades potenciais, também envolve alta volatilidade, e a negociação alavancada pode amplificar tanto os ganhos como as perdas. Os investidores particulares devem compreender completamente estes riscos antes de negociar.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Resumo do Desempenho do Segundo Trimestre Fiscal de 2025 da Adobe

Métrica de Desempenho Resultado Real Resultado Esperado Superou ou Ficou Aquém? Lucro por Ação $5.06 $4.97 Superou ✅ Receitas $5,87 mil milhões $5,79 mil milhões Superou ✅

Principais Conclusões

Receitas recorde de $5,87 mil milhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior;

Resultado operacional de $2,11 mil milhões e fluxo de caixa operacional de $2,19 mil milhões;

Receitas dos Meios Digitais (Creative Cloud, etc.) de $4,35 mil milhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior;

Reviu em alta as previsões de receitas anuais para $23,50-$23,60 mil milhões;

Os executivos destacaram a forte adopção de ferramentas de IA generativa como o Firefly e o Acrobat AI Assistant;

A ação caiu 7% após os resultados devido ao cepticismo dos analistas sobre a monetização da IA e a crescente concorrência da Canva, OpenAI e outras startups focadas em IA.

Fonte: Resultados Trimestrais da Adobe

Previsão do Preço das Ações da Adobe pelos Analistas a 12 Meses

De acordo com 27 analistas de Wall Street, consultados pela TipRanks, que ofereceram uma previsão do preço das ações da Adobe a 12 meses nos últimos 3 meses:

Recomendações de Compra: 20;

Recomendações de Manter: 7;

Recomendações de Venda: 0;

Preço-Alvo Médio: $503,83;

Preço-Alvo Máximo: $660,00;

Preço-Alvo Mínimo: $380,00;

Fonte: Admiral Markets Stock List Macroscope, Adobe. 23 de junho de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Exemplo de Estratégia de Trading: Adobe

Os seguintes exemplos de negociação destinam-se apenas a fins educativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os investidores devem realizar investigação independente antes de tomar decisões de negociação. Um exemplo de ideia de trading para o preço da ação da Adobe poderia ser o seguinte:

Entrada: Romper novamente acima da queda pós-resultados em $414,00 para permitir volatilidade Objetivo: Ligeiramente abaixo do preço-alvo mais elevado dos analistas em $660,00 Risco: Reduzido, máximo 5% da conta Cronologia: 1-12 meses EXEMPLO DE TRANSAÇÃO Comprar 10 ações da Adobe: $4.140 (10 * $414,00) Se o objetivo for atingido: $2.460 lucro potencial ($660,00 - $414,00 * 10) Comissão da Conta Invest.MT5: 10 ações * $0,02 por ação para ações americanas = $0,20 (Aciona a Taxa Mínima de Transação de $1,00)

Lembre-se de que os mercados sobem e descem. O preço da ação pode até descer muito mais, especialmente devido ao facto de a ação já ter caído no anúncio dos resultados e de os analistas estarem preocupados com a monetização de IA da Adobe. A ação também está 45% abaixo do seu máximo histórico de novembro de 2021.

Como comprar ações da Adobe em 4 passos

Abra uma conta com a Admiral Markets para aceder ao Dashboard; Clique em Negociar ou Investir numa das suas contas reais ou de demonstração para abrir a plataforma web; Procure a sua ação na janela de pesquisa no topo; Introduza os seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de negociação.

Fonte: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Adobe. Mensal. Data: Janeiro de 2012 a Junho de 2025, capturado em 23 de Junho de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Adobe pode movimentar-se de forma diferente?

Se acredita que existe uma maior probabilidade de o preço das ações da Adobe descer, então também pode negociar a descoberto utilizando CFD (Contratos por Diferença). Contudo, estes apresentam riscos associados mais elevados e não são adequados para todos os investidores. Saiba mais sobre CFD neste artigo Como Negociar CFD.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados fornecidos proporcionam informação adicional relativa a todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, revisões de mercado, perspetivas semanais ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos sítios web das empresas de investimento da Admiral Markets que operam sob a marca Admiral Markets (doravante "Admiral Markets"). Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste especial atenção ao seguinte:

1. Esta é uma comunicação de marketing. O conteúdo é publicado apenas para fins informativos e não deve, de forma alguma, ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi preparado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da investigação de investimento, e não está sujeito a qualquer proibição de negociação antes da divulgação da investigação de investimento.

2. Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente individualmente, sendo que a Admiral Markets não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, seja ou não baseada no conteúdo.

3. Com vista a proteger os interesses dos nossos clientes e a objetividade da Análise, a Admiral Markets estabeleceu procedimentos internos relevantes para prevenção e gestão de conflitos de interesse.

4. A Análise é preparada por um analista (doravante "Autor"). O Autor, Jitanchandra Solanki, é funcionário da Admiral Markets. Este conteúdo é uma comunicação de marketing e não constitui investigação financeira independente.

5. Embora seja feito todo o esforço razoável para garantir que todas as fontes do conteúdo sejam fiáveis e que toda a informação seja apresentada, tanto quanto possível, de forma compreensível, oportuna, precisa e completa, a Admiral Markets não garante a exatidão ou completude de qualquer informação contida na Análise.

6. Qualquer tipo de desempenho passado ou modelado de instrumentos financeiros indicado no conteúdo não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação por parte da Admiral Markets relativamente a qualquer desempenho futuro. O valor do instrumento financeiro pode tanto aumentar como diminuir, e a preservação do valor do ativo não é garantida.

7. Os produtos alavancados (incluindo contratos por diferença) são de natureza especulativa e podem resultar em perdas ou lucros. Antes de começar a negociar, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos.