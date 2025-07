Ações dos EUA avançam ligeiramente para máximos históricos antes de grande semana de resultados

Julho 23, 2025 21:03

Wall Street fechou relativamente estável na segunda-feira, antes de uma semana intensa de anúncios de resultados.

Contudo, ganhos modestos de 0,14% e 0,38% para o S&P 500 e o Nasdaq, respectivamente, levaram ambos os índices a avançar gradualmente para máximas históricas, uma vez que os investidores pareceram ignorar quaisquer preocupações sobre a discordância em curso entre a Casa Branca e a Reserva Federal.

Resultados sólidos da Verizon alimentam otimismo

Mais uma vez, a temporada de resultados chegou e começou de forma robusta.

Até segunda-feira, 62 empresas do S&P 500 já reportaram resultados, sendo que 85% superaram as expectativas. Entre estas empresas que superaram as expectativas encontra-se a Verizon, que divulgou os resultados do segundo trimestre antes da abertura do mercado na manhã de segunda-feira.

Os resultados da gigante das telecomunicações não só superaram as previsões dos analistas, como também a empresa elevou a estimativa inferior das suas perspectivas de lucro para o ano completo.

No final da semana passada, o preço das ações da Verizon tinha subido apenas 2% no acumulado do ano. Contudo, as suas ações saltaram 4% na sessão de segunda-feira, tornando-se a melhor performance do S&P 500 e alimentando o optimismo de que outros resultados também serão sólidos.

Também a contribuir para impulsionar Wall Street em alta na segunda-feira esteve a Alphabet, empresa-mãe da Google, que avançou 2,7% antes do seu próprio anúncio de resultados na quarta-feira.

Bessent apela a inquérito à Reserva Federal

O Secretário do Tesouro dos EUA Scott Bessent apelou na segunda-feira a uma revisão para "examinar toda a instituição da Reserva Federal e avaliar se tem sido bem-sucedida".

Os seus comentários marcam uma intensificação da divisão entre a actual administração em Washington e o banco central americano.

Na semana passada, circularam relatórios de que o Presidente dos EUA Donald Trump poderia estar a preparar-se para demitir o Presidente da Reserva Federal Jerome Powell, que tem sido alvo de críticas regulares do presidente sobre a relutância da Fed em baixar as taxas de juro. Trump negou posteriormente qualquer plano desse tipo.

A Fed manteve as taxas estáveis desde dezembro, optando por aguardar e observar que efeito as políticas comerciais de Trump poderão ter nos preços antes de baixar as taxas ainda mais.

A próxima decisão sobre taxas de juro da Fed deverá ser anunciada na próxima quarta-feira, 30 de julho, esperando-se que as taxas se mantenham inalteradas. Os mercados indicam que a Fed provavelmente cortará as taxas na sua reunião seguinte, em setembro.

O que observar esta semana

Com a temporada de resultados de volta ao activo, o ritmo de anúncios deverá acelerar nos próximos dias.

Em destaque esta semana estão a Alphabet e a Tesla, as primeiras das Magnificent Seven a anunciar resultados, com ambas as empresas programadas para divulgar os resultados na quarta-feira.

Os investidores provavelmente acompanharão estes anúncios de perto, e estes poderão definir o tom para os resultados de outras gigantes tecnológicas nas próximas semanas.

Do outro lado do Atlântico, o Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar a sua mais recente decisão sobre as taxas de juro na quinta-feira. Após sete cortes consecutivos, espera-se que o BCE mantenha as taxas de juro estáveis esta semana.

