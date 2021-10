Bitcoin po raz kolejny przekroczył granicę 50 000 USD

W ciągu ostatnich kilku sesji byliśmy świadkami ponownego silnego odbicia w sektorze walut cyfrowych. Bitcoin po raz kolejny przekroczył psychologiczną granicę 50 000 USD po potwierdzeniu odbicia na ważnym poziomie wsparcia, jak omawialiśmy w naszej analizie z 24 września.

To odbicie Bitcoina powoduje również bycze momentum na wykresie Ethereum, które odzyskało 3500 dolarów, cofając się do poziomów z września ubiegłego roku. Chociaż na razie to odbicie nie występuje na innych kryptowalutach, takich jak Litecoin czy Ripple, to musimy być bardzo uważni w nadchodzących sesjach, ponieważ mogą one doświadczyć silnego odbicia, jeśli Bitcoin zdoła utrzymać ten nowy impet.

Ripple podtrzymuje swój spór z amerykańską komisją SEC, choć po długiej batalii w sądzie wydaje się, że Ripple może wyjść z tej sytuacji triumfalnie. Musimy być jednak bardzo uważni na rozwój tej sytuacji, gdyż zarówno ostateczne korzystne rozstrzygnięcie, jak i orzeczenie przeciwne może spowodować jeszcze większą zmienność na tym instrumencie.

Po trzech bardzo ciężkich latach, ze znaczącym ruchem bocznym po gwałtownych spadkach w 2018 roku spowodowanych - między innymi - wspomnianymi problemami prawnymi, w tym roku XRPUSD stopniowo odzyskuje popularność wśród inwestorów. Jak na razie w tym roku waluta doświadczyła silnych rajdów, które zaprowadziły cenę z poziomu bliskiego 0,20 USD do wyznaczenia rocznych maksimów 14 kwietnia w okolicach 1,96 USD jak widzimy na wykresie tygodniowym. Do tej pory w tym roku Ripple umocnił się o 367%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - XRPUSD, wykres tygodniowy. Zakres dat: 2 października 2016 - 6 października 2021. Data sporządzenia: 6 października 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Jeśli skupimy się na wykresie dziennym, możemy zobaczyć, jak po osiągnięciu rocznych maksimów, cena rozpoczęła silny trend spadkowy, który doprowadził ją ponownie do przełamania kilku poziomów wsparcia, aż do uformowania ważnej podłogi na dolnej czerwonej wstędze w okolicach 0,50 USD. Z tego miejsca cena rozpoczęła nowy impuls wzrostowy, który doprowadził ją nie tylko do przełamania powyżej 200-sesyjnej średniej, ale również do przełamania powyżej pierwszej średnioterminowej linii trendu spadkowego, reprezentowanej przez przerywaną linię.

W tej chwili, średnia 200-sesyjna w kolorze czerwonym jest głównym poziomem wsparcia, a po wykonaniu nowego impulsu na tym poziomie, cena walczy o pokonanie ważnego poziomu wsparcia/oporu reprezentowanego przez pomarańczową wstęgę. Dlatego też, będziemy musieli być bardzo uważni na rozwój sytuacji na wykresie.

Jeśli uda się pokonać ten poziom, możemy zobaczyć nowe bycze momentum, które doprowadzi cenę do poszukiwania ważnej linii trendu spadkowego. Dalsze przełamanie powyżej tego poziomu otworzyłoby drzwi do ruchu wzrostowego, który mógłby celować w roczne maksima, chociaż najpierw musiałby zmierzyć się z kilkoma poziomami oporu.

Z drugiej strony, niepowodzenie w tej próbie mogłoby wywołać dalszą korektę w poszukiwaniu 200-sesyjnej średniej. Utrata tego poziomu mogłaby zaprowadzić cenę z powrotem do jej rocznych minimów w dolnej czerwonej wstędze.

Jak wspomniano powyżej, ewolucja trwającej sytuacji z SEC może być kluczowa w nadchodzących miesiącach, więc będziemy musieli zwracać baczną uwagę na jej wynik.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - XRPUSD, wykres dzienny. Zakres dat: 20 grudnia 2020 - 6 października 2021. Data sporządzenia: 6 października 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu XRPUSD w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +13,64%

2019: -45,03%

2018: -83,27%

2017: +30 310,07%

2016: +25,01%

