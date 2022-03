Wall Street spada, a wysokie ceny ropy naftowej napędzają dalszą niepewność

Marzec 08, 2022 12:53

Podczas poniedziałkowej sesji giełdowej niepewność ponownie dała o sobie znać na rynkach finansowych, a tematów do rozmów nie brakowało.

Zaczynamy od rubla rosyjskiego, który rozpoczął ten tydzień w podobnym stylu jak poprzedni. W ciągu ostatniego tygodnia rubel spadł o ponad 23% w stosunku do dolara amerykańskiego, a wczoraj rosyjska waluta zakończyła sesję ze stratą jednodniową o 26,82% w stosunku do dolara, na coraz mniej płynnym rynku.

Wśród tej niepewności, ulubiona bezpieczna przystań, jaką jest złoto, stale rośnie, wspinając się o ponad 10% od początku lutego i sprawiając, że wielu zadaje sobie pytanie, kiedy, a nie czy, błyszczący metal szlachetny ponownie przebije poziom 2000 USD za uncję. Tak też się stało wczoraj - złoto spot na krótko dotknęło poziomu 2 002,40 USD, po czym wycofało się z powrotem poniżej tego ważnego poziomu 2 000 USD.

Jednak to inny towar nadal zajmuje większość nagłówków gazet i to właśnie do niego kierujemy teraz naszą uwagę. Tym towarem jest ropa naftowa.

Ropa naftowa nadal nieustannie rośnie - w niedzielę po raz pierwszy od 2008 r. cena ropy Brent na krótko przekroczyła 140 USD za baryłkę w ciągu dnia. W miarę upływu sesji cena spadała poniżej tego poziomu, ale od początku lutego wzrosła już o prawie 40%. Ropa WTI, inny światowy benchmark dla ropy naftowej, zyskała w tym samym okresie ponad 35%.

Ten gwałtowny wzrost cen ropy powoduje niepewność na rynkach akcji, ponieważ inwestorzy coraz bardziej obawiają się perspektywy dalszego wzrostu już i tak wysokiej inflacji. Wraz z drożejącą ropą rosną koszty produkcji dla przedsiębiorstw, które przenoszą zwiększone koszty na konsumentów, wywierając presję na wzrost cen.

Niepokój ten był wczoraj widoczny na Wall Street, gdzie indeksy Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 2,37%, 2,95% i 3,62%, a ich roczne straty wyniosły 9,7%, 11,9% i 18%.

Podczas gdy wysokie ceny ropy naftowej mogą przyczyniać się do obecnych obaw inwestorów, wiele spółek naftowych i gazowych może skorzystać na ostatnim wzroście cen. Jedna z takich spółek, Occidental Petroleum, znalazła się wczoraj na pierwszych stronach gazet dzięki nowemu inwestorowi o wysokiej renomie.

Między środą a piątkiem ubiegłego tygodnia legendarny Berkshire Hathaway Warrena Buffetta zakupił 61,4 mln akcji spółki za łączną kwotę około 5,1 mld USD. Przed ostatnią inwestycją Berkshire posiadało już akcje uprzywilejowane spółki o wartości 10 miliardów dolarów.

Tak duży zakup sugeruje, że Berkshire Hathaway, które posiada również udziały w gigancie naftowym Chevron o wartości ponad 6 miliardów dolarów, przygotowuje się do utrzymania wysokich cen ropy naftowej, a być może nawet do ich dalszego wzrostu w przyszłości.

Akcje Occidental Petroleum, które w zeszłym tygodniu zyskały prawie 45%, podczas wczorajszej sesji spadły o 1,37%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Occidental Petroleum, wykres dzienny. Zakres dat: 2 lipca 2021 - 7 marca 2022. Data sporządzenia: 7 marca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Occidental Petroleum, wykres tygodniowy. Zakres dat: 23 sierpnia 2015 - 7 marca 2022. Data sporządzenia: 7 marca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Inwestuj z Admirals

Z kontem Invest.MT5 od Admirals możesz kupować akcje Occidental Petroleum, Chevron i ponad 4300 innych spółek z 15 największych giełd na świecie. Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: