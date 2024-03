Raport o inflacji CPI w USA przyciąga uwagę ekonomistów

Raport o inflacji CPI w USA będzie w centrum uwagi inwestorów i traderów, ponieważ dostarczy on pewnej jasności co do tego, jak zmieniały się ceny konsumpcyjne w lutym. Niektórzy ekonomiści sugerują, że Rezerwa Federalna może obniżyć stopy procentowe latem, ale decydenci Fed podkreślają, że dane o CPI, a także inne raporty, takie jak listy płac itp. powinny dać silne sygnały, że gospodarka zwalnia, zanim nastąpi jakiekolwiek złagodzenie polityki pieniężnej.

Ceny Bitcoina wzrosły w poniedziałek, osiągając nowy rekord powyżej 72 000 USD, po tym jak brytyjski Financial Conduct Authority (FCA) powiedział, że po raz pierwszy zezwoli giełdom na notowanie produktów giełdowych powiązanych z kryptowalutami.

CPI w USA, luty 2024 r.

Dane o inflacji CPI w USA zostaną opublikowane dzisiaj przez Biuro Statystyki Pracy (BLS). Ekonomiści prognozują, że inflacja zasadnicza pozostanie na niezmienionym poziomie 3,1% w ujęciu rocznym, podczas gdy miesięczna inflacja może wynieść 0,4%, czyli nieco więcej niż w styczniu. Oczekuje się, że inflacja bazowa spadnie do 3,7% w ujęciu rocznym.

Jak sugerują niektórzy analitycy, raport o inflacji CPI może zmienić prognozy rynku dotyczące zmiany polityki Rezerwy Federalnej (Fed). Szef Fed, Jerome Powell, powiedział w zeszłym tygodniu, że zarząd banku centralnego powinien mieć pewność, że inflacja zbliża się do celu 2% w zrównoważony sposób, zanim zacznie obniżać koszty pożyczek.

PKB Wielkiej Brytanii w styczniu 2024 r.

W środę Office for National Statistics (ONS) opublikuje dane dotyczące PKB za styczeń. Analitycy rynkowi przewidują, że miesięczna stopa wzrostu PKB prawdopodobnie powróci na dodatnie terytorium, osiągając poziom 0,2%. W grudniu podobny raport ujawnił, że gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się o 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Gospodarka Wielkiej Brytanii wpadła w techniczną recesję w czwartym kwartale 2023 roku. Analitycy rynkowi sugerują, że Bank Anglii (BoE) może zacząć rozważać złagodzenie swojej polityki stóp procentowych, zwłaszcza jeśli styczniowy raport nie będzie zgodny z oczekiwaniami. Na tym etapie ekonomiści przewidują, że pierwsza obniżka stóp BoE może mieć miejsce w sierpniu.

Raporty o stopie bezrobocia i średnich zarobkach w Wielkiej Brytanii

Według ONS, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do 3,9% w ciągu trzech miesięcy do stycznia, przekraczając oczekiwania analityków. Inny raport wykazał, że łączne zarobki wzrosły o 5,6% w okresie od listopada do stycznia, w porównaniu z 5,8% w poprzednich trzech miesiącach.

W rozmowie z TheGuardian ekonomiści zasugerowali, że chociaż stopa wzrostu zarobków spadła, to nadal jest zbyt wysoka, aby BoE mógł rozpocząć dyskusję na temat obniżek stóp procentowych.

Sondaż Agencji Reutera pokazuje, że obniżka stóp Fed jest prawdopodobna w czerwcu

Najnowsza ankieta Agencji Reutera wykazała, że większość ekonomistów uważa, że Rezerwa Federalna może dokonać obniżki stóp procentowych w czerwcu. 72 ze 108 profesjonalnych ekonomistów przewidziało cięcie w pierwszym letnim miesiącu.

Jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych, połowa ekonomistów przewiduje łączną redukcję o 75 punktów bazowych (pb) w 2024 r., podczas gdy 26 ze 108 przewiduje obniżki o 100 pb.

