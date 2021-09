Twitter wspiera Bitcoina, pozwalając na napiwki dla swoich użytkowników w kryptowalucie

W ciągu ostatnich kilku tygodni byliśmy świadkami powrotu zmienności do świata walut cyfrowych. Cena Bitcoina przeżywała serię wzlotów i upadków, po tym jak stał się on legalnym środkiem płatniczym w Salwadorze, a Twitter potwierdził, że Bitcoin będzie jedną z walut akceptowanych w ich nowej funkcji "tipping".

Po tym, co wydawało się być historycznym momentem dla Bitcoina i rewolucji, którą reprezentuje, po jego akceptacji jako prawnego środka płatniczego w Salwadorze, jego pierwszy dzień stał się dniem zmienności i niepewności, który wywołał silny ogólny ruch w dół na rynku kryptowalut.

Podczas sesji poprzedzających wprowadzenie legalnego środka płatniczego w Salwadorze, Bitcoin doświadczył silnego odbicia, które doprowadziło go do ponownego handlu w obszarze bliskim 53.000 USD. Jednak po problemach technicznych, które pojawiły się, gdy kraj Ameryki Środkowej uruchomił ten projekt, Bitcoin doznał silnego regresu, który doprowadził do silnej niedźwiedziej świecy z dziennym zakresem ponad 10.000 USD między maksimum i minimum sesji.

Ten silny ruch wywołał równie silne uogólnione ruchy w dół o blisko 20% na niektórych kryptowalutach. Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Ripple zamknęły sesję ze spadkami odpowiednio o 11,19%, 12,84%, 18,90% i 19,18%.

Po kilku tygodniach niepewności, cena powróciła do walki o swoją 200-sesyjną średnią ruchomą w kolorze czerwonym, przełamując ją w dół i chwilowo osiągając poziom 50% zniesienia Fibonacciego i 40.000 USD za Bitcoina, gdzie wydaje się, że cena w końcu znalazła wsparcie, aby rozpocząć nowy impuls wzrostowy.

Ten impet jest wspierany przez dobre wieści z Twittera. Firma niedawno potwierdziła, że Bitcoin będzie jedną z walut akceptowanych w swojej funkcji "tipping", która weszła do testów w maju zeszłego roku. Funkcja ta pozwala twórcom treści na uzyskiwanie dochodów i płatności od swoich zwolenników za tweety, które publikują w serwisie społecznościowym.

Jeśli spojrzymy na dzienny wykres Bitcoina, możemy zauważyć, że po problemach technicznych, jakich doświadczył Salwador przy wdrażaniu tej waluty cyfrowej jako prawnego środka płatniczego, cena wykonała silny ruch spadkowy, który doprowadził ją do utraty 40 tysięcy dolarów w połowie tego tygodnia.

Obszar pomiędzy 200-sesyjną średnią w kolorze czerwonym a poziomem 40 000 USD jest obecnie głównym poziomem wsparcia. Tak długo jak cena będzie w stanie utrzymać ten poziom, ogólny sentyment pozostanie pozytywny. Utrata tego poziomu wsparcia otworzyłaby drzwi do dalszej korekty, która mogłaby doprowadzić cenę do poszukiwania rocznych minimów w okolicach poziomu 30 000 USD, w pobliżu dolnej czerwonej wstęgi.

Z drugiej strony, cena musi zmierzyć się z kilkoma poziomami oporu i wydaje się, że jej krótko- i średnioterminowe średnie kroczące (biała i pomarańczowa) mogą utworzyć niedźwiedzi krzyż. Powinniśmy być bardzo uważni na zachowanie ceny na tym ważnym poziomie, ponieważ niepowodzenie w przebiciu w górę mogłoby cofnąć cenę do miesięcznych minimów.

Bycze przełamanie tego pierwszego poziomu oporu może sprawić, że cena odzyska część utraconego gruntu i będzie kontynuować poszukiwania poziomu 50 000 USD. Dopóki jednak nie przebije się ponad linię trendu spadkowego, nie możemy spodziewać się silnego ruchu w górę w krótkim/średnim terminie.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. BTCUSD, wykres dzienny. Zakres dat: 14 grudnia 2020 - 24 września 2021. Data sporządzenia: 24 września 2021 rroku. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu Bitcoina w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +302.3%

2019: +94%

2018: -73.2%

2017: +1337.7%

2016: +124.1%

