PKB Wielkiej Brytanii rośnie w styczniu, inflacja CPI w USA pozostaje wysoka

Marzec 13, 2024 13:47

Gospodarka Wielkiej Brytanii wydaje się powracać na ścieżkę wzrostu, co pokazał raport Office for National Statistics (ONS).

W Stanach Zjednoczonych lutowa inflacja CPI była wyższa niż oczekiwano, wspierając narrację decydentów Fed o tym, że muszą zobaczyć silne oznaki spowolnienia gospodarczego, zanim przejdą do obniżek stóp procentowych.

Wzrost PKB Wielkiej Brytanii w styczniu

Raport ONS ujawnił, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła w styczniu o 0,2%, do czego przyczyniły się sektory usług i budownictwa. Wzrost PKB był zgodny z oczekiwaniami analityków.

Ekonomiści Barclay's powiedzieli dziennikarzom CNBC, że dane o PKB „nie są zbyt pozytywne, ale wyprzedzają to, co było pod koniec ubiegłego roku. Przemysł i produkcja były słabe w ostatnich kilku wydrukach, można by się spodziewać, że w końcu się od tego odbiją. Dobrze to widzieć, ale będziemy musieli obserwować to przez dłuższy czas, aby wiedzieć, że jest to coś trwałego”.

Komentując odczyty brytyjskiego PKB, ekonomiści ING zauważyli, że „nie powinniśmy zatem przeceniać danych o PKB za jeden miesiąc, ale uważamy, że jest to zgodne ze stopniowym ożywieniem aktywności, którego oczekujemy w nadchodzących miesiącach. Uważamy, że spadek ogólnego PKB w czwartym kwartale, który oznaczał drugi z rzędu kwartał ujemnego wzrostu, a tym samym techniczną recesję, raczej nie powtórzy się w pierwszym kwartale 2024 r.”.

CPI w USA wzrasta w lutym

Według Biura Statystyki Pracy Departamentu Pracy, wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA, będący miarą kosztów towarów i usług, wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym i o 3,2% w ujęciu rocznym. Roczna inflacja zasadnicza przekroczyła oczekiwania, co skłoniło analityków do stwierdzenia, że Rezerwa Federalna może opóźnić obniżkę stóp procentowych.

Dolar amerykański wzrósł w stosunku do swoich konkurentów zaraz po ogłoszeniu danych o inflacji. Analitycy Commerzbanku stwierdzili, że „spadek inflacji w USA ulega zahamowaniu. W lutym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, zarówno ogółem, jak i z wyłączeniem energii i żywności. W szczególności wzrosły ceny usług, odzwierciedlając rosnące koszty wynagrodzeń. Wysoka stopa inflacji w styczniu nie była zatem wartością odstającą. Dane te potwierdzają nasz pogląd, że rynek przecenia potencjał obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną”.

Członkowie zarządu EBC rozmawiają o stopach procentowych

Szef polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Francois Villeroy de Galhau, powiedział, że bank centralny wygrywa walkę z inflacją, ale pozostaje czujny na tym froncie. Jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych, wspomniał, że „konsekwencje, które my, w Europejskim Banku Centralnym, powinniśmy wyciągnąć, to prawdopodobnie obniżenie stóp procentowych na wiosnę, a przypominam, że we Francji i Europie jest to sezon, który trwa od kwietnia do 21 czerwca”.

Członek zarządu EBC, Peter Kazimir, zasugerował, że należy rozpocząć dyskusję na temat obniżki stóp procentowych, ale podkreślił, że zarząd potrzebuje więcej twardych dowodów na temat perspektyw inflacji Kazimir zauważył, że EBC powinien poczekać do czerwca z dostosowaniem stóp procentowych i dodał, że pośpiech nie byłby mądry ani korzystny.

OPEC: Silny wzrost globalnego popytu na ropę w 2024 i 2025 r.

OPEC podtrzymał swoją prognozę stosunkowo silnego wzrostu globalnego popytu na ropę w 2024 i 2025 roku, zgodnie z najnowszym raportem opublikowanym 12 marca. „Chociaż utrzymują się pewne zagrożenia, kontynuacja oczekiwanej dynamiki od początku roku może skutkować dodatkowym potencjałem wzrostu globalnego wzrostu gospodarczego w 2024 roku. Trajektorie wzrostu Indii, Chin, a także Stanów Zjednoczonych w 2024 i 2025 r. mogą przekroczyć obecne oczekiwania” - zauważono w raporcie OPEC.

