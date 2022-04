Powrót niepewności związanej z jastrzębią postawą Rezerwy Federalnej

Kwiecień 06, 2022 12:56

Niepewność co do jastrzębiej retoryki Rezerwy Federalnej przeważyła przed dzisiejszą publikacją protokołu z posiedzenia FOMC za marzec, w którym bank centralny podniósł prognozę stóp procentowych o 0,25 proc. Inwestorzy oczekują większej ilości informacji na temat planów Fed dotyczących ograniczania QE po latach zakupów aktywów w celu wsparcia gospodarki w czasie pandemii.

W nocy nastroje w Azji były wzorowane na rynkach akcji w Australii, które cofnęły się, ponieważ inwestorzy wzięli pod uwagę perspektywę jastrzębiego nastawienia innego ważnego banku centralnego - RBA. W swojej kwietniowej decyzji RBA zrezygnował z „cierpliwości”, sygnalizując, że australijska gospodarka zacznie podnosić stopy procentowe w krótkim okresie.

Zacieśnianie polityki pieniężnej

Zmiana w kierunku zacieśniania polityki pieniężnej w USA i Australii znajduje swoje odzwierciedlenie w Wielkiej Brytanii. Inflacja jest wysoka we wszystkich trzech regionach, co wynika z ożywienia działalności gospodarczej po spowolnieniu spowodowanym pandemią COVID-19. W miarę jak przemysł przegrzewa swoje silniki, walcząc o zaspokojenie rosnącego popytu, niedobory w łańcuchu dostaw przyczyniają się do wzrostu inflacji cenowej.

Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe pojawiają się w trudnym momencie dla światowego zadłużenia, które wzrosło do rekordowych poziomów w czasie akomodacyjnej polityki monetarnej z okresu pandemii.

Innym znakiem czasów jest zmienność cen spot ropy naftowej, ponieważ inwestorzy starają się wyprzedzić kolejne zmiany w nieprzewidywalnym przebiegu wojny na Ukrainie. Sytuacja geopolityczna zwiększyła ryzyko związane z podażą ze strony Rosji, a OPEC nie ustąpił w swoich planach stopniowego zwiększania wydobycia w następnym kwartale. Ostatnio ceny spot ropy naftowej spadły w nadziei na pokój w Europie, a także na wysiłki USA zmierzające do uwolnienia własnych rezerw ropy naftowej w celu zrównoważenia inflacji.

Poza dzisiejszymi minutkami FOMC, kolejnym ważnym wydarzeniem będzie czwartkowa publikacja danych o sprzedaży detalicznej w strefie euro za luty. Jeśli oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego nie zostaną potwierdzone, może to wywołać efekt domina na parach walutowych z EUR, ale jednocześnie waluta unijna może zyskać wsparcie, jeśli dane okażą się lepsze od oczekiwań. Pary walutowe z EUR zmagają się również z niepewnością związaną z nadchodzącymi kwietniowymi wyborami we Francji.

