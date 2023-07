Inwestorzy czekają na raport NFP

Lipiec 05, 2023 14:39

Czerwcowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem, który zostanie opublikowany w piątek, jest jedną z najważniejszych publikacji danych w tym tygodniu. Dane NFP pokażą, jak wygląda obecnie rynek pracy. W ostatnich miesiącach raport zwykle przewyższał oczekiwania analityków. Raport NFP jest bardzo ważny, ponieważ Fed bierze go pod uwagę przy planowaniu polityki pieniężnej.

W oczekiwaniu na dane NFP, analitycy będą mieli okazję przejrzeć protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Otwartego Rynku (FOMC), szukając wskazówek co do kolejnych ruchów Fed.

W Europie raport opublikowany przez S&P Global i Hamburg Commercial Bank (HCOB) wykazał, że wskaźnik PMI dla usług w strefie euro wyniósł w czerwcu 52,0, czyli nieco mniej niż wstępne dane na poziomie 52,4 i osiągnął najniższy poziom od 5 miesięcy. Ten sam raport wykazał, że zrewidowany wskaźnik Composite PMI wyniósł 49,9.

Czy w czerwcu nastąpił spadek zatrudnienia poza rolnictwem w USA?

W piątek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) ma opublikować dane o czerwcowym Nonfarm Payrolls. Ekonomiści prognozują spadek liczby NFP do 223 000 z 339 000 odnotowanych w maju. Piątkowa publikacja danych, wraz z kolejnym raportem o inflacji, będzie miała wpływ na decyzję Fed dotyczącą poziomu stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu.

Analitycy Wells Fargo sugerują, że odczyt może osiągnąć 245 000. „Spodziewamy się, że wzrost miejsc pracy w sektorze pozarolniczym będzie umiarkowany w czerwcu. Zapotrzebowanie na pracowników nadal spada, a liczba nowych bezrobotnych rośnie według ostatnich raportów - średnia z czterech tygodni wzrosła o prawie 20% w ciągu ostatniego roku. Tymczasem liczba ofert pracy w czerwcu nadal spadała”, zauważają w swoim raporcie, dodając, że „ochłodzenie na rynku pracy pozostaje raczej stopniowe niż gwałtowne”.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w maju

W czwartek Eurostat opublikuje dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro za maj. Analitycy rynkowi sugerują, że sprzedaż detaliczna spadła o 2,7% w ujęciu rok do roku. Jeśli prognoza się potwierdzi, będzie to drugi miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż detaliczna spadła w strefie euro. Strefa euro zmaga się wysokimi wskaźnikami inflacji i rosnącymi stopami procentowymi, które podniosły koszty utrzymania. W rezultacie konsumenci są zmuszeni do dostosowania swoich wydatków budżetowych.

Chińska działalność usługowa spowolniła w czerwcu

Indeks PMI Caixin/S&P Global spadł do 53,9 w czerwcu z 57,1 w maju, co stanowi najniższy odczyt odnotowany w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Wartość powyżej 50 punktów wskazuje na ekspansję, podczas gdy wartość poniżej 50 punktów odzwierciedla spadek aktywności.

Ekonomiści z Caixin Insight Group stwierdzili, że „zatrudnienie spadło, presja deflacyjna wzrosła, a optymizm w sektorze produkcyjnym osłabł. W międzyczasie sektor usług kontynuował odbicie po pandemii COVID-19, ale ożywienie traciło na sile”.

