Handel na koronie szwedzkiej: co warto wiedzieć

Czerwiec 23, 2023 23:50

Szwedzka korona (SEK) nie należy do najpopularniejszych walut na rynku walutowym i znacznie ustępuje miejsca euro, czy funtowi brytyjskiemu. Szwecja jest za to znana z wielu marek, takich jak IKEA, H&M, Volvo, Saab etc.

Szwecja i Dania zachowały swoje własne waluty zamiast przystąpić do euro, ponieważ pomaga im to kontrolować politykę pieniężną bez konieczności przestrzegania dyrektyw Europejskiego Banku Centralnego (EBC), chociaż musi ona być zgodna z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi długu publicznego itp.

W artykule podzielimy się kilkoma cennymi spostrzeżeniami dotyczącymi korony szwedzkiej i handlu na tej walucie.

Szwedzka korona: Waluta niewielkiej, ale silnej gospodarki

Szwecja liczy zaledwie 10,4 miliona mieszkańców, ale jej gospodarka zajmuje 25. miejsce na świecie i 11. w Europie. Szwedzka gospodarka jest wysoko rozwinięta i skupiona na eksporcie, który jest wspierany przez drewno, energię wodną i rudę żelaza. Szwecja posiada jednych z lepiej wykształconych i wyszkolonych technologicznie pracowników na Starym Kontynencie i przyciągnęła wiele znaczących korporacji z całego świata, które wykorzystują ogromny potencjał tego kraju.

Korona szwedzka jest 11. najczęściej handlowaną walutą na świecie według Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and Over-the-counter (OTC) derivatives markets. Korona zastąpiła riksdalera w 1873 roku, a jej kurs zależy od polityki pieniężnej prowadzonej przez Riksbank, najstarszy bank centralny na świecie (i trzeci najstarszy w ogóle) założony w 1688 roku. Należy zauważyć, że Riksbank został założony przez Riksdag i był w pełni niezależny od władzy króla, który odegrał kluczową rolę w zamknięciu poprzedniego banku Riksbank z powodu nadmiernego druku banknotów.

Polityka pieniężna Riksbanku i korona szwedzka

Przeglądając wykresy kursu euro do korony szwedzkiej (SEK-kr), widzimy, że szwedzka waluta odnotowała 4-letnie maksimum w stosunku do wspólnej waluty 1 października 2021 r., notując 9,91 kr. Jednak od tego czasu euro zyskało na wartości i odwróciło straty, osiągając 22 czerwca 2023 r. poziom 11,74 kr.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - EUR SEK wykres misięczny od: 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2023 r. Utworzono: 22 czerwca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Rada banku centralnego Szwecji zbierze się 29 czerwca, aby podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych. Niektórzy ekonomiści sugerują, że Riksbank będzie dążył do zmniejszenia tempa podwyżek stóp procentowych poprzez podwyżkę o 25 punktów bazowych.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - EUR SEK wykres dzienny od: 22 smarca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. Utworzono 22 czerwca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Należy zauważyć, że w kwietniu Rada zdecydowała się podnieść stopy procentowe o 50 punktów bazowych, podczas gdy protokół z posiedzenia ujawnił, że decydenci nie zawahaliby się zaostrzyć polityki pieniężnej jeszcze bardziej, gdyby dane ekonomiczne uzasadniały taki ruch.

ING: Korona szwedzka może się osłabić

Analitycy walutowi ING zasugerowali w raporcie, że ruchy Riksbanku mogą nie wystarczyć do wsparcia korony. „Jastrzębie komunikaty były prawdopodobnie głównym narzędziem Riksbanku do wspierania SEK i trudno jest dostrzec, aby ta narracja została odbudowana w czerwcu, zwłaszcza jeśli inflacja nadal będzie podążać we właściwym kierunku. Jak przyznał niedawno Floden, Riksbank chciałby silniejszej waluty, ale niewiele może w tej sprawie zrobić. Znaczna słabość SEK może zbliżyć Riksbank do rozważenia interwencji walutowej, ale wielokrotnie podkreślaliśmy, że groźba interwencji wydaje nam się bardziej prawdopodobna niż jej faktyczne wdrożenie, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką amunicję w postaci rezerw” - zauważają w raporcie opublikowanym 18 maja.

Komentując zbliżające się posiedzenie zarządu, ekonomiści holenderskiego banku powiedzieli, że oświadczenie po posiedzeniu może pozostawić otwarte drzwi do dalszych podwyżek stóp procentowych. „Po podwyżce stóp o 50 punktów bazowych w kwietniu, szwedzki Riksbank prawdopodobnie zmniejszy tempo i podwyższy stopy procentowe o 25 pb 29 czerwca. Wraz z nowymi prognozami, które mają pojawić się na posiedzeniu w tym miesiącu, pojawia się pytanie, czy decydenci będą próbowali określić szczyt cyklu stóp procentowych, czy też wskażą na kolejne podwyżki jesienią. Chociaż podejrzewamy, że bank może nie być tak jednoznaczny w kwestii kolejnej podwyżki stóp we wrześniu, jak to miało miejsce w kwietniu, nowo opublikowana projekcja stóp procentowych prawdopodobnie pozostawi otwarte drzwi do kolejnego ruchu, jeśli zajdzie taka potrzeba”.

Swedbank: W dłuższej perspektywie korona może zacząć się umacniać

Wypowiadając się dla estońskiego serwisu ERR, główny ekonomista Swedbanku, Tõnu Mertsina, powiedział, że chociaż korona spadła do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do euro, przewiduje on wzrost SEK w dłuższej perspektywie.

Mertsina powiedział, że wartość korony w stosunku do jej konkurentów zależy od stanu szwedzkiej gospodarki i sposobu, w jaki Riksbank będzie realizował swoją politykę pieniężną, dodając, że wzrost stóp procentowych stanowi poważne zagrożenie dla szwedzkiej gospodarki, a inwestorzy stali się ostrożni wobec szwedzkiej korony.

Szwedzka korona: Zarządzaj ryzykiem handlowym za pomocą odpowiednich narzędzi

Korona szwedzka może nie być tak popularna na rynkach, jak dolar amerykański czy funt brytyjski, ale może być wykorzystywana przez niektórych traderów do dywersyfikacji portfela. Korona szwedzka nie pojawia się w nagłówkach wiadomości finansowych, więc inwestorzy powinni przeprowadzić dokładniejsze badania, jeśli chcą uwzględnić szwedzką walutę w swoich strategiach.

Niezależnie od popularności korony szwedzkiej, handel na rynku Forex i innych rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem. Początkujący inwestorzy mogą nie mieć wystarczających umiejętności lub doświadczenia, aby stworzyć strategię, która zminimalizowałaby straty, gdyby rynki zmieniły się na ich niekorzyść. Co sprawia, że są oni szczególnie narażeni na straty.

Umiejętne zarządzanie ryzykiem może znacznie zmniejszyć stres podczas tradingu. Początkujący inwestorzy, mają wiele opcji, aby opanować zarządzanie ryzykiem. Brokerzy online oferują edukacyjne webinary, artykuły i e-booki, do których początkujący inwestorzy mogą uzyskać dostęp i skorzystać z wiedzy doświadczonych profesjonalistów. Wykorzystanie narzędzi do zarządzania ryzykiem we właściwy sposób umożliwia początkującym traderom opracowanie własnych strategii handlowych, które o wiele skuteczniej zabezpieczą środki na rachunku.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.