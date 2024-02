Ceny kakao biją rekordy: jak zareaguje rynek?

Luty 19, 2024 13:40

Walentynki dobiegły końca, a czekolada ponownie stała się jednym z najpopularniejszych prezentów. Sprzedaż czekolady zwykle wzrasta o tej porze roku, ponieważ popyt jest wysoki. To, czego się nie spodziewano, to bezprecedensowy wzrost cen kakao na rynku towarowym.

Ponieważ podstawowym składnikiem czekolady mlecznej i gorzkiej są ziarna kakaowca, interesujące byłoby przeanalizowanie wyników kakao jako towaru handlowego w ciągu ostatnich kilku miesięcy i przedstawienie prognoz.

Ceny kontraktów terminowych na kakao biją rekordy

12 lutego ceny kakao osiągnęły rekordowy poziom 6 030 USD za tonę. W kolejnych dniach ceny kakao nieznacznie spadły, ale nadal wahały się dość blisko wartości z 12 lutego. Ceny kontraktów terminowych na kakao wzrosły od początku roku o ponad 1000 USD, czyli o prawie 40%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Kakao USA (1 tona metryczna), USD Wykres dzienny utworzony 16 lutego 2024 r. Zakres dat: 3 października 2023 r. – 16 lutego 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości

Niektórzy mogą zastanawiać się, dlaczego ceny kakao tak skoczyły - odpowiedź leży w słabej podaży. Złe warunki pogodowe odbiły się na uprawach kakao w Afryce Zachodniej, które produkują 75% światowej podaży ziaren kakaowca. Zjawisko pogodowe El Nino, które wpływa na obszary uprawy kakao od stycznia i ma trwać do marca 2024 r., przyniosło suchsze temperatury w regionie, wpływając negatywnie na plony w dwóch krajach będących największymi producentami kakao na świecie, Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Kakao USA (1 tona metryczna), USD Wykres miesięczny utworzony 16 lutego 2024 r. Zakres dat: 1 maja 2016 r. – 16 lutego 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Według Międzynarodowej Organizacji Kakao, Afryka odpowiada za trzy czwarte światowej produkcji kakao, podczas gdy kontynent amerykański stanowi 20%, pozostawiając 5% Indonezji i Papui Nowej Gwinei.

Komentując podwyższone ceny kakao, analitycy ING zauważyli, że „rynek kakao był już w środowisku deficytowym w dwóch poprzednich sezonach, co oznaczało, że globalne zapasy są już na najniższych poziomach od sezonu 2015/16”. W raporcie opublikowanym w 15 lutego podkreślili, że regulator rynku kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej „wstrzymał sprzedaż terminową na sezon 2024/25, dopóki nie będzie jasności co do tego, jak mogą wyglądać zbiory w przyszłym sezonie”.

Mondelez i Hershey wyrażają obawy o ceny kakao

Dwie z największych firm produkujących czekoladę na świecie, Mondelez International i Hershey Company, już zauważyły, że rosnące ceny kakao prawdopodobnie odegrają znaczącą rolę w przyszłych cenach produktów opartych na ziarnach kakaowych.

Mondelez International: rosnące ceny, zyski przekraczają oczekiwania w 4. kwartale 2023 r.

Mondelez International to międzynarodowa firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zajmująca się produkcją słodyczy, żywności, napojów i przekąsek. Portfolio firmy obejmuje popularne marki czekolady, takie jak Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou i Fry's

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Mondelez International Inc. (#MDLZ) – wykres miesięczny. od 1 kwietnia 2016 r. do 16 lutego 2024 r., utworzono 16 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

30 stycznia spółka opublikowała raport finansowy za IV kwartał 2023 roku. Raport przekroczył oczekiwania analityków rynkowych, ponieważ Mondelez International odnotował 950 milionów dolarów zysku w czwartym kwartale 2023 roku. Przychody firmy za ostatni kwartał ubiegłego roku wyniosły 9,31 mld USD, po raz kolejny przekraczając oczekiwania.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Mondelez International Inc. (#MDLZ) – wykres dzienny. od 2 października 2023 r. do 16 lutego 2024 r., utworzono 16 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Mondelez International będzie nadal podnosić ceny niektórych swoich produktów w 2024 r., aby walczyć z inflacją kakao. Dyrektor generalny firmy Dirk Van de Put powiedział dziennikarzom, że rosnące ceny kakao i cukru zmuszą Mondelez International do przyjrzenia się cenom, mimo że ostatnie raporty sprzedaży wykazały 5,5% spadek sprzedaży w Ameryce Północnej.

Podwyżki cen nie są niczym nowym. Ceny czekolady Mondelez w Europie, jej największym rynku, wzrosły o 12% do 15% w 2023 r., powiedział w zeszłym miesiącu dyrektor generalny Dirk Van de Put w rozmowie z analitykami z Wall Street. Udziałowcy Mondelez International, tacy jak Parnassus Investments, podkreślili, że firma powinna „strategicznie podejść do przeniesienia podwyżki cen na konsumentów w tym roku”.

The Hershey Co.: Ustalanie cen jako narzędzie wspomagające zarządzanie biznesem

Mondelez International nie jest jedyną firmą, która rozważa podniesienie cen produktów. Zarząd Hershey Co również wyraził chęć dostosowania cen w związku z podwyższonymi kosztami kakao. Dyrektor generalna Hershey Co. Michele Buck powiedziała w zeszłym tygodniu, że „biorąc pod uwagę ceny kakao, będziemy wykorzystywać wszystkie narzędzia, które mamy, w tym ceny, jako sposób zarządzania biznesem”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Hershey Co-The (#HSY) - wykres miesięczny. od 1 sierpnia 2017 r. do 16 lutego 2024 r., utworzono 16 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Hershey Co. to międzynarodowa firma cukiernicza z siedzibą w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Niektóre z produktów firmy, w tym licencjonowane, to Kit Kat, baton Hershey, M&M, Dream, Dagoba Organic Chocolate i inne.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Hershey Co-The (#HSY) - wykres dzienny. od 24 października 2023 r. do 16 lutego 2024 r., utworzono 16 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Według raportu Agencji Reutera, Hershey Co. „nakreślił nowy dwuletni program restrukturyzacji, który wygenerowałby około 300 milionów dolarów oszczędności przed opodatkowaniem po prognozowaniu rocznej sprzedaży i zysku poniżej oczekiwań Wall Street”. Raport finansowy spółki za czwarty kwartał ujawnił, że sprzedaż netto w czwartym kwartale 2023 r. wyniosła 2,66 mld USD, co było wynikiem gorszym od szacunków na poziomie 2,71 mld USD. Wolumen sprzedaży organicznej spadł o 6,6%, ponieważ konsumenci dotknięci wysoką inflacją ograniczyli wydatki na drogie czekolady i cukierki.

Zarząd Hershey Co. prognozuje, że sprzedaż netto w 2024 r. wzrośnie od 2% do 3% rok do roku, w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie 3,4%.

Ceny towarów takich jak kakao podlegają zasadom podaży i popytu. Wzrosty cen, takie jak ten obserwowany w przypadku kakao, mogą sprawić, że towary będą wydawać się atrakcyjne dla początkujących traderów. Niemniej jednak, podejmowanie właściwych decyzji wymaga doświadczenia i dogłębnej wiedzy na temat tego, jak działa handel.

Początkujący inwestorzy powinni nadrobić brak doświadczenia, ucząc się, jak zbudować solidną strategię handlową. Brokerzy zazwyczaj oferują dostęp do materiałów edukacyjnych, takich jak artykuły, poradniki, webinary, które pomagają inwestorom rozwinąć ich umiejętności. Studiowanie mechanizmów handlowych jest jednym z filarów stworzenia kompleksowego planu handlowego, który początkujący inwestorzy powinni wziąć pod uwagę.

Traderzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem, powinni nauczyć się korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia Stop Loss i Take Profit. Narzędzia te są dostępne na najpopularniejszych platformach, takich jak MT4 i MT5. Chociaż narzędzia do zarządzania ryzykiem nie gwarantują pewnych zysków, mogą je złagodzić, pomagając początkującym traderom ograniczyć straty w przypadku, gdy rynki zmieniają się wbrew ich planom.

