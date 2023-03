Inwestorzy czekają na raport inflacyjny z USA

Marzec 14, 2023 13:19

Rynki żyją ostatnio upadkiem banków SVB i Signature, ale nie można zapominać o istotnych danych makro, a do takich można na pewno zaliczyć inflację CPI ze Stanów Zjednoczonych. Część analityków rynkowych sugeruje, że Rezerwa Federalna USA może wstrzymać podnoszenie stóp procentowych, aby uniknąć wywołania kryzysu bankowego.

Dane opublikowane przez Office for National Statistics (ONS) pokazały dzisiaj, że stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do 3,7% w ciągu trzech miesięcy do stycznia. Ekonomiści zwrócili uwagę, że liczba ofert pracy spadła ósmy miesiąc z rzędu, ponieważ firmy obwiniają warunki ekonomiczne za wstrzymywanie zatrudnienia.

Raport o inflacji CPI z USA – wgląd w gospodarkę

Jeszcze dziś amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje lutowy raport o inflacji CPI. Ekonomiści przewidują, że zasadnicza inflacja CPI wyniesie 6% w ujęciu rocznym i 0,4% w ujęciu miesięcznym. Warto zauważyć, że w styczniu inflacja wyniosła 6,4%, przewyższając oczekiwania analityków.

CME FedWatch Tool wskazuje na podwyżkę stóp przez Fed

Narzędzie FedWatch CME Group wskazało w poniedziałek na 72% prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu zarządu Fed, co spowoduje, że benchmarkowa stopa procentowa znajdzie się w przedziale 4,75%-5,00%. Analitycy rynku widzą jednak możliwość zwrotu w kierunku obniżek o 75 punktów bazowych z marcowego szczytu do grudnia 2023 roku.

Goldman Sachs: Nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych przez Fed w marcu

W raporcie dla klientów analitycy Goldman Sachs (GS) stwierdzili, że nie spodziewają się, aby Fed podwyższył poziom stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu zarządu 22 marca. „W wyniku problemów w systemie bankowym, nie oczekujemy już, że FOMC podwyższy stopy procentowe na kolejnym posiedzeniu 22 marca”. Analitycy zauważyli jednak, że nadal oczekują podwyżek stóp o 0,25% w maju, czerwcu i lipcu.

Prezydent USA Joe Biden obiecuje uspokoić obawy

Przemawiając do reporterów w Waszyngtonie, Joe Biden stwierdził, że depozyty i system bankowy USA są bezpieczne. Prezydent podkreślił: „Zamierzam poprosić Kongres i regulatorów bankowych o wzmocnienie zasad działania banków, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że tego rodzaju upadek banku zdarzy się ponownie”. Biden Podkreślił również, że pakiet ratunkowy SVB nie dotknie podatników i dodał, że zarząd banku zostanie zwolniony, natomiast inwestorzy nie będą chronieni.

Chiński raport o sprzedaży detalicznej

Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) ma opublikować w środę dane dotyczące styczniowej i lutowej sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku sugerują, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,5%, w ujęciu rocznym w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku.

Bloomberg podał, że szef NBS powiedział członkom Narodowego Kongresu Ludowego, że dane gospodarcze za styczeń i luty, w tym produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, wykazały zauważalną poprawę.

