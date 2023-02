Przewodniczący Fed uważa, że należy raczej oczekiwać kolejnych podwyżek stóp procentowych

Luty 08, 2023 12:40

Rynki akcji w USA zanotowały we wtorek wzrosty po wystąpieniu szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) Jerome'a Powella przed Economic Club of Washington. Bilans handlowy USA-Chiny osiągnął rekordowy poziom w 2022 roku, nawet gdy stosunki dyplomatyczne obu państw uległy pogorszeniu. W Wielkiej Brytanii indeks FTSE 100 zmierza w kierunku rekordowego poziomu z ubiegłego piątku, w miarę jak rosną nadzieje, że gospodarka kraju może uniknąć recesji.

Przewodniczący Fed: Dezinflacja, podwyżki stóp prawdopodobnie będą kontynuowane

W swoim wystąpieniu Jerome Powell powiedział, że inflacja zaczęła spadać, ale podkreślił, że będzie to długi proces. Powell zauważył, że „proces dezinflacyjny, proces obniżania inflacji, rozpoczął się i to w sektorze dóbr, który stanowi około jednej czwartej naszej gospodarki. Proces ten będzie jednak długotrwały. Jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie”.

Komentując stopy procentowe, szef Fed powiedział, że jeśli inflacja będzie przebiegać goręcej niż oczekuje tego bank centralny, to należy dyskutować o kolejnych podwyżkach stóp procentowych. „Rzeczywistość jest taka, że będziemy reagować na dane. Jeśli więc nadal będziemy otrzymywać np. mocne raporty z rynku pracy lub wyższe raporty o inflacji, może się okazać, że będziemy musieli zrobić więcej i podnieść stopy bardziej niż jest to wyceniane” - zaznaczył Powell.

Indeks dolarowy (DXY) stracił na wartości (-0,29%) w wyniku komentarzy Powella.

Chińska inflacja prawdopodobnie przyspieszyła w styczniu

Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) opublikuje swój raport o inflacji za styczeń 2023 r. Ekonomiści prognozują, że inflacja CPI przyspieszyła w styczniu do 2,1% w ujęciu rocznym. Chińskie władze dążą do zbliżenia inflacji do celu 3%. Inflacja wzrosła o 2% rok do roku w 2022, według raportów przedstawionych przez NBS.

Rząd chiński radykalnie zmienił swoje stanowisko wobec Covid-19, wycofując większość środków restrykcyjnych. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Kristina Georgieva zauważyła, że powrót Chin może być najważniejszym czynnikiem związanym z globalnym wzrostem gospodarczym w 2023 roku. W styczniu Georgieva wyraziła swoje obawy: „co jeśli dobre wiadomości o tym, że Chiny rosną szybciej, przełożą się na skoki cen ropy i gazu, wywierając presję na inflację?”.

Analitycy Bloomberga prognozują, że w 2023 roku PKB Chin wzrośnie o 5,8%. W 2022 roku chińska gospodarka wzrosła o 3,0%

Raport o PKB Wielkiej Brytanii w IV kwartale 2022 r: czy dojdzie do recesji?

W czwartek 9 lutego wstępny raport dotyczący PKB Wielkiej Brytanii w czwartym kwartale 2022 roku umożliwi inwestorom i traderom przeanalizowanie kondycji gospodarczej kraju. Raport Office for National Statistics (ONS) ma pokazać wzrost PKB o około 0,4% w ujęciu rocznym.

Należy jednak zauważyć, że w 3 kwartale brytyjska gospodarka skurczyła się o 0,3%. Ekonomiści zauważają, że negatywny IV kwartał 2022 roku oznaczałby, że gospodarka kraju weszła w recesję.

Bank Anglii (BoE) zasygnalizował, że rozważa wstrzymanie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, przy czym niektórzy decydenci wyrazili swoje obawy co do terminu i tego, jak taka decyzja mogłaby zaszkodzić gospodarce. Gubernator BoE Andrew Bailey zasugerował, że inflacja będzie spadać szybciej w drugiej połowie 2023 roku. Sprzeczne komunikaty osłabiły brytyjskiego funta, który na początku tygodnia doszedł do jednomiesięcznego minimum w stosunku do dolara amerykańskiego.

NIESR: Wielka Brytania prawdopodobnie uniknie recesji

Raport Narodowego Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR) zasugerował, że Wielka Brytania prawdopodobnie uniknie recesji. Ekonomiści z brytyjskiego think tanku ekonomicznego stwierdzili jednak, że wysokie ceny uderzą w jedno na siedem gospodarstw domowych. NIESR przewiduje, że w 2023 roku gospodarka wzrośnie zaledwie o 0,2%, a w 2024 roku o 1%.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.