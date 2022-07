Welk nieuws lezen traders?

Juli 21, 2022 15:15

Lees in dit artikel meer over:

Bevestigingsbias,

Het interpreteren van de verschillende soorten financieel nieuws,

Kritische analyse versus eenvoudige acceptatie van het nieuws,

En het timen van uw transacties en investeringen op basis van nieuws.

Wilt u eerst het goede nieuws of het slechte nieuws horen?

Normaal gesproken krijgt u bij deze vraag een keuze aangeboden. In financieel nieuws is de keuze niet zo duidelijk, het antwoord hangt erg af van de bron en het type artikel dat u leest. Of het nieuws goed of slecht is, hangt ook af van uw persoonlijke vooringenomenheid. Dit kan zijn in de vorm van transacties en investeringen die u aanhoudt en waarin u geïnteresseerd bent, of in de vorm van uw eigen belegginsdoelen.

‘Confirmation bias’of bevestigingsbias treedt op wanneer u nieuwsartikelen leest die alleen overeenkomen met uw beoordeling van een financiële situatie.

U bent er bijvoorbeeld van overtuigd dat een aandeel dat u aanhoudt een goed dividend voor een bepaald kwartaal zal uitkeren, omdat u een artikel van een betrouwbare bron hebt gelezen waarin staat dat de verkoop van product X in de periode goed is gegaan. Vervolgens zoekt u op 'product X sales' en leest u meer nieuwsartikelen over hoe goed ze verkopen. Dit bevestigt uw overtuiging dat er een sterke dividenduitkering zal zijn. Vanwege dit bevestigingsvooroordeel kunt u andere nieuwsartikelen negeren die verschillende aspecten van de prestaties van het aandeel bespreken, zoals een daling van de verkoop voor andere productlijnen of een toename van schuldaflossingen.

Het hebben van een vooroordeel is natuurlijk en het zou moeilijk zijn om beslissingen te nemen als we niet onze eigen benaderingen hadden om een standpunt in te nemen. U bewust zijn van uw eigen vooringenomenheid kan nuttig zijn voor risicobeheertechnieken zoals het plaatsen van een stop loss bij het handelen, of het diversifiëren van uw aandelenbezit bij het beleggen in de aandelenmarkten. Zelfs als u sterk gelooft in een nieuwsartikel en in uw financiële doelen, is het marktrisico iets om in gedachten te houden.

Soorten nieuws

Er zijn twee hoofdtypen financieel nieuws: hard nieuws en zacht nieuws. In de categorie hard nieuws vallen de simpele feiten en cijfers van economische benchmarks als Retail Sales; dekking van zakelijke rechtszaken; belangrijke nieuwe productreleases; ontwrichtende geopolitieke gebeurtenissen; en de financiële resultaten die door beursgenoteerde bedrijven bekend zijn gemaakt.

De categorie soft news (zacht nieuws) omvat opiniestukken; interviews; commentaar; speculatie; de society pagina's; profielen over zakelijke persoonlijkheden; en beoordelingen van productprestaties.

Kunt u raden welke categorie handelaren en beleggers u nauwgezet moeten volgen? Lees verder en bekijk het antwoord in de conclusie.

Hard news

Hard nieuws in MetaTrader 5 ziet er als volgt uit:

Bron: Admirals MetaTrader 5 Kalender. Vastgelegd op: 21 juli 2022.

Dit zijn economische benchmark releases die handelaren essentiële informatie bieden over vraag en aanbod, waardoor ze bijvoorbeeld verwachtingen kunnen stellen over prijsniveaus voor verschillende grondstoffen.

Andere soorten hard nieuws zijn winstrapporten, belangrijke nieuwe orders, ontslagen of het inhuren van topfunctionarissen van bedrijven en reacties op geopolitieke gebeurtenissen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 Nieuws. Vastgelegd op: 21 juli 2022.

Het is gemakkelijker om het verband te zien tussen hard nieuws en marktreacties, omdat het nieuws direct gebaseerd is op het eigenlijke instrument.

Soft news

Zacht nieuws is minder gebaseerd op feiten en cijfers, en vaker op opinie, human interest en speculatie. Dit soort nieuws vervaagt de grens tussen entertainment en informatie en probeert een emotionele snaar te raken. Het is moeilijker om zachte nieuwsartikelen direct te koppelen aan handelen en beleggen, de onderwerpen kunnen verschillende graden verwijderd zijn van een financieel instrument.

Kritische analyse versus eenvoudige acceptatie van het nieuws

Het is een gemakkelijke fout om gewoon te accepteren wat u in het nieuws leest, het is tenslotte het geschreven woord, iets dat we allemaal van jongs af aan hebben geleerd te respecteren. Het toepassen van een kritisch filter is belangrijk omdat wat u leest van invloed kan zijn op de manier waarop u handelt of belegt. Een manier om het nieuws te analyseren is door te vragen of het hard of zacht is en hoe belangrijk het is in termen van de reactie van de financiële markten. Een andere manier is om hetzelfde nieuws te vergelijken met verschillende bronnen.

Bronkwaliteit en vertrouwen

Bronnen zijn niet allemaal gelijk, sommige zijn betrouwbaarder dan andere. Controleer de bron op kwaliteit, levensduur, ervaring en vooringenomenheid. Ja, nieuwsbronnen hebben ook hun eigen vooroordelen.

Factchecking

Factchecking is relatief toegankelijk op internet als het gaat om hard nieuws, omdat deze artikelen zijn gebaseerd op aankondigingen van openbare diensten zoals overheidsdiensten voor statistiek.

Wanneer de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld haar nieuwste bbp-groeicijfers bekendmaakt, geven ze een verklaring vrij op de website van het Bureau of Economic Analysis (BEA). Het dubbelchecken van de feiten kan u helpen een beeld op te bouwen of de bron betrouwbaar is of niet.

Timing van uw transacties op basis van nieuws

Het lijdt weinig twijfel dat handelaren en beleggers hard nieuws het dichtst moeten volgen. Feiten en cijfers vormen een solide basis om u te helpen handels- en investeringsbeslissingen te nemen. Zacht nieuws kan nuttige achtergrondinformatie bieden, maar het is niet de beste manier om uw handels- en beleggingsroutine te informeren.

Als beginner leert u hoe u uw transacties kunt timen met de nieuwsstroom en een van de beste manieren om dit te doen, is door u aan te melden voor gratis webinars van Admirals en live handelssessies van ervaren traders te bekijken.

