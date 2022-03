Amerikaanse renteverhoging ondersteunt financiële- en bankaandelen

Maart 17, 2022 13:31

Zoals verwacht verhoogde de Federal Reserve in maart zijn belangrijkste rentetarief van 0,25 procent naar 0,50 procent vanwege robuuste werkgelegenheidscijfers en hoge inflatie. Het besluit ondersteunt financiële- en bankaandelen in de Verenigde Staten en kalmeert de recente angst voor stagflatie en onzekerheid.

Renterichtlijnen zijn van invloed op de banksector, verzekerings- en makelaarsbedrijven op Wall Street, die een wereldwijde toeleveringsketen van producten en diensten heeft. De bulls van Wall Street hadden hierop geancticipeerd en financiële aandelen trokken zich terug op de verwachting van hogere rente-inkomsten en het potentieel van stijgende winsten na een lange periode van lage tot negatieve rentes.

Wereldwijde beursfutures zoals de S&P 500, FTSE en Nikkei wezen opwaarts op de richtlijnen van de Amerikaanse centrale bank – die dit jaar nog verschillende renteverhogingen signaleert richting een doelstelling van 1,9 procent. De eerste renteverhoging in de VS sinds 2018 kan de beslissingen van andere wereldwijde centrale banken in de komende maanden beïnvloeden.

Bovenop de renteverhoging verwacht de Federal Reserve de Qantitative Easing af te bouwen.

"Het Comité verwacht tijdens een komende vergadering te beginnen met het verminderen van zijn bezit van schatkistpapier en staatsschuld en door agentschappen gedekte effecten." - Federal Reserve.

Inflatie zal naar verwachting stijgen

Er liggen risico's in het verschiet voor de banksector, aangezien de COVID-19 pandemie nog niet voorbij is en de geopolitieke ellende in Europa voortduurt. De impact van het Oekraïne-conflict op de Amerikaanse economie is 'hoogst onzeker' en de centrale bank verwacht dat dit zal wegen op het marktsentiment en de inflatie opwaarts zal drukken, aldus het rapport.

Terwijl beleggers de richtlijnen van de Federal Reserve beoordeelden, verloor de US Dollar Index een deel van het gewonnen terrein in de aanloop naar de aankondiging van de Federal Reserve, terwijl de goudprijs hoger noteerde.

Wat is Wall Street? Wall Street is een echte straat in het zakencentrum van New York en wordt vaak gebruikt als bijnaam voor aandelen en bedrijven op de financiële markten.

