Beleggers wachten op rentebesluiten Fed, ECB en BoJ

Juni 14, 2023 15:02

Drie van 's werelds grootste centrale banken, de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ) maken deze week hun rentebesluiten bekend.

De tip-off behoort toe aan het bestuur van de Fed, dat later op de avond bijeenkomt om de leenkosten te bespreken op basis van de laatste financiële gegevensrapporten. Na de Fed volgt de ECB, waarbij de wereldwijde markten verwachten te zien hoe de centrale bank van de eurozone de inflatie wil temmen. Ten slotte zal de BoJ naar verwachting vrijdag zijn rentebesluit bekendmaken.

Rentebesluit van de Fed

Woensdag zullen marktanalisten en financiële nieuwsverslaggevers reikhalzend uitkijken hoe het bestuur van de Fed zal reageren op de laatste data die vrijkomen over de staat van de Amerikaanse economie. De CME FedWatch Tool geeft een kans van 89,6% voor de beleidsmakers van de Fed om de rente ongewijzigd te houden. Opgemerkt moet worden dat slechts een week geleden (07.06), de FedWatch Tool van de CME een kans van 72,5% aangaf.

Uit het Amerikaanse CPI-inflatierapport voor mei bleek dat de consumentenprijzen in mei met 4% op jaarbasis zijn gestegen, waarmee de verwachtingen van economen werden overtroffen die een stand van 4,1% hadden verwacht. Het totale inflatiecijfer van mei was het laagste sinds april 2021. Economen die op 13 juni met CNBC spraken, suggereerden dat "de bemoedigende trend in de consumentenprijzen de Fed enige speelruimte zal bieden om de rente deze maand ongewijzigd te houden en als de trend zich voortzet, zal de Fed waarschijnlijk de rest van het jaar niet verhogen."

Economen van ING vermelden in een rapport dat op 12 juni werd gepubliceerd het volgende: "In maart signaleerden ze (Fed) dat de rente tot het einde van het jaar in een bandbreedte van 5-5,25% zou blijven met renteverlagingen in 2024. We vermoeden dat er slechts kleine aanpassingen in hun voorspellingen zullen zijn. Niettemin is het grote risico dat zelfs als ze de rente deze week stabiel houden, ze een verdere verhoging in hun centrale prognose opnemen, waardoor de markten stevig zullen schommelen ten gunste van een beweging van 25 bp in juli. "

ECB beslist over tarieven

Donderdag is het de beurt aan de ECB om te beslissen over de rente. In tegenstelling tot de Fed zullen de beleidsmakers van de ECB waarschijnlijk doorgaan met een renteverhoging van 25 basispunten, zoals een peiling van Reuters onder economen heeft gesuggereerd. Flashramingen toonden aan dat de totale inflatie in de eurozone in mei daalde tot 6,1%, aanzienlijk lager dan het cijfer van 7% in april.

Gabriel Makhlouf, lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), zei dat het een "kwestie van oordeel" zou zijn of ze na de zomer door moeten gaan met renteverhogingen. De beleidsmaker van de ECB merkte ook op dat de belangrijkste rentetarieven daar waarschijnlijk zullen blijven zodra ze de "top van de ladder van stijgende rentetarieven" bereiken.

Economen van Crédit Agricole voorspelden ook een renteverhoging door de ECB, eraan toevoegend dat het verhogen van de leenkosten de eenheidsmunt zou kunnen ondersteunen. "We verwachten een renteverhoging van 25 basispunten, samen met aanwijzingen van de ECB dat zij een aanhoudende inflatie in de eurozone verwacht en niet gelooft dat de financiële omstandigheden voldoende zijn verkrapt om de groei te bedreigen, verdere front-loading van renteverhogingen kunnen stimuleren en de euro kunnen ondersteunen. We verwachten echter dat de euro voornamelijk zal consolideren ten opzichte van valuta's met dovish centrale banken of banken die de piek van hun verkrappingscyclus hebben gesignaleerd, zoals de Japanse yen en de Nieuw-Zeelandse dollar," merken ze op in hun rapport.

Rentebesluit van de Bank of Japan

De BoJ wordt de derde grote centrale bank die vrijdag haar rentebesluit bekendmaakt. Hoewel de kern-CPI-inflatie is gestegen tot 4,1%, het hoogste niveau in de afgelopen vier decennia, lijkt de BoJ niet bereid om het patroon van andere centrale banken te volgen. De prognose van de BoJ blijft voorspellen dat de kerninflatie tegen het einde van dit jaar onder de doelstelling van 2% zal zakken.

Reuters-bronnen suggereerden dat de Japanse centrale bank waarschijnlijk haar kortetermijnrentedoelstelling van -0,1% en een limiet van 0% op de 10-jaarsrente zal handhaven die is vastgesteld in het kader van haar yield curve control (YCC) -beleid. In een gesprek met Bloomberg-verslaggevers zei ex-vicegouverneur Masazumi Wakatabe dat hij deze maand geen verandering in het monetaire beleid voorspelt en voegde eraan toe dat "het nog te vroeg is om te zeggen dat deze inflatie duurzaam en stabiel is geweest."

Nieuw-Zeeland BBP-rapport Q1 2023

Later vandaag zal Statistics New Zealand gegevens vrijgeven over de bbp-groei van het land in het eerste kwartaal van 2023. Economen voorspelden dat de economie op jaarbasis met 2,6% groeide, maar op kwartaalbasis met 0,1% kromp.

Een enquête van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gepubliceerd op 13 juni merkte op dat "Nieuw-Zeeland waarschijnlijk op korte termijn zal blijven vertragen naarmate de monetaire verkrapping toeneemt. De inflatie daalt, maar zal nog wel even hoog blijven. Het saldo op de lopende rekening is aanzienlijk verslechterd, als gevolg van overmatige vraag en eenmalige factoren." De analisten van het IMF vermeldden ook dat "de monetairbeleidskoers passend is en erop gericht moet zijn de inflatie op het doel te brengen. De RBNZ moet de financiële omstandigheden blijven monitoren en macroprudentiële instellingen kalibreren zoals vereist om de financiële stabiliteit te handhaven."

