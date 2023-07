RBA houdt de rente stabiel en de Australische dollar daalt

Juli 04, 2023 13:10

De Reserve Bank of Australia (RBA) liet de rente stabiel in een poging de situatie opnieuw te beoordelen. De beleidsmakers van de RBA suggereerden dat de inflatie over zijn hoogtepunt heen is. De Australische dollar verloor terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar niet zozeer als werd verwacht, omdat sommige traders en beleggers ervan overtuigd zijn dat de centrale bank van Australië in augustus opnieuw zal verhogen.

De marktactiviteit zal vandaag worden gedempt terwijl de Verenigde Staten zijn Onafhankelijkheidsdag viert, en terwijl het Nonfarm Payrolls-rapport op vrijdag een van de belangrijkste gegevenspublicaties van deze week wordt.

RBA Rentebesluit

Het bestuur van de RBA besloot zijn officiële contante rente ongewijzigd te laten op 4,10%, hoewel de helft van de door Reuters gepolste economen een stijging van 25 basispunten had voorspeld. RBA-gouverneur Philip Lowe zei dat "de inflatie nog steeds te hoog is en dat nog enige tijd zal blijven. Enige verdere verkrapping van het monetaire beleid kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek terugkeert naar de doelstelling, maar dat zal afhangen van hoe de economie en de inflatie zich ontwikkelen."

Economen die met CNBC spraken, zeiden dat "het besluit van de RBA om de rente vandaag in de wacht te houden in sommige delen gebaseerd was op redenen zoals die welke een pauze in april veroorzaakten - om de impact van een cumulatieve 400bp of renteverhogingen in de afgelopen veertien maanden te beoordelen."

ISM Manufacturing PMI juni 2023

Uit de PMI-enquête van het Institute for Supply Management (ISM) blijkt dat de Amerikaanse productiesector vorige maand is gekrompen, van 46,9 in mei naar 46,0 in juni. Volgens het rapport van de ISM "duidt dit op een zevende maand van inkrimping na een periode van 30 maanden van expansie."

De analisten van ISM merkten op dat "de vraag zwak blijft, de productie vertraagt door gebrek aan werk en leveranciers capaciteit hebben. Er zijn tekenen van meer maatregelen om de werkgelegenheid op korte termijn te verminderen. Eenenzeventig procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de industrie kromp in juni, tegen 76 procent in mei.

Bundesbank-president: meer verkrapping waarschijnlijk op komst

Het hoofd van de Bundesbank en ECB-beleidsmaker Joachim Nagel vertelde verslaggevers dat de consumentenprijsinflatie niet terugloopt zoals het bestuur van de ECB zou willen. Nagel merkte op dat hij er vertrouwen in heeft dat een harde landing kan worden vermeden, maar voegde eraan toe dat monetaire beleidssignalen duidelijk in de richting van verdere verkrapping wijzen.

De beleidsmaker van de ECB benadrukte dat de balans van de eurosystemen de komende jaren aanzienlijk moet worden verkleind. Opgemerkt moet worden dat het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, zei dat de bestuursvergadering van september data-afhankelijk zal zijn.

Japanse hoge inflatie is hier om te blijven?

Hoewel de Bank of Japan (BoJ) zegt dat inflatiecijfers boven de doelstelling van voorbijgaande aard zijn, lijken lokale bedrijven het daar niet mee eens te zijn. De BOJ June Tankan Corporate Price Expectations-enquête toonde aan dat bedrijven verwachten dat de consumentenprijzen over 3 jaar met 2,2% op jaarbasis zullen stijgen tegen +2,3% in de vorige enquête.

Japanse bedrijven verwachten dat de consumentenprijzen over een jaar met 2,6% zullen stijgen, tegen 2,8% die in de vorige enquête werd voorspeld. De inflatiedoelstelling van de BoJ blijft op 2% op jaarbasis.

