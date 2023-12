RBA houdt rente ongewijzigd, goudprijs trekt zich terug van recordhoogtes

December 05, 2023 14:31

De Reserve Bank of Australia besloot haar rentetarieven ongewijzigd te laten, zoals economen grotendeels hadden verwacht. Ondertussen schommelt de goudprijs dinsdagochtend boven de $2.030 per ounce, als gevolg van de zwakte van de Amerikaanse dollar en de rentebesprekingen. Opgemerkt moet worden dat de goudprijs maandag een recordhoogte van $ 2.150 per ounce bereikte.

Het rentebesluit van de RBA

De RBA hield de financieringskosten in lijn met de verwachtingen ongewijzigd. In de verklaring na de vergadering zei RBA-gouverneur Michele Bullock dat "of verdere verkrapping van het monetaire beleid nodig is om ervoor te zorgen dat de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek terugkeert naar de doelstelling, zal afhangen van de gegevens en de evoluerende beoordeling van de risico's. Door de contante rente tijdens deze vergadering stabiel te houden, is er tijd om de impact van de renteverhogingen op de vraag, de inflatie en de arbeidsmarkt te beoordelen."

De raad van bestuur van de RBA merkte op dat er onzekerheden zijn over de vertragingen in het effect van het monetaire beleid, maar voegde eraan toe dat "de omstandigheden op de arbeidsmarkt ook geleidelijk bleven versoepelen". Het rentebesluit van de RBA verzwakte de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en verloor dinsdagochtend 0,70% van zijn waarde.

Goud bereikt recordhoogte op maandag, en trekt zich terug op dinsdag

De goudprijs steeg maandag tot boven de $2.150 toen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de mogelijkheid van renteverlagingen beleggers lijken te dwingen hun portefeuilles aan te passen door te beleggen in de zogenaamde safe haven activa. Economen van BMI, een tak van Fitch Solutions, hebben gesuggereerd dat "wij geloven dat de belangrijkste factoren die goud in 2024 zullen stimuleren, renteverlagingen door de Amerikaanse Fed, een zwakkere Amerikaanse dollar en hoge niveaus van geopolitieke spanningen zullen zijn."

De World Gold Council suggereerde in een enquête dat zeven van de tien centrale banken van plan zijn hun reserves in de komende 6 maanden te verhogen. In een gesprek met CNBC-verslaggevers zeiden UOB-analisten dat "de verwachte terugval van zowel de Amerikaanse dollar als de rentetarieven in 2024 belangrijke positieve drijfveren voor goud zijn. Goud heeft een Santa Claus Rally gehad en we verwachten dat die tot het einde van dit jaar zal aanhouden."

Australië BBP-rapport van Q3 2023

Het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) publiceert woensdagochtend zijn BBP Q3 2023-enquête. Economen verwachten dat de bbp-groei op kwartaalbasis 0,4% zal bedragen, wat overeenkomt met het cijfer van het tweede kwartaal. Op jaarbasis verwachten marktanalisten dat het percentage 1,8% zal bedragen, lager dan de 2,1% in het voorgaande kwartaal.

De Reserve Bank of Australia (RBA) heeft haar renteverhogingen gepauzeerd en evalueert de economische omstandigheden in het grootste land van Oceanië. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) merkte vorige week op dat de RBA waarschijnlijk haar beleidsplan voor monetaire verkrapping heeft afgerond, en voegde eraan toe dat de totale inflatie naar verwachting tegen eind 2025 tot het streefbereik zal dalen.

PMI-rapport voor ISM-diensten in de Verenigde Staten

Het Institute for Supply and Management (ISM) zal later op de dag de PMI-gegevens voor de dienstensector voor de maand november publiceren. Marktanalisten suggereren dat de PMI zal uitkomen op 52,0, iets boven de waarde van oktober, wat aangeeft dat de dienstensector ondanks ongunstige omstandigheden opnieuw is gegroeid.

Vorige week zei Jerome Powell, hoofd van de Fed, dat de Amerikaanse economie vertraagt volgens het plan van de centrale bank, eraan toevoegend dat het bestuur niet zou aarzelen om zijn monetaire beleid nog meer aan te scherpen als dat nodig was.

