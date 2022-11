Handelen in NVIDIA aandelen na Q3 winstrapport 2022

November 30, 2022 15:06

Nvidia rapporteerde de winst over het derde kwartaal over de periode eindigend in oktober, die een beter dan verwachte omzet liet zien, maar een lager dan verwachte winst per aandeel.

Sinds het bereiken van een recordhoogte van $ 346,47 in november 2021, ging de Nvidia koers in oktober 2022 ongeveer 68% lager. Op het moment van schrijven zijn de aandelen van Nvidia met 45% gestegen ten opzichte van de dieptepunten van oktober.

Lees meer over het laatste winstrapport van Nvidia, wat de analisten voorspellen en wat de laatste hedgefondsactiviteit op het aandeel is geweest.

Aandeel: NVIDIA Symbool voor Invest.MT5-account: NVIDIA Corp. (NVDA) Datum van idee: 29 november 2022 Tijdlijn: 1-6 maanden Instapniveau: $166,00 Doelniveau: $196,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Met een Invest.MT5-account kunt u aandelen kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Handelen in Nvidia aandelen voor- en nadelen

Nvidia's laatste winstrapport over het derde kwartaal gaf het volgende aan:

Omzet: $5,93 miljard vs een verwachte $5,77 miljard

Winst per aandeel: 0,58 dollar versus een verwachte 0,69 dollar per aandeel

Brutomarge daalt met 53,6% als gevolg van voorraadkosten in verband met lagere vraag naar datacenterchips in China

Gaming divisie omzet van $ 1,57 miljard, wat een daling is van 51% op jaarbasis

Datacenteromzet van $ 3,83 miljard, een stijging van 31% op jaarbasis

Nvidia wordt beschouwd als een belangrijke indicator van de algehele gezondheid van de technische industrie, omdat het chips levert aan cloudproviders en computerfabrikanten. Vanwege de lagere algemene vraag van consumenten hebben chipbedrijven hun orderprognoses verlaagd en beleggers gewaarschuwd dat klanten overbevoorraad zijn met chips.

Als zodanig heeft Nvidia zijn tempo van werving vertraagd om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Hoewel Nvidia bekend staat om zijn supersnelle grafische verwerkingseenheden die worden gebruikt in gaming, heeft de lagere vraag van het Zero-Covid-beleid van China ertoe geleid dat ze minder verkopen aan retailers omdat ze meer voorraad hebben dan de vraag. De omzet daalde met 51% op jaarbasis.

Hoewel er enkele positieve punten in het winstrapport waren van de hogere verkoop van zijn datacenterchips aan Amerikaanse cloud- en internetbedrijven, waarschuwde Nvidia dat het ook zou worden getroffen door het Amerikaanse verbod op kunstmatige intelligentie (AI) chips die aan Chinese bedrijven worden verkocht.

Nvidia Hedge Fund Holdings

Uit het laatste 13F-indieningsrapport dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission van 462 hedgefondsen, blijkt dat hedgefondsen hun posities in Nvidia-aandelen in het laatste volledige kwartaal met 9,5 miljoen aandelen hebben verhoogd.

De algemene trend is dit jaar kwartaal na kwartaal gemengd. De aanvraag van maart toonde aan dat hedgefondsen hun posities in het aandeel verhoogden voordat de indiening in juni aantoonde dat ze hun positie in het aandeel verminderden.

Meer in het bijzonder toont de indiening van september de grootste toename van hedgefondsbezit in ten minste de afgelopen 8 kwartalen - waarschijnlijk als gevolg van de aanzienlijke crash van de Nvidia koers.

Bron: TipRanks, 29 nov 2022

Nvidia Stock Forecast - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Nvidia aandelen prognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 21 buy, 7 hold en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Nvidia prognose is $ 320,00 met het laagste koersdoel op $ 133,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Nvidia-aandelenprognose is $ 196,15.

Bron: TipRanks, 29 nov 2022

Koop het aandeel op een break boven $ 166,00 om rekening te houden met de huidige marktvolatiliteit.

Koersdoel net onder het gemiddelde analistenkoersdoel op $ 196,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 Nvidia aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $ 300,00 potentiële winst ($ 196,00 - $ 166,00 * 10 aandelen).



Vergeet niet dat markten op en neer gaan en het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. In feite kan het zelfs veel verder naar beneden gaan voordat het stijgt, vooral gezien het feit dat Nvidia in oktober met 68% op jaarbasis was gedaald.

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en altijd weet hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een trade en de risico's die ermee gepaard gaan, evenals de kosten.

Met het Admirals Invest.MT5-account kunt u Amerikaanse aandelen kopen en verkopen met een commissie vanaf $ 0,02 per aandeel. Dit betekent dat het kopen van 10 aandelen in Nvidia aandelen zou resulteren in een commissie van $ 0,20 ($ 0,02 * 10 aandelen) voor het uitvoeren van een transactie per zijde.

Er zijn lage minimale transactiekosten van $ 1. Dus het voorbeeld van het handelsidee hierboven zou resulteren in een commissie van slechts $ 1 in totaal!

Hoe Nvidia aandelen kopen in 4 stappen

Bij Admirals kunt u aandelen kopen in bedrijven zoals Nvidia met een lage commissie van slechts $ 0,02 per aandeel en een lage minimale commissie van slechts $ 1 op Amerikaanse aandelen.

Open een account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Klantenportaal.

Klik op 'Trade' naast uw account om de MetaTrader WebTrader te openen.

Zoek naar het NVDA aandeel onder aan het Market Watch-venster en sleep het symbool naar de grafiek.

Gebruik de one-click trading functie of klik met de rechter muisknop om een trading ticket te openen en uw handelsgrootte, stop loss en take profit niveau in te voeren.

Bron: Admirals MetaTrader 5 WebTrader. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog Nvidia aandeel te kopen! ▼▼▼

Ziet u de Nvidia koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de aandelenkoers van Nvidia lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen met behulp van CFD's.

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende aandelenkoersen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

