NFP-rapport en rentebesluiten staan in de schijnwerpers

Maart 03, 2023 16:25

In een week vol belangrijke economische gegevens, onderscheiden het Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport en rentebesluiten van de Reserve Bank of Australia (RBA) en de Bank of Japan (BoJ) zich van de massa.

RBA Rentebesluit: Nog één verhoging?

Op dinsdag 7 maart maakt de RBA haar rentebesluit bekend. Economen suggereren dat de centrale bank van Australië waarschijnlijk voor de 10e opeenvolgende keer haar referentierente zal verhogen. Analisten van ANZ, Commonwealth Bank en Westpac voorspellen een stijging van 0,25%. De RBA verhoogde de financieringskosten tot 3,35% in zijn vergadering van februari.

Volgens een Reuters-rapport heeft "de centrale bank van Australië, geschrokken van het risico dat de inflatie plakkeriger zou kunnen blijken dan eerder gedacht, alle gedachten om te pauzeren tijdens haar beleidsvergadering van februari opgegeven en aangegeven dat er de komende maanden meer renteverhogingen nodig zouden zijn."

Nonfarm Payrolls: Nog een verrassing onderweg?

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS) zal naar verwachting vrijdag de Nonfarm Payrolls-cijfers van februari publiceren. Sommige analisten voorspellen dat er in februari 200.000 banen aan de Amerikaanse economie zijn toegevoegd. Non Farm Payrolls hebben de neiging om markten te verrassen en volatiliteit te veroorzaken.

Volgens het BLS januari NFP-rapport werden 517.000 nieuwe banen gecreëerd tijdens de eerste maand van het jaar, waarbij het cijfer een rally van de Amerikaanse dollar veroorzaakte. Marktanalisten hadden een stijging van 185.000 voorspeld. Een rapport van Morgan Stanley suggereert dat als de NFP's van februari opnieuw het cijfer van 500k bereiken, de Federal Reserve mogelijk een renteverhoging van 50 basispunten moet overwegen in zijn volgende monetaire beleidsvergadering.

BoC Rentebesluit: Renteverhogingen pauzeren?

Op 8 maart komt de raad van bestuur van de Bank of Canada (BoC) bijeen om te beslissen over de rentetarieven. De beleidsmakers van de BoC hebben aangegeven dat ze bereid zijn om renteverhogingen te pauzeren als het strakke monetaire beleid van kracht wordt in de economie van het land. Vorige week meldde Statistics Canada dat de economie van het land in het vierde kwartaal van 2022 helemaal niet groeide ten opzichte van het voorgaande kwartaal, waardoor er een einde kwam aan vijf opeenvolgende kwartalen van bbp-groei.

Momenteel staat de benchmarkrente van de BoC op 4,5%. De economen van CIBC suggereren dat de rente het hele jaar door op 4,5% zal blijven voordat deze in 2024 geleidelijk wordt versoepeld.

BoJ beslist over tarieven

Op 10 maart zal de raad van bestuur van de BoJ zijn maandelijkse vergadering houden en naar verwachting zijn rentebesluit bekendmaken. Economen suggereren dat de leenkosten onveranderd zullen blijven. Junko Nakagawa, bestuurslid van de Bank of Japan (BOJ), vertelde verslaggevers dat de centrale bank haar ultrasoepele monetaire beleid voorlopig moet handhaven, omdat de economie haar inflatiedoelstelling van 2% niet heeft bereikt.

Uit een onderzoek van Reuters bleek echter dat ongeveer de helft van de Japanse bedrijven van mening is dat nieuw leiderschap bij de BoJ zijn negatieve rentebeleid moet herzien, terwijl meer dan een kwart zei dat de inflatiedoelstelling moet worden gewijzigd.

Groeit de bbp van de Eurozone in Q4 2022?

Woensdag zal Eurostat het bbp Q4 2022 bbp-groeicijfer van de eurozone onthullen. Marktkenners voorspellen 0,1% groei op kwartaalbasis en 1,9% op jaarbasis. Economen herhalen dat de milde weersomstandigheden de economie van het euroblok mogelijk hebben geholpen om te groeien.

De Europese Commissie (EC) heeft haar economische groeiprognose voor de eurozone naar boven bijgesteld naar 0,9% in 2023 van 0,3% eerder, waarbij de groei voor 2024 onveranderd blijft op 1,5%.

Detailhandelsverkopen Eurozone in januari

Beleggers krijgen de kans om het rapport over de detailhandelsverkopen van de eurozone, dat maandag door Eurostat wordt gepubliceerd, onder de loep te nemen. Marktanalisten voorspellen een daling van 0,3% op maandbasis en een daling van 1,2% op jaarbasis in januari.

De detailhandelsverkopen waren in december 2022 gedaald, wat de zwakte van de consumentenvraag te midden van de hoge inflatie aantoont. Volgens een rapport van Eurostat kwam de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP) op jaarbasis in februari uit op 8,5% tegen de 8,6% van januari.

Japanse economie groeit waarschijnlijk in Q4 2022

Op 8 maart zal het Japanse Cabinet Office zijn Q4 2022 BBP-rapport publiceren. Economen suggereren dat het Japanse bbp in het vierde kwartaal van 2022 met 0,2% op kwartaalbasis is gegroeid. Het cijfer zou de eerste kwartaalgroei sinds het kwartaal april-juni van 2022 kunnen markeren.

Economen van Moody's Analytics merkten op dat "onze basisvisie nog steeds is dat Japan in 2023 een gematigde groei zal realiseren naarmate de binnenlandse vraag verbetert, ondersteund door de opheffing van COVID-19-beperkingen, de dalende inflatie en de hervatting van internationale reizen. Maar het bbp blijft ver verwijderd van de piekniveaus van de productie van vóór de pandemie, en de risico's voor de vooruitzichten zijn aanzienlijk. Een zwak momentum in het buitenland zal op de export wegen."

China CPI inflatie in februari

Op 9 maart krijgen beleggers de kans om het Chinese CPI-inflatierapport van februari, gepubliceerd door het National Bureau of Statistics (NBS), onder de loep te nemen. Het rapport zal naar verwachting aantonen dat de inflatie onveranderd bleef op 2,1% op jaarbasis, terwijl economen suggereren dat de inflatie op maandbasis vertraagde tot 0,3%.

Analisten van Moody's Analytics hadden half februari gezegd dat "de heropening van China geen wondermiddel zal zijn. Hoewel 2023 er een stuk veelbelovender uitziet dan we eerder hadden verwacht, wordt het jaar hobbelig; het zal tijd kosten voordat huishoudens de Covid-19-blues echt van zich afschudden."

Kan de Britse bbp-groei aan kracht winnen?

Het Office for National Statistics (ONS) zal naar verwachting in januari gegevens publiceren over de bbp-groei van het VK. Economen suggereren dat de economie op maandbasis met 0,1% is gegroeid.

Huw Pill, hoofdeconoom van de BoE, vertelde verslaggevers dat de Britse economie iets meer momentum vertoont dan verwacht, terwijl de loongroei ook sneller blijkt dan de voorspelling van de centrale bank.

