Nasdaq daalt na slechte dag voor chip- en techaandelen

Augustus 10, 2022 13:19

Na enkele maanden van hardnekkig hoge prijzen heeft ruwe olie het de laatste tijd moeilijk. In de eerste week van augustus daalden de belangrijke benchmarks WTI en Brent met respectievelijk 9,74% en 13,72%, waarbij beide momenteel rond hun laagste niveaus sinds februari zweven.

De recente daling komt te midden van zorgen over een dreigende wereldwijde recessie, nadat de Verenigde Staten hun tweede opeenvolgende kwartaal van negatieve groei registreerden en de Bank of England voorspelde dat het Verenigd Koninkrijk volgend jaar in een recessie zal komen.

Olie heeft een sterke positieve correlatie met economische groei, wat betekent dat wanneer economieën krimpen, de olieprijzen de neiging hebben om mee te dalen. Daarom zullen we waarschijnlijk zien dat deze angst voor een recessie de komende maanden op de olieprijzen zal blijven wegen.

Zoals benadrukt in het nieuws van gisteren, zal de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers vanmiddag waarschijnlijk bepalen hoe de financiële markten zich in de komende sessies gedragen. De inflatie in de 12 maanden voorafgaand aan juli zal naar verwachting uitkomen op 8,7%, wat een daling zou betekenen ten opzichte van het cijfer van juni van 9,1%.

Dit zou zeker goed vallen bij de Federal Reserve, die dit zou opvatten als een teken dat hun harde aanpak van het monetaire beleid vruchten begint af te werpen. Hoewel het een stap in de goede richting is, is 8,7% nog ver verwijderd van de doelstelling van de Fed van 2%.

Als de Amerikaanse inflatie slechter wordt gerapporteerd dan verwacht, is het waarschijnlijk dat zowel aandelen als grondstoffen, met uitzondering van goud, vanmiddag een klap zullen krijgen, vooral als het aantal hoger is dan het cijfer van juni. De uitzondering zou de safe haven goud kunnen zijn, dat historisch profiteert van perioden van economische turbulentie. Vergeet niet om voorbereid te zijn op verhoogde volatiliteit in de markten rond deze release.

Chipmakers voelen het effect van stijgende kosten

Gisteren sloot de Nasdaq de sessie 1,19% lager af na een slechte dag voor chipmakers en techaandelen. Beide sectoren werden geraakt nadat chipmaker Micron Technology zijn omzetverwachting voor het lopende kwartaal verlaagde vanwege de dalende vraag en de sessie met 3,74% lager sloot.

Deze negatieve vooruitzichten volgden op de soortgelijke waarschuwing van Nvidia op maandag dat de omzet in Q2 zou dalen, voorafgaand aan hun winstaankondiging later deze maand. Als gevolg daarvan daalde de Philadelphia Semiconductor Index gisteren meer dan 4,5%, ondanks dat een nieuwe Amerikaanse wet werd ondertekend die $ 52,7 miljard aan subsidies voor halfgeleiderproductie en onderzoek in de Verenigde Staten zal toewijzen.

Achter de slechtere vooruitzichten zitten de stijgende kosten van levensonderhoud, die consumenten dwingen hun bestedingspatroon opnieuw te evalueren. Voorspelbaar is dat dit ervoor zorgt dat de vraag naar discretionaire goederen, zoals elektronische gadgets, daalt omdat essentiële goederen prioriteit krijgen.

Het zou niet verrassend zijn als we in de nabije toekomst meer adviesverlagingen van andere discretionaire goederen- en dienstenbedrijven zouden zien, mogelijk te beginnen met de winstaankondiging van Walt Disney vanavond zodra de markt sluit.

De streamingoorlogen zetten zich voort

Van bijzonder belang voor veel beleggers vanavond zijn de abonneenummers voor Disney+. In een jaar waarin Netflix twee kwartalen op rij abonnees heeft verloren, wordt het interessant om te zien of Disney+ hiervan kan profiteren om het gat op hun rivaal te dichten.

Als abonnees Netflix blijven verlaten, zal de streaminggigant op een gegeven moment zijn inkomsten aangetast voelen. In tegenstelling tot Netflix is Disney niet afhankelijk van geld van zijn streamingdienst en genereert het verschillende andere inkomstenbronnen buiten Disney + (wat nog steeds een verlieslatende operatie is). Deze extra inkomstenstromen kunnen in de toekomst cruciaal blijken te zijn.

Natuurlijk zal de vraag naar beide streamingdiensten op een gegeven moment waarschijnlijk het effect van stijgende kosten voelen, en een mogelijke recessie zal dit alleen maar erger maken. Een neergang zou Disney+ echter ook een kans kunnen geven om het gat op zijn belangrijkste concurrent te dichten.

Voor bedrijven die rijk zijn aan contant geld, kan een recessie een kans zijn om marktaandeel van concurrenten te stelen door investeringen in toekomstige groei op te schalen. In de vorige kwartaalresultaten van Disney hadden ze naar verluidt meer dan $ 13 miljard in contanten in vergelijking met de $ 5,8 miljard van Netflix.

In het geval van een neergang zouden we Disney dus kunnen zien profiteren van hun grotere oorlogskas door agressiever te worden met nieuwe inhoud in een poging Netflix te onttronen als 's werelds populairste streamingdienst.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 7 februari 2016 - 9 augustus 2022. Vastgelegd op: 10 augustus 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

