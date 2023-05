Japanse financiële autoriteiten komen bijeen en Yen versterkt

Mei 30, 2023 13:32

Het Japanse ministerie van Financiën kondigde aan dat ambtenaren van het ministerie een ontmoeting zouden hebben met leden van de Bank of Japan (BoJ) en het Financial Services Agency om de internationale financiële markten te bespreken. Mediabronnen suggereren dat de briefing na de vergadering enkele waarschuwingen zou kunnen bevatten met betrekking tot speculatieve bewegingen tegen de Japanse yen.

Opgemerkt moet worden dat de Japanse munt sterker werd naarmate de komende vergadering de financiële krantenkoppen haalde. De Japanse yen schommelt sinds vrijdag rond het laagste punt in zes maanden.

De gouverneur van de BoJ, Kazuo Ueda, herhaalde dat de centrale bank "geduldig het gemakkelijke monetaire beleid zal handhaven, aangezien er nog een afstand te gaan is naar een stabiele inflatie van 2%." Ueda merkte ook op dat de BoJ verder zou gaan met zijn obligatie-opkoopoperaties.

IMF: Amerikaanse economie groeit met 1,7% in 2023

Een rapport gepubliceerd door het IMF zei dat de Amerikaanse economie naar verwachting met 1,7% zal groeien in 2023 en met 1,0% in 2024. De economen van het IMF suggereerden dat, ondanks de verwachte daling van de consumentenprijzen in de loop van dit jaar, de inflatie tot volgend jaar boven de doelstelling van 2% van de Fed zal blijven.

IMF-directeur Kristalina Georgieva zei: "De inflatie blijft hardnekkig hoog, PCE vertelt ons dat de klus nog niet helemaal geklaard is... Eerlijk gezegd moeten we de gegevens blijven volgen en zien hoeveel er nodig is om de inflatie op het doel te brengen." Het hoofd van het IMF waarschuwde dat "niet-gerealiseerde verliezen uit het bezit van langlopende effecten zouden toenemen bij zowel banken als niet-banken en dat de kosten van nieuwe financiering voor zowel huishoudens als bedrijven onbeheersbaar zouden kunnen worden. Een dergelijke aanscherping van de financiële voorwaarden kan leiden tot een toename van faillissementen [en] de kredietkwaliteit verslechteren."

Credit Suisse actualiseert zijn BoE-renteprognose

Omdat de Britse inflatie in de voorgaande maand onverwacht steeg, hebben economen van Credit Suisse hun prognose voor de eindrente van de Bank of England (BoE) herzien en bijgewerkt. Zoals ze in een notitie aan beleggers suggereerden: "we hebben onze BoE-eindrenteprognose verhoogd van 4,75% naar 5,0%. We verwachten nu nog twee verhogingen van 25 bps van de BoE (in juni en augustus), vergeleken met één eerder en geen renteverlagingen in 2023. Dit wordt gedreven door de opwaartse verrassing van de Britse inflatie."

Credit Suisse-analisten zeiden ook dat "maar we verwachten dat de BoE de rente zal verhogen tot minder dan de marktprijzen (die piektarieven hebben van 5,4%). Onze verwachting is dat de totale inflatie zal blijven dalen en dat een deel van de kracht van de kerninflatie in de komende vrijgaven zal omkeren. We verwachten ook een milde recessie die de BoE in augustus zou moeten laten pauzeren."

Bank of America: Fed-renteverhoging in juni waarschijnlijk een close call

Analisten van de Bank of America suggereerden dat een renteverhoging in juni een close call zou kunnen zijn voor de Fed. In de BoA-nota staat dat "aan drie voorwaarden moet worden voldaan voor een renteverhoging door de Fed. Ten eerste zou het vrijgeven van sterke economische gegevens zijn, ten tweede zouden rapporten over sterke economische gegevens zijn en ten derde zou de stress van de regionale banken worden onderdrukt. "

Volgens zijn marktanalisten blijft de inflatie te hardnekkig voor de Fed om zich te committeren aan een langdurige pauze in renteverhogingen, eraan toevoegend dat als de Amerikaanse centrale bank besluit af te zien van een renteverhoging in juni, de mogelijkheid van een verhoging in juli nog steeds op tafel zou liggen.

Vooruitzichten van Nomura voor de rentetarieven van de ECB en de BoE

De economen van Nomura suggereerden in een rapport dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de raad van bestuur van de BoE de afgelopen maanden meer data-afhankelijk zijn geworden als het gaat om het aanpassen van hun monetaire beleid.

Ze merken op: "Zwakkere gegevens en recente minder hawkish commentaren hebben ertoe geleid dat de ECB in mei is gekrompen, en we verwachten nog twee verhogingen van 25 bps voor een piek van 3,75% in juli. Na de laatste inflatiedruk hebben we onze oproep gewijzigd en zien we nu dat de BoE de rente met 25 bps verhoogt op elk van de volgende drie vergaderingen. We voorspellen dus piekrentes van 3,75% voor de ECB en 5,25% voor de BoE. We gaan uit van renteverlagingen van beide centrale banken iets meer dan een jaar na de laatste verhoging (eindigend op 2,75% voor de ECB en 4% voor de BoE)."

