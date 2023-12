Inzicht in rentetarieven en de financiële markten

December 15, 2023 13:39

Deze week kwamen respectievelijk de Federal Reserve, de Bank of England (BoE) en de Europese Centrale Bank (ECB) bijeen om voor de laatste keer in 2023 het monetaire beleid te bespreken.

Zoals algemeen werd verwacht, hielden alle drie de centrale banken de rente stabiel. Omdat de beslissingen zelf aan zekerheden grenzen, waren de markten meer geïnteresseerd in de begeleidende opmerkingen van de drie instellingen, op zoek naar hints over wanneer we kunnen verwachten dat de renteverlagingen zullen beginnen.

Hoewel de drie besluiten hetzelfde waren, waren de signalen met betrekking tot renteverlagingen uiteenlopend.

De aankondigingen

Ten eerste stemden de leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) woensdag unaniem om de rente ongewijzigd te laten, maar sloegen een meer gematigde toon aan dan verwacht, wat wijst op de mogelijkheid van verlagingen met drie kwartpunten in 2024.

De volgende was de BoE. In tegenstelling tot de Fed was het besluit om de rente te handhaven niet unaniem onder de leden van het Monetary Policy Committee (MPC), waarbij drie van de negen leden vonden dat een verhoging gepast was.

Nu uit de stemming zelf bleek dat de haviken in het MPC schijnbaar nog niet genoeg hebben van renteverhogingen, was de bijbehorende aankondiging ook beslist havikachtig. De BoE verdrong de speculatie dat renteverlagingen op handen waren, waarbij gouverneur Andrew Bailey verklaarde dat de rentetarieven voor een "verlengde" periode hoog moesten blijven om de inflatie aan te pakken die in het Verenigd Koninkrijk hardnekkiger zou kunnen blijken te zijn dan elders.

Ten slotte stond de ECB centraal en leek ze een voorbeeld te nemen aan de BoE. De rentetarieven bleven ongewijzigd, maar in de verklaring van de ECB werd een soortgelijke belofte gedaan als die van de BoE: "de beleidsrente zal zo lang als nodig is op voldoende restrictieve niveaus worden vastgesteld".

Nogmaals, net als bij de BoE leek de ECB geen indicatie te geven dat er op korte termijn renteverlagingen zouden komen. ECB-president Christine Lagarde zei zelfs dat de kwestie van de renteverlaging tijdens de vergadering niet eens werd besproken.

Hoe reageerden de financiële markten op dit nieuws? Voor degenen die bekend zijn met de impact die rentetarieven op de markten hebben, was de reactie misschien voorspelbaar. Voor degenen die niet bekend zijn met het effect dat rentetarieven kunnen hebben, lees verder en we zullen uitleggen wat het was en waarom het gebeurde.

De aandelenmarkt

Toen de Fed woensdag aankondigde dat de rente ongewijzigd zou blijven en signaleerde dat er mogelijk verlagingen op komst waren, juichte Wall Street onmiddellijk. In het uur dat volgde op de aankondiging stegen de Dow, S&P 500 en Nasdaq Composite allemaal met meer dan 1%.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - SP500 M15 Grafiek. Gegevensbereik: 13 december 2023 - 14 december 2023. Opgesteld op: 14 december 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Soortgelijke verschijnselen deden zich voor bij de opening van de Europese markten op donderdagochtend. De pan-Europese Euro Stoxx 50 Index en de Britse FTSE 100 openden de sessie beide meer dan 1% hoger. In de nasleep van de aankondigingen van de BoE en de ECB duurde het echter niet lang voordat beide indices eerdere winsten begonnen terug te geven.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - FTSE 100 M5 Grafiek. Gegevensbereik: 14 december 2023. Opgesteld op: 14 december 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Hier kunnen we een correlatie waarnemen tussen rentetarieven en aandelenkoersen. Over het algemeen worden renteverlagingen, of speculatie over renteverlagingen, op de aandelenmarkt positief ontvangen. Aan de andere kant hebben hogere rentetarieven de neiging om de aandelenkoersen onder druk te zetten. Hoe komt dat?

Rentetarieven zijn een van de instrumenten die centrale banken gebruiken om de inflatie onder controle te houden. Wanneer de inflatie hoog is, worden de rentetarieven meestal verhoogd om deze te temmen. Hoewel hogere rentetarieven werken om de inflatie terug te dringen, kunnen ze ook een negatief effect hebben op de bedrijfswinsten.

Dit heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste verlagen hogere rentetarieven het vrij besteedbaar inkomen, wat vervolgens de vraag van de consument tempert. Als mensen minder dingen kopen dan normaal, zal dit een negatieve invloed hebben op de bedrijfsverkopen en dus op de winst. Ten tweede betekent een hogere rente dat het voor bedrijven duurder wordt om hun bestaande schulden af te lossen, wat de winstgevendheid verder drukt.

Deze logica verklaart dan ook waarom de aandelenmarkten positief reageerden op de aankondiging van de Fed op woensdag en negatief op de aankondigingen van de BoE en de ECB op donderdag. Natuurlijk is deze relatie tussen aandelen en rentetarieven niet altijd zo eenvoudig, en er kunnen zelfs aandelen zijn die onder bepaalde omstandigheden kunnen profiteren van stijgende rentetarieven.

De Forex Markt

We zagen dus een merkbare reactie op de aandelenmarkt op de drie rentebesluiten deze week, maar hoe zit het met de valutamarkt? Kunnen we daar iets soortgelijks waarnemen?

Binnen een uur na de gematigde aankondiging van woensdag door de Fed daalde de US Dollar Index, die de waarde van de dollar volgt ten opzichte van een mandje rivaliserende valuta's, met 1% en zette zijn daling voort in de uren die volgden. Daarmee staat de index nu op het laagste niveau sinds augustus.

Op weg naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, natuurlijk, toen de Amerikaanse dollar daalde, profiteerden de GBPUSD en EURUSD valutaparen. Later, toen de BoE en de ECB koud water goten over het vooruitzicht van op handen zijnde renteverlagingen, profiteerden beide valutaparen opnieuw en bleven ze sterk stijgen tijdens de sessie.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD M15 Grafiek. Gegevensbereik: 13 december 2023 - 14 december 2023. Opgesteld op: 14 december 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Hier kunnen we vrijwel de tegenovergestelde reactie identificeren van die op de aandelenmarkt. Over het algemeen zullen hogere rentetarieven tot gevolg hebben dat een valuta sterker wordt, terwijl lagere tarieven deze verzwakken.

De verklaring is eenvoudiger dan die van aandelen. Simpel gezegd, hogere rentetarieven hebben de neiging om meer buitenlandse investeringen aan te trekken. De daaropvolgende toename van de vraag naar de valuta van een land heeft tot gevolg dat deze sterker wordt ten opzichte van rivaliserende valuta's.

In het geval van de GBPUSD en EURUSD hadden de rentebesluiten van deze week een dubbel positief resultaat. Terwijl het signaal van de Fed dat er binnenkort renteverlagingen zouden kunnen komen, de USD verzwakte, versterkte het ontbreken van een dergelijk signaal door de BoE en de ECB het GBP en de EUR.

