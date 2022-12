Hoe doet energienieuws markten bewegen?

December 08, 2022 15:22

Energienieuws kan de focus van de markt verleggen naar verschillende producten en trends, vaak met een dramatisch effect.

Nog maar 50 jaar geleden zagen de reguliere handels- en beleggingsmarkten de schade aan het milieu door emissies over het hoofd omdat er weinig alternatieven waren voor fossiele brandstoffen. Na verloop van tijd begonnen verschillende perspectieven naar voren te komen door nieuwsverhalen, studies en onderzoek.

De nieuwsverhalen begonnen met milieuactivisten en wetenschappers in de jaren 1970 en filterden langzaam door naar gerespecteerde vakbladen. Van daaruit begonnen marktdeelnemers te horen over de noodzaak om klimaatverandering te bestrijden met producten die hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind gebruiken.

Milieubewustzijn heeft onze kijk op de producten die we dagelijks gebruiken veranderd. Het zal u misschien verbazen dat elektrische auto's al in de jaren 1820 voor het eerst werden geïntroduceerd en de voorkeur kregen vanwege hun schone motoren. De machines raakten uit de mode toen auto's op gas op de markt kwamen in de vroege jaren 1900, waarbij de Model T massaal werd geproduceerd in de VS. Elektrische auto's werden weer populair in de jaren 1990 en inspireerden investeringen in bedrijven voor alternatieve voertuigen.

Meer dan vijf decennia nadat de milieubewustzijnsbeweging begon, heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspeld dat hernieuwbare energiebronnen begin 2025 de grootste bron van wereldwijde energie zullen worden, waardoor steenkool wordt overtroffen.

"Hernieuwbare energiebronnen zijn de enige bron van elektriciteitsopwekking waarvan het aandeel naar verwachting zal groeien, met dalende aandelen voor kolen-, aardgas-, nucleaire en olieopwekking." - IEA hernieuwbare energie 2022.

De omvang van de projectie van het IEA is verbazingwekkend en het nieuws is door veel gerespecteerde mediakanalen verspreid. Het zal waarschijnlijk van invloed zijn op investeringsstromen en de benadering van energiebedrijven ten opzichte van hernieuwbare energiebronnen veranderen. De belangrijkste spelers in energie hebben al alternatieven voor schone energie aangenomen en zich ertoe verbonden hun exploratie en ontwikkeling van fossiele brandstoffen in evenwicht te brengen met zonne-, wind- en golfenergiebronnen.

Energiekoppen zoals olielekken en andere soorten milieuschade hebben tegenwoordig veel gewicht in de schaal gelegd en moedigen energiebedrijven aan om prioriteit te geven aan veiligheid en milieubeleid. Beleggers en handelaren zijn ook hypervigilant tegenover verhalen als het gaat om geopolitieke gebeurtenissen of schade toegebracht aan de energie-infrastructuur.

Mediaverhalen maken deel uit van de evolutie van energiemarkten. Enkele van de topverhalen in de afgelopen 10 jaar alleen al omvatten fracking, luchtvervuiling in Azië, lekken in Fukushima en volatiliteit op de markten voor ruwe olie, om er maar een paar te noemen.

Het beleid van de OPEC

Het OPEC beleid wordt breed uitgemeten in de wereldpers, wat leidt tot verwachtingen over de prijzen van ruwe olie en aannames over vraag en aanbod op de energiemarkten. Omdat het beleid van de OPEC rechtstreeks is gekoppeld aan de economische prestaties van haar leden, is er een hele gespecialiseerde en invloedrijke mediasector die zich toelegt op het analyseren en rapporteren over de nieuwste ontwikkelingen.

Hoe energienieuws interpreteren

Als u naar de achtergrond van energienieuws kijkt, is het duidelijk hoe belangrijk het is voor handelaren en beleggers om op de hoogte te blijven. Energienieuws kan vaak een katalysator zijn voor sectorale trends, nieuwe productideeën en overheidsbedrijven aanwakkeren en energieregulatoren beïnvloeden.

Het overwegen van energienieuws in uw financiële beslissingen begint vaak thuis met het besef dat de benzineprijzen stijgen of dalen en de informatie mee te nemen in uw maandelijkse budget. Miljoenen andere mensen doen hetzelfde, dus de vraag is, hoe zal het de bedrijven beïnvloeden die benzine leveren aan consumenten? Het beantwoorden van vragen als deze is de eerste stap in het analyseren van de impact van energienieuws op activa die verhandelbaar of belegbaar zijn.

Kortom, nieuwsgierigheid is uw vriend bij het zoeken naar potentiële kansen voor de energiemarkt.

