Hoe Zscaler te verhandelen na fiscaal Q4 2025 prestaties

September 23, 2025 12:11

Opgericht in 2007 en gevestigd in San Jose, Californië, exploiteert Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) een toonaangevend cloudgebaseerd cyberbeveiligingsplatform gericht op Zero Trust netwerktoegang en beveiligde webgateways. De huidige focus van de onderneming ligt op het genereren van omzet door grootschalige enterprise-adoptie en het upsellen van geavanceerde beveiligingsmodules binnen haar platform.

Informeer uzelf over Zscaler's fiscale vierde kwartaal 2025 prestaties en wat analisten voorspellen voor het aandeel. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies. Raadpleeg een financieel adviseur alvorens beleggingsbeslissingen te nemen.

Aandeel: Zscaler Inc. Symbool voor Invest.MT5 Rekening: ZSUS Datum van Beleggingsidee: 22 september 2025 Tijdshorizon: 1 - 12 maanden Instapkoers: $295.00 Doelkoers: $385.00 Positieomvang voor Invest.MT5 Account: Max 5% Risico: Hoog

Zscaler Fiscaal Q4 2025 Prestatieoverzicht

Prestatie-indicator Werkelijk Resultaat Verwacht Resultaat Overtroffen of Gemist? Winst per Aandeel $1,58 $1,45 Overtroffen ✅ Omzet $607 miljoen $593 miljoen Overtroffen ✅

Belangrijkste Bevindingen

Omzet +32% jaar-op-jaar (YoY); operationele marge 18,6% (gestegen van 14,2% een jaar geleden). Winst per aandeel steeg naar $1,58 (+41% YoY).

Prognose verhoogd: Volledig boekjaar 2026 omzet nu $2,55 miljard–$2,60 miljard; Q1 FY26 omzetrichtlijn ~$635 miljoen.

$150 miljoen aan aandelenterugkopen (0,8 miljoen aandelen). Vrije kasstroom van $142 miljoen.

480 klanten genereren nu meer dan $1 miljoen aan jaarlijks terugkerende omzet (+25% jaar-op-jaar).

Zscaler Digital Experience en AI-gedreven dreigingsbescherming winnen aan tractie; het management verwacht dat AI-modules materieel zullen bijdragen in FY26.

Het management benadrukte doorlopende investeringen in wereldwijde datacentra en onderzoek en ontwikkeling ter ondersteuning van hyperscale groei.

Risico's blijven bestaan rondom intense concurrentie van CrowdStrike, Palo Alto Networks en Microsoft, wereldwijde macro-onzekerheid betreffende IT-uitgaven en valutarisico's.

Zscaler 12-Maanden Analistenprognose Aandelenkoers

Volgens 36 Wall Street-analisten, ondervraagd door TipRanks, die gedurende de afgelopen 3 maanden een 12-maanden koersvoorspelling voor Zscaler hebben uitgegeven:

Koop-ratings: 30

Vasthouden-ratings: 6

Verkoop-ratings: 0

Gemiddeld koersdoel: $327,49

Hoogste koersdoel: $385,00

Laagste koersdoel: $215,00

Handelsstrategie Voorbeeld: Zscaler

De volgende handelsvoorbeelden zijn uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers dienen zelfstandig onderzoek uit te voeren alvorens handelsbeslissingen te nemen. Een voorbeeld handelsidee voor de Zscaler aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Instap: Doorbraak boven post-earnings hoogtepunt op $295,00 Doelstelling: Net onder het hoogste analistenprijsdoel op $385,00 Risico: Beperkt, maximaal 5% van de portefeuille Tijdshorizon: 1-12 maanden HANDELSVOORBEELD Koop 10 Zscaler Aandelen: $2.950 (10 * $295,00) Indien Doelstelling Behaald: $900 potentiële winst [($385,00 - $295,00) * 10] Indien Streefkoers Niet Behaald: Stel dat een belegger besluit de positie af te sluiten onder hun instapkoers, tegen de laagste analistenstreefkoers van $215,00. Dit zou resulteren in een verlies van $800 [($215,00 - $295,00) * 10] Invest.MT5 Account Commissie: 10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimale Transactiekosten van $1,00)

Onthoud dat markten volatiel zijn en dat de aandelenkoers van Zscaler zal fluctueren. Ondanks de sterke fundamenten en verhoogde guidance blijven er zorgen bestaan betreffende de concurrentiepositie en de onzekerheid omtrent mondiale macro IT-uitgaventrends. De aandelenkoers ligt momenteel ongeveer 8% onder het recordniveau van juli 2025 en zou zelfs verder kunnen dalen.

