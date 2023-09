Handelen in Tesla bij ontwikkeling van AI Supercomputer 'Dojo'

September 13, 2023 18:07

Tesla is een gekend volatiel aandeel waarbij beleggers het oneens blijven over het gegeven dat het een technologiebedrijf of een autobedrijf is. Analisten kijken nu echter naar de miljardeninvestering van Musk in zijn nieuwe AI-supercomputer Dojo en wat dat voor Tesla zou kunnen betekenen.

Lees hier meer over wat analisten voorspellen voor het Tesla aandeel.

Aandeel: Tesla Motor Inc Symbool voor Invest.MT5 Account: TSLA Datum van idee: 12 september 2023 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $275,00 Doelniveau: $400,00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Account: Max. 5% Risico: Hoog

Bron: TradingView . Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Tesla's nieuwe AI Supercomputer Dojo

Analisten en beleggers verteren de upgrade van Adam Jonas, analist van Morgan Stanley, die de Tesla koers onlangs heeft opgewaardeerd van gelijk gewicht naar overwogen met een koersdoel van $250 naar $400. Dit is een van de grootste upgrades van de afgelopen tijd en zou - indien correct - Tesla waarderen op $1,39 biljoen.

De redenering heeft te maken met Tesla's nieuwe AI-supercomputer genaamd Dojo. Jonas gelooft dat de agressieve technologie die Amazon in staat stelde om te gedijen, hetzelfde kan doen voor Tesla in de autonome rij-industrie en de waarde van Tesla met $600 miljard kan verhogen.

Tesla is van plan om de rest van het jaar meer dan $1 miljard uit te geven aan Dojo, dat tot doel heeft visuele gegevens te verwerken om computervisietraining voor zijn auto's te bieden. Jonas gelooft echter dat de toepassing van een vision-based AI-model ook kan worden gebruikt in de gezondheidszorg, beveiliging en andere sectoren.

Een belangrijke opmerking om te overwegen is echter dat veel van Jonas zijn redenering voor de groei van Tesla te danken is aan Tesla's mogelijkheid om deze technologie in licentie te geven, in plaats van daadwerkelijke groei in degenen die een Tesla-model kopen. Dit soort zeer hoge waarderingen doen eerder denken aan technologieaandelen dan aan auto-aandelen.

Eerder dit jaar verlaagde Tesla de prijs van sommige van zijn elektrische voertuigen om de vraag te stimuleren. Naast de geplande fabriekssluitingen in de zomer en met zowel de productie als de leveringen die naar verwachting lager zullen zijn, merkten analisten van Deutsche Bank enkele van de risico's rond Tesla op.

Omdat sommige beleggers Tesla als een technologieaandeel beschouwen, kunnen de waarderingen van het bedrijf soms erg bizar zijn, en deze aandelen hebben de neiging om met een veel hogere mate van volatiliteit te handelen dan blue chip aandelen, dus voorzichtigheid is geboden.

De gemengde meningen rond Tesla worden weerspiegeld in het gelijke aantal analisten met buy- en hold ratings op het aandeel, met een paar sell ratings op het aandeel, en het significante verschil tussen de hoogste en laagste prijsrating van het aandeel, zoals hieronder wordt weergegeven.

Tesla Koers Verwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Tesla-aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 12 buy-, 12 hold- en 5 sell-ratings op het aandeel. Het hoogste koersniveau voor een Tesla-aandelenprognose is $400,00 met het laagste koersdoel op $120,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Tesla prognose is $272,50.

Bron: TipRanks, 12 september 2023

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Tesla koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Tesla koers zou als volgt kunnen zijn:

Koop het aandeel bij een break boven $275,00 om rekening te houden met volatiliteit.

Koersdoel net onder het hoogste analistenkoersdoel van $400,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdslijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 Tesla-aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $1.250,00 potentiële winst [($400,00 - $275,00) * 10 aandelen].



Vergeet niet dat markten op en neer gaan en het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. Sterker nog, het kan zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt, vooral gezien de gemengde meningen van analisten over het aandeel.

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en altijd weet hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan, evenals de kosten.

Met het Admirals Invest.MT5-account kunt u Amerikaanse aandelen kopen en verkopen met een commissie vanaf $0,02 per aandeel. Dit betekent dat het kopen van 10 Tesla aandelen zou resulteren in een commissie van $0,20 ($0,02 * 10 aandelen) voor het uitvoeren van een transactie per side.

Er zijn lage minimale transactiekosten van $1. Dus het bovenstaande voorbeeld handelsidee zou resulteren in een commissie van slechts $1 in totaal!

Ziet u de Tesla koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën zijn gebaseerd op de persoonlijke inzichten en ervaring van de auteur.

