Hoe Netflix kunt verhandelen na de prestaties van fiscale Q2 2026

September 17, 2025 12:30

Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX), opgericht in 1997 en gevestigd in Los Gatos, Californië, exploiteert 's werelds toonaangevende streamingdienst voor entertainment op het gebied van televisie, film, games en live-evenementen. De huidige focus van de onderneming ligt op het genereren van omzetgroei door middel van prijsinitiatieven en reclameopbrengsten via verschillende abonnementsniveaus.

Aandeel: Netflix Inc. Symbool voor Invest.MT5 Rekening: NFLX Datum van idee: 15 september 2025 Tijdschema: 1 - 12 maanden Instapniveau: $1,279.00 Doelkoers: $1,600.00 Positieomvang voor Invest.MT5 Rekening: Max 5% Risico: Hoog

Risicowaarschuwing: Historische prestaties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Bron: TradingView - Historische prestaties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Netflix Fiscaal Q2 2025 Prestatie-overzicht

Prestatie-indicator Gerealiseerd Resultaat Verwacht Resultaat Verwachting overtroffen of gemist? Winst per Aandeel $7.19 $7.07 Overtroffen ✅ Omzet $11,08 miljard $11,04 miljard Overtroffen ✅

Kernpunten

Omzet +15,9% jaar-op-jaar (YoY); operationele marge 34,1% (stijging ten opzichte van 27,2% een jaar geleden). Winst per aandeel (EPS) steeg naar $7,19 (+47% YoY).

Prognose verhoogd: Volledig boekjaar 2025 omzet nu $44,8B–$45,2B; Q3 omzetprognose ~$11,53B.

Vrije kasstroom van $2,27B

Reclame: ad-tech platform nu volledig uitgerold; het management verklaart dat advertentie-inkomsten zullen verdubbelen in 2025.

Content: hits zoals Squid Game Seizoen 3, Wednesday Seizoen 2 en de Stranger Things finale ondersteunden de gebruikersbetrokkenheid.

$1,6 miljard aan inkopen eigen aandelen (1,5 miljoen aandelen).

Netflix rapporteert niet langer kwartaalcijfers voor abonnees, met nadruk op omzet en marge daarentegen.

Vraagstukken blijven bestaan betreffende intensiverende concurrentie, kostenstijging van content, uitvoeringsrisico van advertentieniveaus, en valutarisico's.

Bron: Netflix Kwartaalresultaten

Netflix 12-Maanden Analistenprognose Aandelenkoers

Volgens 36 Wall Street-analisten, ondervraagd door TipRanks, die een 12-maanden aandelenkoersprognose voor Netflix hebben afgegeven gedurende de afgelopen 3 maanden:

Koop-ratings: 24

Houden-ratings: 11

Verkoop-ratings: 1

Gemiddelde Koersdoelstelling: $1.394,50

Hoge Koersdoelstelling: $1.600,00

Lage Koersdoelstelling: $950,00

Bron: Admiral Markets Aandelenlijst Macroscope, Netflix. 15 september 2025. Historische prestaties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Handelsstrategie Voorbeeld: Netflix

De onderstaande handelsvoorbeelden dienen uitsluitend voor educatieve doeleinden en constitueren geen beleggingsadvies. Beleggers dienen onafhankelijk onderzoek te verrichten voorafgaand aan het nemen van handelsbeslissingen. Een voorbeeld van een handelsidee voor de Netflix aandelenkoers zou als volgt kunnen luiden:

Instap: Doorbraak boven post-earnings hoogtepunt op $1.279,00 Doelstelling: Net onder het hoogste analistenprijsdoel op $1.600,00 Risico: Klein, maximaal 5% van de portefeuille Tijdschema: 1-12 maanden HANDELSVOORBEELD Koop 10 Netflix Aandelen: $12.790 (10 * $1.279,00) Indien Doelstelling Behaald: $3.210 potentiële winst [($1.600,00 - $1.279,00) * 10] Indien Doelstelling Niet Behaald: Stel dat een handelaar besluit de positie te sluiten onder hun instapkoers, tegen het laagste analistenkoersdoel van $950,00. Dit zou resulteren in een verlies van $3.290 [($950,00 - $1.279,00) * 10] Invest.MT5 Accountcommissie: 10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimale Transactiekosten van $1,00)

Houd er rekening mee dat markten volatiel zijn en de aandelenkoers van Netflix zal fluctueren. Ondanks de sterke fundamentele aspecten en verhoogde prognoses blijven er uitdagingen bestaan betreffende advertentiegroei en toegenomen concurrentie. De aandelenkoers ligt momenteel meer dan 11% onder het recordhoogtepunt van juni 2025 en zou verder kunnen dalen aangezien sommige analisten thans een verkoopaanbeveling hebben op het aandeel.

Hoe Netflix-aandelen te Kopen in 4 Stappen

Open een rekening bij Admiral Markets om toegang te verkrijgen tot het Dashboard. Klik op Trade of Invest op één van uw live of demo rekeningen om het webplatform te openen. Zoek naar uw aandeel in het zoekvenster bovenaan. Voer uw instap-, stop-loss en take profit niveaus in het handelsbiljet in.

Bron: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Netflix. Maandelijks. Datum: januari 2016 tot september 2025, vastgelegd op 15 september 2025. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Verwacht u dat de Netflix-aandelenkoers anders zal bewegen?

Indien u van mening bent dat er een hogere kans is dat de aandelenkoers van Netflix zal dalen, dan kunt u ook short handelen met behulp van CFD's (Contracts for Difference). Deze brengen echter hogere bijbehorende risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Lees meer over CFD's in dit artikel Hoe beleggen in CFD's?.

