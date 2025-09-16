Amerikaanse aandelen sluiten op recordhoogtes voorafgaand aan Fed-besluit

September 16, 2025 17:43

De S&P 500 en Nasdaq stegen respectievelijk 0,47% en 0,94% tijdens de handelssessie van maandag, beide sluitend op recordhoogtes. De Dow Jones steeg eveneens licht met 0,11%.

Deze nieuwste koerswinsten vonden plaats aan het begin van een week waarin de Federal Reserve haar langverwachte rentebesluit zal bekendmaken. Blijf lezen om meer te weten te komen over dit en ander nieuws.

Fed verlaagt rente deze week

Alle ogen zullen deze week gericht zijn op het aanstaande rentebesluit van de Fed, dat woensdag bekend wordt gemaakt.

Er wordt algemeen verwacht dat de centrale bank de rente voor het eerst sinds december 2024 zal verlagen, nadat zij deze gedurende de voorgaande zes vergaderingen ongewijzigd heeft gelaten. Vanaf dinsdagochtend prijzen de markten een kans van 96% in op een renteverlaging van 25 basispunten, volgens de CME FedWatch tool.

Terwijl Amerikaanse aandelen nieuwe hoogtes bereikten voorafgaand aan de Fed-aankondiging, volgde goud dit voorbeeld. Het edelmetaal bereikte dinsdagochtend een recordhoogte en zette daarmee de indrukwekkende stijgende trend voort waarbij de prijzen dit jaar met meer dan 40% zijn gestegen.

Daartegenover verzwakte de US Dollar Index – die de dollar afweegt tegen een mandje buitenlandse valuta's – op maandag en zette dinsdag zijn neerwaartse koers voort, terwijl de markten het vooruitzicht van lagere rentes verwerken.

Marktkapitalisatie Alphabet Doorbreekt $3.000 Miljard

Tot de best presterende aandelen op de S&P 500 tijdens de handelssessie op maandag behoorden Google-moeder Alphabet en Tesla, die respectievelijk koerswinsten van 4,49% en 3,56% noteerden.

Daarbij steeg Alphabet's marktkapitalisatie voor het eerst boven de $3.000 miljard, waarmee het bedrijf als vierde deze mijlpaal bereikte.

Alphabet-aandelen zijn meer dan 30% gestegen sinds het techconcern eind juli sterke kwartaalcijfers over het tweede kwartaal bekend maakte, waaruit bleek dat de groei onverminderd voortgaat.

De aandelenkoers van de techgigant kreeg ook een aanzienlijke impuls nadat het bedrijf aan de ergste uitkomst van een antitrustprocedure in de VS eerder deze maand wist te ontsnappen.

Bron: TradingView - Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Ondertussen stegen Tesla-aandelen naar aanleiding van het nieuws dat CEO Elon Musk vorige week voor ongeveer $1 miljard aan aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen had gekocht. Het was Musks eerste aankoop van aandelen op de open markt in meer dan vijf jaar.

Tesla-aandelen hebben het dit jaar zwaar gehad, terwijl de elektrische voertuigfabrikant worstelt met dalende verkoopcijfers te midden van toenemende concurrentie. De rally van maandag tilde het aandeel echter uit negatief gebied, waardoor het een winst van 1,6% in 2025 overhoudt.

Bron: TradingView - Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Waar op te letten deze week

Zoals reeds vermeld, is het hoofdevenement deze week de rentebekendmaking van de Fed op woensdag.

Ook op woensdag zal het Britse Office of National Statistics de Consumer Price Index (CPI)-cijfers van augustus bekendmaken.

De dag daarop wordt verwacht dat het Monetary Policy Committee (MPC) van de Bank of England (BoE) de rente ongewijzigd houdt tijdens zijn eigen beleidsvergadering.

Van de centrale bank wordt ook verwacht dat zij het tempo zal vertragen waarmee zij gilts (Britse staatsobligaties) afstoot in een poging de druk op de markt voor overheidsschuld te verlichten.

