VS-banengroei vertraagt, Fed-renteverlaging lijkt nu zeker
De Nasdaq sloot maandag op een recordhoogte en steeg met 0,45%, terwijl de S&P 500 en Dow Jones eveneens winsten van respectievelijk 0,21% en 0,25% boekten, gedreven door verwachtingen dat lagere leenkosten in aantocht zijn.
Lees verder voor meer informatie over het laatste nieuws en wat er van de komende week te verwachten valt.
VS Banenrapport toont Vertraging
De banengroei in de VS vertraagde in augustus, wat het bewijs van een verzwakkende arbeidsmarkt versterkt en de verwachtingen aanwakkert dat de Federal Reserve de rente zal verlagen tijdens de vergadering volgende week.
De nonfarm payrolls stegen met 22.000, aanzienlijk lager dan de door economen verwachte 75.000. Dit betekende ook een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de stijging van 79.000 in de voorgaande maand. Het werkloosheidspercentage steeg naar 4,3%, ten opzichte van 4,2% in juli.
Dat de Fed de rente bij haar volgende vergadering zal verlagen lijkt niet langer ter discussie te staan. Volgens de CME FedWatch tool beschouwen de markten nu een verlaging van ten minste 25 basispunten als een zekerheid en prijzen een kans van 11,6% in op een forse verlaging van 50 basispunten.
Dollar daalt, Goud stijgt sterk
In de nasleep van het laatste VS-banenrapport daalde de dollar op maandag en handelde dinsdagochtend rond een zes weken durende laagstand.
VS Treasury-rendementen zijn ook scherp gedaald de afgelopen dagen vanwege het vooruitzicht van lagere rentestanden (obligatierendementen bewegen omgekeerd evenredig met de koers). Op maandag viel het benchmark 10-jaars Treasury-rendement naar een vijf maanden durende laagstand.
Goud zette zijn recente stijging voort en schoot voor het eerst voorbij $3.600 per troy ounce en sloot op een recordhoogte op maandag.
Daarnaast stegen olieprijzen licht, nadat OPEC+ overeenkwam de productie te verhogen op een bescheidener niveau dan verwacht.
Olieprijzen krijgen ook steun van het vooruitzicht op verscherpte sancties tegen Rusland, naar aanleiding van recente aanvallen op Oekraïne.
Waar deze week op te letten
Later op dinsdag vindt het jaarlijkse Apple Event plaats, waarbij de techgigant naar verwachting een nieuw dunner iPhone-model zal lanceren, de iPhone Air, naast de iPhone 17.
De rest van de week brengt ook een aantal belangrijke economische aankondigingen waar handelaren en beleggers wellicht aandacht aan willen besteden:
- Woensdag:
- VS-producentenprijsindex (PPI) Augustus
- Donderdag:
- Europese Centrale Bank (ECB) rentebesluit
- VS-consumentenprijsindex (CPI) Augustus
- Vrijdag:
- VK bruto binnenlands product (BBP) Juli
