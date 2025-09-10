Hoe DocuSign te verhandelen na boekjaartkwartaal Q2 2026 prestaties

September 10, 2025 17:45

DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU), opgericht in 2003 en gevestigd in San Francisco, Californië, is een toonaangevende leverancier van digitale overeenkomstoplossingen, waaronder elektronische handtekeningen, contract lifecycle management (CLM), het zich ontwikkelende Intelligent Agreement Management (IAM) platform en nieuwe AI-producten om contractworkflows te automatiseren en bruikbare inzichten te verkrijgen.

Lees meer over DocuSign's prestaties in het tweede boekjaartkwartaal 2026 en wat analisten voorspellen voor het aandeel.

Aandeel: DocuSign Inc. Symbool voor Invest.MT5 Rekening: DOCU Datum van Idee: 8 september 2025 Tijdschema: 1 - 12 maanden Instapniveau: $84,00 Doelniveau: $124,00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Rekening: Max 5% Risico: Hoog

Handelsactiviteit is niet geschikt voor iedereen. Handelsactiviteit is zeer speculatief en brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee. Hoewel het potentiële kansen biedt, houdt het ook hoge volatiliteit in, en handel met hefboomwerking kan zowel winsten als verliezen versterken. Particuliere beleggers dienen deze risico's volledig te begrijpen voordat zij gaan handelen.

Bron: TradingView - Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

DocuSign Boekjaartkwartaal Q2 2026 Prestatie-overzicht

Prestatie-indicator Werkelijk Resultaat Verwacht Resultaat Boven of Onder Verwachting? Winst per Aandeel $0,92 $0,84 Overtroffen ✅ Omzet $800,6 miljoen $761,78 miljoen Overtroffen ✅

Belangrijkste Bevindingen

Omzetgroei van 9% op jaarbasis werd aangedreven door sterke prestaties in de abonnements- en ondernemingssegmenten dankzij AI-gestuurde innovatie.

Facturering steeg met 13%, wat duidt op een sterk verkoopmomentum en verbeterde contractverlengingen.

De vrije kasstroom steeg met 10%, wat de financiële kracht van de onderneming onderstreept.

Opmerkelijke lanceringen omvatten AI-verbeterde contractvoorbereiding, Navigator maatwerk extractie, identiteitsverificatie met CLEAR, en Maestro workflow-sjablonen — allemaal gericht op het verhogen van efficiëntie en waardecreatie voor zakelijke klanten.

DocuSign werd benoemd tot marktleider in de 2025 IDC MarketScape voor AI-ondersteunde Buy-Side CLM-applicaties.

De onderneming kocht $201,5 miljoen aan gewone aandelen terug gedurende het kwartaal, wat haar toewijding aan kapitaalrendement voor aandeelhouders demonstreert.

Enkele zorgen blijven bestaan betreffende DocuSign's bescheiden inkrimping van de brutowinstmarge door aanhoudende kosten verbonden aan de opschaling van haar AI- en cloudinfrastructuur.

Bron: DocuSign Kwartaalresultaten

DocuSign 12-Maands Analistenkoersprognose

Volgens 15 Wall Street-analisten, ondervraagd door TipRanks, die een 12-maands aandelenkoersprognose voor DocuSign hebben afgegeven in de afgelopen 3 maanden:

Koopadviezen: 5

Vasthoudadviezen: 10

Verkoopadviezen: 0

Gemiddeld Koersdoel: $97,23

Hoogste Koersdoel: $124,00

Laagste Koersdoel: $80,00

Bron: Admiral Markets Stock List Macroscope, DocuSign. 8 september 2025. Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Handelsstrategie Voorbeeld: DocuSign

De volgende handelsvoorbeelden zijn uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers dienen zelfstandig onderzoek te verrichten voordat zij handelsbeslissingen nemen. Een voorbeeld van een handelsidee voor de DocuSign-aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Instap: Doorbraak boven hoogtepunt na winstrapport op $84,00 Doelstelling: Net onder het hoogste analistenkoersdoel op $124,00 Risico: Beperkt, maximaal 5% van de rekening Tijdschema: 1-12 maanden HANDELSVOORBEELD Koop 10 DocuSign Aandelen: $840 (10 * $84.00) Indien Doelprijs Bereikt: $400 potentiële winst [($124.00 - $84.00) * 10] Indien Doelstelling Niet Wordt Bereikt: Stel dat een handelaar besloot de handelsactiviteit af te sluiten onder hun instapkoers, op het dieptepunt van het jaar tot dusver op $66,35. Dit zou resulteren in een verlies van $176,50 [($84,00 - $66,35) * 10]. Invest.MT5 Accountcommissie: 10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimale Transactiekosten van $1,00)

Onthoud dat markten volatiel zijn, en de aandelenkoers van DocuSign zal fluctueren en mogelijk zelfs een dalende trend kunnen vertonen. Het recente winstrapport benadrukt de vraag naar zijn AI-gestuurde producten. Echter vormen margedruk, macro-economische onzekerheid, toenemende concurrentie en verschuivende ondernemingsbudgetten verschillende tegenwindsfactoren voor het aandeel dat nog steeds meer dan 70% lager noteert dan zijn post-pandemie recordhoogte van $314,76 in augustus 2021.

Hoe DocuSign-aandelen te kopen in 4 stappen

Open een account bij Admiral Markets om toegang te krijgen tot het Dashboard. Klik op Trade of Invest op een van uw live of demo accounts om het webplatform te openen. Zoek naar uw aandeel in het zoekvenster bovenaan. Voer uw instap-, stop-loss en take profit niveaus in het handelsticket in.

Bron: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. DocuSign. Maandelijks. Datum: april 2018 tot september 2025, vastgelegd op 8 september 2025. Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Ziet u de DocuSign-aandelenkoers anders bewegen?

Als u gelooft dat er een hogere kans is dat de aandelenkoers van DocuSign zal dalen, dan kunt u ook short handelen met behulp van CFD's (Contracts for Difference). Deze brengen echter hogere risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Leer meer over CFD's in dit artikel Hoe beleggen in CFD's?.

