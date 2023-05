Hoe handelen in Shopify aandelen na Q1 prestaties

Mei 10, 2023 13:48

Shopify's e-commerce platform wordt door veel multinationals over de hele wereld gebruikt als een online winkel en point-of-sales-systeem. Na de beursgang in 2015 steeg de beurskoers met meer dan 5.000% naar een recordhoogte in 2021.

Het aandeel crashte echter met meer dan 85% in oktober 2022. Sindsdien is het aandeel met meer dan 160% gestegen en heeft het zojuist fiscale resultaten over het eerste kwartaal voor 2023 gerapporteerd.

Lees hieronder meer over het winstrapport en wat analisten voorspellen voor het Shopify aandeel.

Aandeel: Shopify. Symbool voor Invest.MT5-account: SHOP Datum van idee: 9 mei 2023 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $64,00 Doelniveau: $80,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Overzicht Shopify Q1 2023 Prestaties

Hier zijn enkele van de belangrijkste hoogtepunten uit het nieuwste fiscale winstrapport over het eerste kwartaal van Shopify:

Exclusief artikelen, winst van 1 cent per aandeel versus verwacht verlies van 4 cent per aandeel

De omzet steeg met 25% ten opzichte van een jaar eerder tot $1,51 miljard tegen $1,43 miljard verwacht

Het bruto goederenvolume steeg met 15% tot $49,6 miljard ten opzichte van vorig kwartaal

20% van het personeelsbestand inkrimpen

Verkoop van meerdere divisies om zich te concentreren op de kernactiviteiten

Een van de grootste verrassingen in Shopify's nieuwste inkomstenrapport is de aankondiging dat het 20% van zijn personeelsbestand snijdt. CEO Tobi Lütke informeerde zijn werknemers door een memo op de website van het bedrijf te plaatsen over de ontslagen. Er waren echter geen details over welke divisies zouden worden beïnvloed.

Hoewel ze ongelukkig zijn, houden beleggers meestal van bedrijven die hun activiteiten stroomlijnen om te proberen de winst te verhogen. Vorig jaar juli kondigde de CEO ook een vermindering van 10% van het personeelsbestand aan en verklaarde dat ze verkeerd hadden ingeschat hoe lang de door de pandemie geleide e-commerce-boom zou duren.

Bovenop de ontslagen kondigde Shopify plannen aan om meerdere bedrijven en activa te ontlasten om te proberen zich te concentreren op zijn kernactiviteit, die een platform en tools biedt om producten online te verkopen. Het verkoopt 6 River Systems, de magazijnrobotmaker en de logistieke eenheid Flexport - hoewel er geen details zijn verstrekt.

De aandelenkoers steeg bij uitgave van het winstrapport en is nu 85% gestegen ten opzichte van het jaar - op het moment van schrijven. Hoewel Shopify nu zijn inspanningen richt op zijn e-commerce-activiteiten en andere nevenactiviteiten ontlast, zal het nu veel afhankelijker zijn van de gezondheid van de consument.

Als er een vertraging in de economie is, zullen er minder verkopen zijn van de websites van Shopify's klanten, wat kan leiden tot het verminderen van abonnementen en betalingsgroei. Daarom is het volgen van de wereldwijde economische omgeving belangrijk voor het analyseren van de gezondheid van de consument en de toekomstige prestaties van Shopify.

Shopify Koersverwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Shopify prognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 12 buy, 21 hold en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Shopify aandelenprognose is $80,00 met het laagste koersdoel op $44,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Shopify aandelenprognose is $60,03.

Bron: TipRanks, 9 mei 2023

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Shopify koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Shopify aandelenkoers kan als volgt zijn:

Koop het aandeel bij een break boven $64,00 om rekening te houden met de huidige volatiliteit.

Koersdoel net onder het hoogste analistenkoersdoel van $80,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdslijn = 1 - 6 maanden

Als u 10 Shopify-aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $160,00 potentiële winst ($80,00 - $64,00 * 10 aandelen).



Vergeet niet dat de financiële markten op en neer gaan en dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. Sterker nog, het kan zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt, vooral gezien hoe onzeker het economische klimaat is.

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en altijd weet hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan, evenals de kosten.

Met het Admirals Invest.MT5-account kunt u Amerikaanse aandelen kopen en verkopen met een commissie vanaf $0,02 per aandeel. Dit betekent dat het kopen van 10 Shopify aandelen zou resulteren in een commissie van $0,20 ($0,02 * 10 aandelen) voor het uitvoeren van een transactie per side.

Er zijn lage minimale transactiekosten van $1. Dus het bovenstaande voorbeeld handelsidee zou resulteren in een commissie van slechts $1 in totaal!

