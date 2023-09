Handelen in de Chileense Peso: Wat u moet weten

Chili is een van de Latijns-Amerikaanse (LATAM) landen met een interessante politieke geschiedenis, maar dit heeft het er niet van weerhouden om een van de opkomende economieën in de regio te zijn. Chili lijkt zich te onderscheiden van de rest van de LATAM-economieën, hoewel de monetaire geschiedenis in het verleden ook volatiel is geweest. Het handelen in de Chileense peso (CLP) tegen belangrijke valuta's zoals de Amerikaanse dollar is niet ongebruikelijk voor traders die LATAM-valuta's aan hun handelsportefeuilles toevoegen.

We zullen enkele interessante inzichten met u delen over de Chileense peso en de Chileense economie die u kunnen helpen een mening te vormen en te beslissen of u de valuta in uw handelsstrategieën wilt opnemen.

De Chileense peso en feiten over de Chileense economie

Chili is een van de economische leiders in de LATAM-regio. Opgemerkt moet worden dat Chili de grootste koperproducent ter wereld is en een belangrijke bijdrage levert aan de wereldwijde lithiumproductie, als de tweede grootste producent.

De Wereldbank zegt dat "Chili een erkende staat van dienst heeft in ontwikkeling, met een sterke economische dynamiek in de afgelopen decennia. De groei is echter vertraagd, waardoor de productiviteit stagneert en de vooruitgang in vermogen is toegenomen. De inflatie zou op korte termijn hoog kunnen blijven, gezien enige inertie, maar zal naar verwachting convergeren naar de doelstelling tegen eind 2024 te midden van een negatieve output gap en afnemende kostendruk."

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nadert "de Chileense economie het einde van haar aanpassingscyclus naar duurzamere groei en lagere inflatie in een uitdagende externe omgeving. De autoriteiten voeren een zeer krachtig beleid om de macro-economische stabiliteit te bewaren en buffers opnieuw op te bouwen. De regering heeft hervormingsambities om de belastinginkomsten te verhogen, ongelijkheid te verminderen, pensioenen en gezondheidszorg te hervormen en een groene economie te bevorderen."

De analisten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) merkten in een rapport over de Chileense economie op dat "het tekort van de centrale overheid 2,0% van het bbp zal bedragen in 2023 en 2,1% van het bbp in 2024, wat de houdbaarheid van de schuld niet zal bedreigen. De centrale bank is doorgegaan met het verkrappen van het beleid om de inflatie te beteugelen en de inflatieverwachtingen te beheersen, waarbij de beleidsrente op 11,25% is gebracht en heeft gezworen deze op dat niveau te houden totdat er een duidelijke convergentie van de inflatie naar de doelstelling is.

Ze voegden er ook aan toe dat "het reële bbp in 2023 met 0,1% zal krimpen, maar in 2024 met 1,9% zal opveren. De intrekking van pandemiegerelateerde steunmaatregelen en krappe monetaire voorwaarden zullen de consumptie en investeringen in 2023 afremmen, maar deze effecten zouden begin 2024 moeten afnemen."

Statistieken die half augustus werden vrijgegeven, toonden aan dat de Chileense economie drie opeenvolgende kwartalen is gekrompen, met een aanzienlijke daling van de investeringen. Het rapport wees op een bbp-krimp van -1,1% tussen april en juni 2023, op jaarbasis. Economen ondervraagd door de centrale bank in augustus rekenden op een daling van het bbp van -0,50% tegen het einde van het jaar. Als deze voorspelling uitkomt, zal Chili een van de weinige LATAM-landen zijn die in 2023 met negatieve groeistatistieken eindigt.

De Centrale Bank van Chili en de Chileense Peso

De Centrale Bank van Chili (Banco Central de Chile) werd opgericht in 1925. Een van de doelstellingen van de Centrale Bank van Chili is om de stabiliteit van de munt te waarborgen, dat wil zeggen om de inflatie laag en stabiel te houden in de loop van de tijd. De Bank bevordert ook de stabiliteit en efficiëntie van het financiële stelsel en zorgt voor de normale werking van interne en externe betalingen. Volgens haar website heeft de Centrale Banko van Chili "een monetair beleidsregime aangenomen met inflatiedoelstellingen en een zwevend wisselkoersbeleid. De doelstelling die onder dit regime is vastgesteld, is dat de jaarlijkse inflatie (gemeten als de procentuele variatie van de CPI over een periode van 12 maanden) meestal rond de 3% blijft, met een tolerantiebereik van +/- 1%."

De Chileense peso wordt uitgegeven door de centrale bank en is sinds 1975 in omloop in de huidige versie. De Chileense peso mocht tussen 1974 en 1979 binnen een kruipende bandbreedte zweven en werd daarna de komende drie jaar tegen een vaste wisselkoers gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. In 1984 keerde de Chileense peso terug naar een systeem van verstelbare kruipende banden tot 1999, toen het vrij mocht zweven ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Handelen in de Chileense peso en zijn prestaties

De prestaties van de Chileense peso ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds 2018 zijn beïnvloed door economische factoren, met name schommelingen in de koperprijzen, en inspanningen om de stabiliteit te handhaven in het licht van externe druk.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDCLP - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 oktober 2017 – 28 september 2023. Opgesteld op: 28 september 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De Amerikaanse dollar ten opzichte van het Chileense peso-paar bleef een periode relatief stabiel, maar stond voor uitdagingen toen de prijs van koper daalde, een cruciaal exportproduct voor Chili. Deze daling had een negatieve invloed op de Chileense peso, waardoor deze verzwakte ten opzichte van de Amerikaanse munt.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDCLP - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 6 juni 2023 – 28 september 2023. Opgesteld op: 28 september 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

In juli 2023 kondigde de Centrale Bank van Chili de sterkste renteverlaging in de afgelopen 14 jaar aan met een daling van 100 basispunten van 11,25% naar 10,25%, wat de Amerikaanse dollar hielp versterken ten opzichte van zijn Chileense tegenhanger.

Wat voorspellen analisten voor de Chileense peso en de economie

Valuta-analisten van ING zeiden in een eerder in september verschenen rapport dat Chili is begonnen aan een grote monetaire verruimingscyclus. "De centrale bank van Chili volgde haar versoepeling van 100 bp in juli op met een renteverlaging van 75 bp in september. De beleidsrente is nu 9,50%. De verwachting is dat de beleidsrente tegen het einde van het jaar zal worden verlaagd tot 7,75/8,00%, met vergaderingen in oktober en december. Er worden vertrouwenwekkende renteverlagingen doorgevoerd op het feit dat de tweejaarsinflatieverwachtingen stabiel zijn op 3%. Toch ligt de kerninflatie momenteel nog boven de 8%. Mocht de kern niet zo snel dalen als verwacht en de centrale bank alsnog snijden, dan kan de CLP harder worden geraakt. De externe omgeving is niet vriendelijk geweest voor Latam-valuta's. Maar als we gelijk hebben met onze dollar call, kan de USD/CLP later dit jaar lager gaan," merkten ze op.

Medio september leken de analisten van Morgan Stanley optimistisch over de Chileense euro- en Amerikaanse dollarobligaties onder verwijzing naar "goedkope waarderingen in vergelijking met de meeste investment grade-namen, het gebrek aan verwachte uitgifte op korte termijn en een aanhoudend herstel van de macro-economische context. Het politieke risico was ook gedaald, zeiden ze, met de regering gedwongen om plannen om belastingen te verhogen terug te schroeven.

Een rapport van Wells Fargo zei dat de centrale bank van Chili de rente mogelijk agressiever verlaagt dan de financiële markten hadden verwacht. Meer specifiek suggereerden Wells Fargo-analisten dat "beleidsmakers in Chili en Brazilië zich schijnbaar comfortabel genoeg voelen om het monetaire beleid agressief te versoepelen. Als gevolg hiervan herzien we onze beleidsrenteprognose van de Chileense centrale bank naar beneden om de houding van beleidsmakers weer te geven, en we geloven nu dat de Chileense doelstelling voor de daggeldrente tegen het einde van dit jaar kan dalen tot 7,25%.

Risicobeheer bij het handelen in de Chileense peso

Het handelen in Chileense peso brengt, net als elke andere valuta op de Forex markt, risico's met zich mee. Hoewel de juiste bewegingen u dichter bij het realiseren van uw financiële dromen kunnen brengen, kunnen de verkeerde u duur komen te staan en een last worden als het gaat om uw financiële plannen. Een beginnende trader zijn betekent dat u misschien niet de gevaren kent van het navigeren van volatiele markten.

Er zijn manieren om de kloof met meer ervaren traders te overbruggen. Een daarvan is onderwijs. Het bestuderen van hoe trading werkt en de fundamenten ervan kost u wat tijd, maar kan u op de lange termijn wat geld besparen. Nu vraagt u zich misschien af wat u nodig hebt om te beginnen met studeren? Het enige dat u nodig hebt, is toegang tot educatief materiaal zoals handleidingen, video's, e-books en artikelen over trading die zijn opgesteld door ervaren traders. Brokers bieden toegang tot educatieve hubs, dus er is geen gebrek aan educatieve middelen.

Een andere manier om risico's bij het handelen te verminderen, is door risicobeheertools te gebruiken die zijn ingebed in handelsplatforms. Door deze tools te gebruiken en ze onderdeel van uw strategie te maken, kunt u mogelijk een deel van uw zuurverdiende geld besparen als de markten tegen uw plannen ingaan. Leer hoe u risicobeheertools kunt gebruiken, zoals stop-loss orders die u kunnen helpen angst en stress te minimaliseren wanneer u uw handelsstrategieën uitvoert.

