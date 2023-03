Handelen in aardgas en de energiecrisis

Maart 17, 2023 17:27

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen ter wereld. De handel in aardgas heeft de afgelopen jaren de aandacht getrokken, vooral nadat het conflict in Oekraïne begon. De reden hierachter is dat Rusland, een van de belangrijkste gasproducenten ter wereld, te maken kreeg met sancties opgelegd door de VS, de EU en andere landen. Landen van de Europese Unie probeerden het aardgasverbruik te verminderen, terwijl andere landen de mogelijkheid vonden om hun aardgasproductie op te voeren.

Veel landen hebben zich gewend tot hernieuwbare energie en aardgas om in hun energiebehoeften te voorzien. Deze blog deelt enkele inzichten en voorspellingen met betrekking tot de gashandel.

Wat u moet weten over aardgas

Aardgas is een fossiele energiebron. Zeeplanten en dieren die vele miljoenen jaren geleden stierven, werden begraven op de oceaanbodem onder zand en rotsen. De hitte en enorme druk veranderden de resten in olie en aardgas. Aardgasafzettingen zijn ook te vinden op het land. Olie- en gasbedrijven boren door zand- en rotslagen om de rotsformaties te bereiken die olie- en gasafzettingen bevatten. Aardgas wordt soms omgezet in vloeibaar aardgas (LNG) om het transport gemakkelijker te maken en het volume te minimaliseren, een proces dat bekend staat als liquefactie.

In het oude Perzië waren ze reeds geïntrigeerd door de brandende bronnen die ontstonden toen aardgas uit de scheuren van de aarde sijpelde en door bliksem werd ontstoken. Ze bouwden af en toe tempels rond deze eeuwige vuren. Meer dan tweeduizend vijfhonderd jaar geleden haalden de Chinezen het gas uit putten en gebruikten het om zeewater te verdampen voor zout. In 1816 was Baltimore de eerste stad in de Verenigde Staten die zijn straten verlichtte met aardgas.

Volgens een rapport van Visual Capitalist zijn de top drie aardgasproducenten de VS (934 miljard kubieke meter of bcm), Rusland (701 bcm) en Iran (256 bcm). Experts suggereren dat Rusland 37 biljoen kubieke meter aardgasreserves heeft. De top 10 aardgasproducenten zijn goed voor bijna 70% van de wereldwijde productie.

Handelen in aardgas: Prijsschommelingen

De ontwikkeling van de aardgasprijzen tussen 2018 en 2021 werd gekenmerkt door periodes van opwaartse en neerwaartse bewegingen. Weersomstandigheden, geopolitieke ontwikkelingen en natuurlijk de Covid-19-pandemie speelden een cruciale rol.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD - Maandelijkse Grafiek. Opgesteld 16 maart 2023. Gegevensbereik: 1 maart 2018 - 16 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De aardgasprijzen daalden in het tweede kwartaal van 2020 als gevolg van de coronapandemie toen de economische activiteit vertraagde. Volgens het IEA daalde de wereldwijde vraag naar gas in 2020 met naar schatting 2,5% of 100 miljard kubieke meter - de grootste daling ooit.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD - Dagelijkse Grafiek - Opgesteld op 16 maart 2023. Gegevensbereik: 26 oktober 2022 - 16 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De aardgasprijzen bereikten op 1 augustus 2022 een meerjarig hoogtepunt en werden verhandeld tegen $9,1 per MMBtu. De prijzen daalden echter opnieuw in de volgende maanden, zoals te zien is in de grafiek.

Waar gaan de aardgasprijzen naartoe?

Een rapport dat op 13 maart door Moody's Investor Service werd vrijgegeven met betrekking tot de Amerikaanse energiemarkt zei: "De verwachtingen voor aardgas- en stroomprijzen voor 2023 zijn sterk gedaald. De verwachte aardgasprijzen voor 2023 liggen ongeveer 44% lager dan de marktverwachtingen in december."

Analisten van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) suggereren dat de Amerikaanse export van vloeibaar aardgas (LNG) waarschijnlijk met 14% op jaarbasis zal toenemen in 2023 en met 5% in 2024. Het rapport van de EIA merkte op: "We voorspellen dat de Amerikaanse LNG-export zal stijgen vanwege de hoge wereldwijde vraag, omdat LNG de export van aardgas uit pijpleidingen van Rusland naar Europa zal blijven verdringen. Tot nu toe hebben milde wintertemperaturen en voller dan gemiddelde opslag dit jaar geleid tot lagere LNG-prijzen."

Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap daalde "in de nasleep van het conflict in Oekraïne en een stijging van de energieprijzen, de vraag naar aardgas in de Europese Unie in 2022 met 55 bcm, of 13%, de steilste daling in de geschiedenis. De daling komt overeen met de hoeveelheid gas die nodig is om meer dan 40 miljoen huishoudens te bevoorraden." Het rapport merkt ook op dat "ondanks deze historische daling van de vraag, de gasimportrekening van de EU in 2022 bijna EUR 400 miljard bedroeg - meer dan drie keer het niveau in 2021."

Een Reuters-rapport dat medio maart werd gepubliceerd, suggereerde dat nieuwe LNG-installaties het LNG-aanbod met meer dan 60% zouden kunnen verhogen tot 636 miljoen ton per jaar (mtpa) tegen 2030 vanaf het niveau van 2021. Volgens hetzelfde rapport zal "in Qatar een enorm LNG-uitbreidingsproject tegen 2027 zo een 49 mtpa toevoegen. Amerikaanse projecten kunnen tegen eind 2027 ongeveer 125 mtpa (16,4 miljard kubieke voet per dag) aan capaciteit toevoegen."

Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras SA kondigde aan dat ze eraan werken om meer van het aardgas uit offshore pre-zoutafzettingen te gebruiken. Bij de bekendmaking van de resultaten van Q4 2022 zei de CFO van het bedrijf dat "we op zoek zullen gaan naar nieuwe segmenten voor onze aardgasproductie. Ja, omdat het verbranden van aardgas deel uitmaakt van de energietransitie. Het is beter dan het verbranden van diesel of het verbranden van stookolie of het verbranden van kolen, het is beter. We evolueren om dat te doen voor de mensheid en voor Brazilië... En we weten hoe het moet. We kunnen vrachtwagens in Brazilië van brandstof voorzien in plaats van diesel met aardgas. Dat pad gaan we bewandelen."

Oplossingen voor trading en risicobeheer

Beginnende traders kunnen de drang voelen om te profiteren van verschillende handelsmogelijkheden. Aantrekkelijke financiële nieuwskoppen leiden soms tot emotionele handelsacties. Te veel informatie verwart beginnende traders omdat ze nieuws het mogelijk niet kunnen filteren. Handelsfouten komen vaak voor bij beginnende traders die niet over de nodige kennis beschikken om de juiste handelsstrategie op te bouwen. Helaas leiden dergelijke fouten tot fondsverliezen die uw financiële plannen kunnen beïnvloeden.

Is er een manier om de kans op een handelsfout te verminderen? Het antwoord is ja, en het gaat om onderwijs en risicobeheertools. Hoewel handelservaring iets is dat u met de tijd opdoet, zijn er talloze educatieve bronnen beschikbaar. Brokers bieden een breed scala aan educatief materiaal zoals webinars, e-books, artikelen, enz. In veel gevallen hoeft u niet eens iets te betalen om er toegang toe te krijgen. Als u een beginnende handelaar bent, moet u overwegen om gebruik te maken van de mogelijkheid om uw handelskennis te upgraden.

Risicomanagement wordt eenvoudiger als u weet hoe u de juiste tools moet gebruiken. Tutorials opgesteld door ervaren traders kunnen u de fundamenten van risicobeheer laten zien. Als u zich niet zelfverzekerd genoeg voelt, kunt u risicobeheertools zoals stop loss orders testen in de beveiligde omgeving van een demo-account. Kennis is de sleutel tot succes voor elke trader.

