Focus op RBNZ en Rentebesluiten van Bank of Canada

Juli 12, 2022 11:20

Canada en Nieuw-Zeeland maken op woensdag 13 juli hun rentebesluiten bekend.

Beide landen en hun nationale valuta, de CAD en NZD, zijn relatief invloedrijk in de wereldeconomie. Canada is een G7-lidstaat en Nieuw-Zeeland is een van de rijkste OESO-landen ter wereld.

Bank of Canada (BoC) – totale inflatie van 7,7%

De BoC zal naar verwachting zijn huidige belangrijkste renteverwachting verhogen van 1,5 procent naar 2,25 procent. De havikachtige verwachtingen komen op het moment dat de centrale bank moeite heeft om de totale inflatie terug te brengen van 7,7 procent naar een streefpercentage van 2 procent.

Als de renteverhoging gebeurt zoals verwacht, kan de CAD steun zien, maar de risico's van een recessie in Canada kunnen escaleren. Een van Canada's grootste handelspartners, de Verenigde Staten, staat al aan de vooravond van een technische recessie - hoewel de werkgelegenheidscijfers in Noord-Amerika veerkrachtig blijven.

De tegenstrijdige en complexe economische krachten maken allemaal deel uit van het ongewone scenario dat COVID-19 teweegbrengt in combinatie met de impact van geopolitieke gebeurtenissen zoals het conflict in Oekraïne op de wereldeconomie.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) – totale inflatie van 6,9%

De RBNZ verhoogt woensdag naar verwachting zijn belangrijkste renteverwachting van 2 procent naar 2,5 procent. De economie van Nieuw-Zeeland vertoonde ook enkele tekenen van zwakte na een krimp van 0,2 procent in het eerste kwartaal als gevolg van de effecten van COVID-19.

Als er verrassingen zijn in de BoC- en RBNZ-beslissingen, kunnen er bewegingen zijn in de CAD- en NZD-valutaparen.

In gerelateerd handelsnieuws geeft gouverneur Bailey van de Bank of England (BoE) later vandaag een toespraak. De Britse economie wordt geconfronteerd met de hoogste inflatie in de G7-landen en de BoE staat onder aanzienlijke druk om het te verlagen. De toespraak van vandaag kan aanwijzingen geven over de volgende stap van de BoE.

Winstrapporten

Verschillende mega-cap financiële bedrijven zullen deze week hun winstrapporten vrijgeven, waaronder JP Morgan Chase op 14 juli en Citigroup op 15 juli.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over fundamentele analyse? Neem deel aan onze gratis webinars!

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.