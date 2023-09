ECB-rentetarieven: hawkish pauze in zicht?

September 13, 2023 16:48

Stijgende rentes en inflatie zijn wereldwijd een probleem en de eurozone is geen uitzondering. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat morgen wordt verwacht, overschaduwt de meeste financiële cijfers voor de rest van de week.

Sommige economen zeggen dat Christine Lagarde en haar collega-beleidsmakers klaar zijn om een benadering van een "hawkish pause" te volgen, omdat eerdere renteverhogingen een effect lijken te hebben op de economie van het euroblok.

In het Verenigd Koninkrijk stelden de bbp-gegevens van de ONS teleur, omdat de Britse economie in juli meer kromp dan verwacht (-0,5%). Als gevolg hiervan verloor het Britse pond 0,3% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar en 0,2% ten opzichte van de euro direct na publicatie van het rapport. In een reactie op het Britse bbp-rapport merkten economen van JPMorgan op dat "we hebben betoogd tegen het idee dat het Verenigde Koninkrijk een echte recessiedynamiek ingaat op grond van het feit dat de reële inkomens van huishoudens op weg lijken naar een sterke winst in 2H23, terwijl het ondernemersvertrouwen over het algemeen bovengemiddeld is. Dat blijft zo, maar het groeipad op korte termijn ziet er slechter uit en we hebben onze bbp-prognose voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld van 0,3% k/k naar 0,0%."

ECB-Rentebesluit

De raad van bestuur van de ECB komt donderdag bijeen om te beslissen over het monetaire beleid en de rente. Economen suggereren dat de beleidsmakers van de bank de rente ongewijzigd zullen laten en de verkrapping van het monetaire beleid zullen pauzeren om de economische omstandigheden in de eurozone te evalueren.

De analisten van Commerzbank suggereren dat er weliswaar economen zijn die een rentestijging voorspellen, maar dat de rotsachtige economische omgeving dat niet toelaat. In hun rapport merken ze op dat "gezien de zwakke economie en de neerwaartse trend in de inflatie, een meerderheid van de ECB-raadsleden waarschijnlijk voor ongewijzigde basisrentetarieven zal stemmen."

Amerikaanse Retail Sales Rapport van Augustus

Donderdag publiceert het US Census Bureau het rapport over de retail sales van augustus, een leidende indicator met betrekking tot consumentenbestedingen. Marktanalisten suggereren dat de detailhandelsverkopen slechts met 0,2% zijn gestegen, terwijl de verkopen in juli met 0,7% waren gestegen. De gegevens over de detailhandelsverkopen in combinatie met het CPI-inflatierapport zullen naar verwachting door het bestuur van de Federal Reserve onder de loep worden genomen terwijl het zich voorbereidt op zijn volgende rentevergadering.

Een rapport van Deloitte suggereerde dat de vakantieverkopen in de Verenigde Staten naar schatting in het traagste tempo in vijf jaar zullen groeien, omdat krimpende besparingen van huishoudens en zorgen over de economie consumenten ertoe aanzetten minder uit te geven. Er wordt echter voorspeld dat online shoppen de afgelopen twee jaar met ongeveer 11% zal groeien en de trends zal overtreffen.

Chinese Retail Sales Rapport van Augustus

Detailhandelsverkopen zullen vrijdag een gespreksonderwerp zijn in China, aangezien het Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) van het land naar verwachting het rapport over de retail sales van augustus zal publiceren. De prognose suggereert dat de detailhandelsverkopen in augustus met 2,8% zijn gestegen, iets hoger dan de groei van 2,5% in juli.

Een publicatie vrijgegeven door de People's Bank of China (PBoC) zei dat de bank veel aandacht zal besteden aan het effect van het financiële beleid, aangezien de inflatie is teruggekeerd naar positief terrein volgens de laatste reeks gegevens die in augustus zijn vrijgegeven.

