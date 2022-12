Centrale banken matigen renteverhogingen - Wereldwijde vertraging in zicht

December 16, 2022 14:03

Terugtrekkende inflatie en relatief gematigde renteverhogingen van de Bank of England (BoE), Federal Reserve en Europese Centrale Bank (ECB) hebben de aandacht van de markt verlegd van hoge prijzen naar de mogelijkheid van een wereldwijde vertraging.

De Chinese industriële productiecijfers over november lieten een duidelijke neergang zien. Op jaarbasis daalde de industriële productie van 5 procent in november 2021 naar 2,2 procent in dezelfde maand dit jaar. China's voorzichtigheid met betrekking tot COVID-19 hield industriële centra een groot deel van het jaar achter slot en grendel en het land is nog maar net begonnen met het verlaten van zijn zero-tolerance coronavirusbeleid. Na zwaar te hebben vertrouwd op lockdowns om de verspreiding van COVID-19 te beheersen, heeft de beleidswijziging geresulteerd in een toename van nieuwe COVID-gevallen die wegen op de economische activiteit - zoals te zien was in andere landen die eerder in het jaar open gingen.

Van belang voor Europese en Amerikaanse luxeretailers die hun producten op de markt brengen voor de 1,4 miljard consumenten in China, daalden de detailhandelsverkopen in de Aziatische reus van min 0,5 procent in november vorig jaar tot min 5,9 procent in dezelfde maand dit jaar. Aangezien de detailhandelsverkopen werden verwacht op min 3,7 procent, zal de zwakte waarschijnlijk van invloed zijn op de bedrijfsresultaten voor de luxe retailsector, die langer zal moeten wachten tot de vraag in China herstelt.

Inzichten in de effecten van gematigde detailhandelsverkopen in China zullen waarschijnlijk worden meegenomen in inkoopmanagersindexen (PMI) in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland, die allemaal luxe kleding, accessoires en auto's produceren. De Franse S&P Global Flash Manufacturing PMI voor december bevindt zich in risicovol gebied op 48,9 - alles onder de 50 duidt op een krimp. Ook de Duitse Flash PMI voor december kwam uit op 47,4.

Rekening houdend met de tegenwind, wordt het nog steeds als een lichtpuntje beschouwd dat China geleidelijk aan weer normaal zal worden en op de middellange termijn zouden de groeicijfers kunnen beginnen aan te trekken.

Marktnieuws in de week voor Kerst

Het Duitse Ifo Business Climate-rapport voor december komt maandag uit en is een belangrijke indicator om in de gaten te houden, omdat de laatste lezing minder pessimistisch was en uitkwam op een 3-maands hoogtepunt van 86,3 voor november. Als het ondernemingsklimaat van november tot december sterk daalt, kan dat een waarschuwing zijn voor export- en aanbodknelpunten. Nu al wil minder dan de helft van de ondervraagde bedrijven de prijzen in de komende drie maanden verhogen, wat een daling betekent ten opzichte van eerdere rapporten in Q4. De consensus voor de Ifo-enquête van december ligt op 87,4.

In ander handelsnieuws zal de Reserve Bank of Australia dinsdag haar notulen van de vergadering vrijgeven, die meer inzicht geven in de vooruitzichten van de centrale bank voor de rentetarieven. Een van de belangrijkste exportmarkten van Australië is Japan, waar het rentebeleid aanzienlijk uiteenloopt met waarschijnlijke gevolgen voor de handelsbalans en deviezenbalans.

"Naar mijn mening is bezorgdheid over een loonspiraal in Japan verre van gerechtvaardigd." - Toespraak door Nakamura, Lid van de Beleidsraad van Toyoaki Bank of Japan, 7 december 2022.

De Bank of Japan richt zich op de inflatieverwachtingen voor de lange termijn en ziet de prijzen in de dienstensector langzamer veranderen dan op geïmporteerde en lokaal vervaardigde goederen. De centrale bank zal naar verwachting de ultralage rente handhaven op het niveau van min 0,1 procent, waarmee de divergentie met handelspartner Australië wordt voortgezet. Als er verrassingen zijn in de beslissing van de BoJ, kan er een impact zijn op JPY-valutakruisen.

Een ander besluit van de wereldwijde centrale bank zal woensdag worden voorspeld, wanneer het inflatiecijfer van Canada voor november wordt verwacht. De prijsgroei ligt op 6,8 procent tegenover 6,9 procent in oktober. Als de inflatie onverwacht stijgt, kan de Bank of Canada in januari besluiten tot een meer hawkish houding. Op dezelfde manier, als de inflatie is gedaald, zou de centrale bank de minder hawkish benadering van de Federal Reserve, ECB en BoE kunnen volgen.

