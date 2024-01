Britse CPI-inflatie stijgt onverwacht, pond stijgt t.o.v. de US dollar

Januari 17, 2024 15:05

De Britse CPI-inflatie steeg in december onverwacht tot 4%, terwijl economen gepolst door Reuters een bescheiden daling tot 3,8% hadden verwacht. De kerninflatie van de CPI, exclusief de volatiele prijzen van voedsel, energie, alcohol en tabak, kwam uit op 5,1% op jaarbasis, boven de prognose van 4,9%. Het Office for National Statistics (ONS) zei dat de stijging van de inflatie in december werd veroorzaakt door een stijging van de tabaksaccijns.

Stijgende inflatiecijfers roepen vragen op over de aanpak van de Bank of England (BoE) om de rente te verlagen na deze te hebben verhoogd tot het hoogste niveau in de afgelopen 16 jaar. Als gevolg hiervan steeg het pond woensdagochtend met 0,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Minister van Financiën Jeremy Hunt zei: "Zoals we in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland hebben gezien, daalt de inflatie niet in een rechte lijn, maar ons plan werkt en we moeten ons eraan houden. We hebben moeilijke beslissingen genomen om de leningen onder controle te houden en slaan nu een hoek om, dus we moeten vasthouden aan de koers die we hebben uitgestippeld, inclusief het stimuleren van de groei met meer concurrerende belastingniveaus."

Chinees BBP groeit in 2023 en overtreft de verwachtingen

Uit een onderzoek van het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) bleek dat de Chinese economie in 2023 met 5,2% groeide, hoewel het herstel veel moeilijker was dan verwacht. Economen merkten op dat een lager dan verwachte vraag en de crisis in de vastgoedsector een rol speelden in de strijd van de economie om het niveau van vóór Covid te bereiken.

Economen van NBS merkten op dat "op dit moment de overheidsschuld en de inflatie van ons land beide laag zijn en dat de beleidstoolbox voortdurend wordt verrijkt", zei Kang van het NBS. "Fiscaal, monetair en ander beleid heeft relatief veel manoeuvreerruimte, en er zijn voorwaarden en ruimte om de uitvoering van macrobeleid te intensiveren."

Eerder deze week liet de People's Bank of China (PBoC) de rente ongewijzigd, hoewel sommige economen een renteverlaging hadden verwacht. Analisten van Moody's Analytics zeiden dat "de stapsgewijze uitrol van ondersteuning vanaf het midden van het jaar weinig heeft gedaan om de zaken om te draaien. Het is duidelijk dat de Chinese economie extra stimulansen nodig heeft. Directe steun voor huishoudens zou de breekvoet kunnen zijn die nodig is om de portemonnee open te wrikken, maar het vooruitzicht van dergelijke steun is de afgelopen jaren een non-starter geweest voor ambtenaren. In plaats daarvan lijken monetaire versoepeling en nieuwe schulduitgifte voor infrastructuur-, energie- en productieprojecten waarschijnlijker."

IMF: Amerikaanse economie veerkrachtig ondanks renteverhogingen

De adjunct-directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Gita Gopinath, vertelde een journalistenpanel in Davos dat de Amerikaanse economie al 75% van de impact van de renteverhogingen van de Federal Reserve heeft gezien.

Gopinath merkte op dat "we moeten erkennen dat er veel veerkracht in de economie is geweest, ondanks de renteverhogingen die we hebben gezien ... is onze schatting dat voor de Verenigde Staten ongeveer driekwart, of 75%, van de transmissie al is doorgegaan en dat de rest dit jaar zal doorgaan."

US Retail Sales Rapport van december 2023

Het US Census Bureau publiceert donderdag zijn rapport over de retail sales van december. Marktanalisten verwachten dat de detailhandelsverkopen op jaarbasis met 0,4% zullen stijgen, waarbij het cijfer waarschijnlijk iets hoger zal zijn dan in november. In 2023 leverden de Amerikaanse detailhandelsverkopen in negen van de twaalf maanden van het jaar positieve cijfers op.

In combinatie met een rapport over de industriële productie zouden positieve cijfers over de detailhandelsverkopen de beleidsmakers van de Fed in staat kunnen stellen een restrictief monetair beleid te handhaven, terwijl een zacht rapport de argumenten voor renteverlagingen in maart zou kunnen versterken.

Britse Retail Sales Rapport van december 2023

Vrijdag publiceert het Office for National Statistics (ONS) zijn rapport over de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk voor december. Marktanalisten suggereren dat de detailhandelsverkopen op jaarbasis met 1,1% zijn gestegen, maar voorspellen een daling van 0,5% op maandbasis.

Eerder in januari meldde het British Retail Consortium (BRC) dat de uitgaven in contanten in december 1,7% hoger waren op jaarbasis, met een daling van de aankopen na rekening te houden met de inflatie. Economen van BRC merkten op dat "de feestperiode er niet in slaagde een uitdagend jaar van trage groei van de detailhandelsverkopen goed te maken, aangezien het zwakke consumentenvertrouwen de bestedingen bleef afremmen."

