November 22, 2023 12:04

De aandacht verschuift naar het Verenigd Koninkrijk, nu de gouverneur van de Bank of England de deur openliet voor verdere verkrapping van het monetaire beleid, terwijl economen klaar staan om later in de middag te luisteren naar de herfstverklaring van de Britse kanselier.

Sommige berichten in de media geven aan dat de najaarsverklaring belastingverlagingen en een hardhandig optreden tegen uitkeringen zou kunnen omvatten. De inhoud van de Najaarsverklaring zou de waarde van het Britse pond ten opzichte van zijn concurrenten kunnen beïnvloeden.

BoE-gouverneur zegt te vroeg om de rente te verlagen

Tijdens zijn opmerkingen voor het Treasury Committee suggereerde de gouverneur van de BoE, Andrew Bailey, dat de financiële markten het risico van aanhoudende inflatie onderschatten. Het hoofd van de BoE leek "hawkish" en zei dat het veel te vroeg zou zijn om renteverlagingen te overwegen, terwijl MPC-lid Catherine Mann opmerkte: "Ik denk dat daden meer zeggen dan woorden, vooral als je met de markten te maken hebt. Dat is een belangrijke reden waarom ik denk dat het belangrijk is om actie te ondernemen, om te laten zien dat we ons inzetten voor de doelstelling", wat impliceert dat verdere renteverhogingen een optie zouden kunnen zijn.

Andrew Bailey zei dat de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk een van de eersten was die de leenkosten verhoogde en voegde eraan toe dat iedereen zich zou moeten concentreren op de inflatiedoelstelling van 2%, en verwierp het idee om een nieuwe doelstelling van ongeveer 3% vast te stellen die aan de huidige financiële omstandigheden zou voldoen. Als gevolg van de opmerkingen van de beleidsmakers van de BoE steeg het pond en bereikte het het hoogste punt in twee maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

RBA-notulen tonen de wil om op te treden tegen inflatie

De Reserve Bank of Australia (RBA) heeft dinsdag de notulen van haar laatste bestuursvergadering vrijgegeven. Marktanalisten onderzochten de inhoud en merkten op dat de beleidsmakers van de RBA bereid lijken verdere maatregelen te nemen om de inflatiedruk onder controle te houden. Uit de notulen bleek dat de RBA op 7 november de leenkosten verhoogde om een groeiende mentaliteit bij bedrijven tegen te gaan dat kostenstijgingen zouden kunnen worden doorberekend aan hun klanten.

De leden van de raad merkten op dat de stijgende huizenprijzen in het land erop zouden kunnen wijzen dat het monetaire beleid niet bijzonder restrictief was en benadrukten dat de referentierente lager blijft in vergelijking met andere economieën.

OPEC+ ministers komen dit weekend bijeen om de olieproductie te bespreken

De energieministers van de OPEC+ komen dit weekend bijeen om de olieproductieniveaus te bespreken en hun beleid dienovereenkomstig aan te passen. Sommige grondstoffenanalisten hebben gewaarschuwd dat er meer verlagingen van de olieproductie op komst zijn, vooral van de kant van Saoedi-Arabië, terwijl de Verenigde Staten hun eigen productie hebben opgevoerd om het tekort te dekken dat de afgelopen maanden is veroorzaakt door de OPEC+-beslissingen.

Analisten van JP Morgan zeiden in een rapport dat de prijzen van Brent Crude olie in 2024 gelijk zouden kunnen blijven, met een gemiddelde van $83 per vat. Hetzelfde rapport voorspelt dat de olieprijzen in 2025 rond de $75 per vat zullen schommelen. Economen van JP Morgan verwachten dat Rusland en Saoedi-Arabië hun vrijwillige productie-/exportverlagingen zullen verlengen tot Q1 2024.

