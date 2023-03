Aziatische markten stijgen naarmate de angst van banken afneemt

Maart 28, 2023 14:10

De meeste Aziatische markten stegen dinsdagochtend, omdat de overname van grote delen van de failliete Silicon Valley Bank (SVB) door de First Citizens BancShares de vrees voor de Amerikaanse bankensector wegnam. Het aandeel Deutsche Bank kreeg maandag een boost door het optimisme van beleggers.

In het Verenigd Koninkrijk wordt verwacht dat de gouverneur van de Bank of England, Andrew Bailey, zal getuigen over de ontwikkelingen van SVB UK voor het Treasury Committee. Bailey herhaalde maandag dat de Britse banksector veerkrachtig is en zich in een goede positie bevindt om de economie van het land te ondersteunen.

In een commentaar op de economie van de eurozone merkten economen van S&P Global Ratings op dat "kleverige inflatie de ECB zal dwingen om de rente langer te verhogen dan we eerder hadden verwacht, waarschijnlijk totdat de depositorente tegen de zomer 3,50% bereikt, tenzij de onrust op de markt de huidige vooruitzichten voor groei en inflatie ondermijnt." Zij voorspellen dat de totale inflatie tot het eerste kwartaal van 2025 boven de doelstelling van 2% van de ECB zal blijven.

Australisch CPI-inflatierapport op woensdag

Op woensdagochtend zal het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) naar verwachting de CPI-inflatiegegevens van februari publiceren. Economen voorspellen dat de totale inflatie op jaarbasis uitkomt op 7,1%, lager dan de 7,4% in januari.

Analisten van ING zeiden in een rapport dat als de inflatie onder de 7% zou dalen "dit de recente hints van de RBA zal ondersteunen dat de rente dicht bij een piek ligt, met nog eens 25 bps verhoging die nu de meest waarschijnlijke uitkomst lijkt, waardoor de cash rate target naar 3,85% komt."

IMF: Risico's voor financiële stabiliteit zijn toegenomen

Het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, suggereerBde dat de risico's voor de wereldwijde financiële stabiliteit zijn toegenomen, hoewel sommige regeringen en centrale banken hebben geprobeerd de markten te kalmeren. Georgieva herhaalde dat dit jaar naar verwachting een uitdaging zal zijn, omdat de botsing in Oekraïne, het monetaire verkrappingsbeleid en de nasleep van de pandemie wegen op de wereldwijde economische groei.

In haar toespraak voor het China Development Forum merkte ze op dat de hoop voor de wereldeconomie is aangewakkerd door het voorspelde Chinese economische herstel, aangezien het IMF een groei van 5,2% verwacht in 2023.

Fed's Kashkari: Onrust in het bankwezen kan de VS dichter bij een recessie brengen

Neel Kashkari, de gouverneur van de Minneapolis Fed, vertelde CBS-verslaggevers dat onrust in de banksector de Verenigde Staten dichter bij een recessie zou kunnen brengen. "Wat voor ons onduidelijk is, is hoeveel van deze bankstress leidt tot een wijdverspreide kredietcrisis. En dan zou die kredietcrisis, net zoals u zei, de economie vertragen," merkte hij op.

Kashkari herhaalde dat het Amerikaanse banksysteem veerkrachtig is en beschreef de vermindering van depositobewegingen van kleine naar grotere banken als een positieve ontwikkeling. Gevraagd naar nieuwe renteverhogingen, zei hij dat het te vroeg zou zijn om voorspellingen te doen, eraan toevoegend dat de stress van de banksector in aanmerking moet worden genomen.

ECB's de Cos: Beleidsverschuivingen zullen afhangen van nieuwe gegevens en kerninflatie

Pablo Hernandez de Cos, de gouverneur van de Bank van Spanje en lid van de raad van bestuur van de ECB, zei dat spanningen op de financiële markten de vooruitzichten van economische activiteit en inflatie beïnvloeden.

De Cos merkte op dat "het desinflatieproces verder kan worden versneld als de hoge spanningen op de financiële markten worden verlengd. Toekomstige monetaire beleidsbeslissingen zullen afhangen van de manier waarop verschillende bronnen van risico's zich verderzetten, waaronder die welke onlangs op de financiële markten zijn ervaren. Bij monetaire beleidsbeslissingen zal ook rekening worden gehouden met de intensiteit van de transmissie van het monetair beleid."

BoE's gouverneur: Als de prijzen blijven stijgen, zijn er meer renteverhogingen op komst

In een gesprek met BBC-journalisten op zondag waarschuwde de gouverneur van de BoE, Andrew Bailey, dat de centrale bank haar rentetarieven zou kunnen verhogen als de prijzen blijven stijgen. Bailey drong er bij zakenlieden op aan om te proberen prijsstijgingen te beheersen en zei: "Als alle prijzen proberen de inflatie te verslaan, zullen we een hogere inflatie krijgen. Ik zou tegen mensen die prijzen bepalen willen zeggen : begrijp alsjeblieft, als we inflatie ingebed krijgen, zullen de rentetarieven verder moeten stijgen en hogere inflatie komt echt niemand ten goede."

De gouverneur van de BoE voegde eraan toe dat de inflatie tegen het einde van het jaar waarschijnlijk sterk zou dalen. Opgemerkt moet worden dat de inflatiedoelstelling van de BoE 2% is, terwijl in februari de totale inflatie van het Verenigd Koninkrijk uitkwam op 10,4%, zeer dicht bij een 40-jarig hoogtepunt.

KPMG: Britse economische groei waarschijnlijk negatief in 2023

Een enquête gepubliceerd door KPMG UK op maandag zei dat hoewel een recessie waarschijnlijk zou worden vermeden, de groei van het Verenigd Koninkrijk naar verwachting negatief zal zijn in 2023. De analisten van KPMG lijken het eens te zijn met de gouverneur van de BoE, Andrew Bailey, dat de totale inflatie dit jaar sterk zou kunnen dalen. "Vooruitkijkend, naarmate de economie afkoelt en de inflatie terugkeert naar het doel, kan dit de Bank of England een kans bieden voor een reeks geleidelijke renteverlagingen volgend jaar", aldus het rapport.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.