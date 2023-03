Marktfocus op Australische bbp- en HICP-gegevens van Eurozone

Februari 28, 2023 11:40

Uit een bbp-rapport dat in Australië werd gepubliceerd, bleek dat de economie in het laatste kwartaal van 2022 met 0,5% groeide, op kwartaalbasis. Het Institute for Supply Management (ISM) zal zijn PMI's voor productie en diensten publiceren die enige volatiliteit in Amerikaanse dollars kunnen veroorzaken. De voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis, James Bullard, vertelde Reuters-verslaggevers dat "een zachte landing haalbaar is in de VS als de verschuiving van het post-pandemische regime goed wordt uitgevoerd."

Australisch bbp stijgt in Q4 2022

Het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) publiceerde zijn BBP-rapport van Q4 2022. Volgens het rapport groeide de Australische economie in Q4 2022 met 0,5% op kwartaalbasis. Economen merken op dat het bbp van het land in 2022 met 2,7% steeg, lager dan het cijfer van 5,9% in 2021.

Een rapport van de National Australia Bank (NAB) merkte op dat "vooruitkijkend, we de groei sterk zien vertragen omdat de consumentenbestedingen onder druk komen te staan door zowel hogere tarieven als inflatie." NAB verwacht dat de economische groei zal vertragen tot 0,7% in 2023 en 0,9% in 2024.

Begin februari zei de Australische penningmeester Jim Chalmers dat "de verwachting van de voorspellers van het ministerie van Financiën is dat hogere rentetarieven in combinatie met moeilijke wereldwijde omstandigheden onze economie aanzienlijk zullen vertragen, maar ze verwachten op dit moment geen recessie hier in Australië."

Voorlopige HICP-gegevens eurozone op 2 maart

Eurostat zal de voorlopige gegevens van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (HICP) van de eurozone voor januari vrijgeven. De totale inflatie wordt verwacht op 8,7% op jaarbasis, tegen 8,5% in december, terwijl de kerninflatie onveranderd zal blijven op 5,2%. De markten prijzen een verhoging van 50 basispunten in tijdens de ECB-vergadering in maart.

China's Manufacturing PMI-rapport

De Chinese Federatie van Logistiek en Inkoop (CFLP) zal woensdag zijn Manufacturing PMI januari-rapport vrijgeven. Marktanalisten suggereren dat de Manufacturing PMI van het land in de eerste maand van 2023 is gedaald tot 48,9, wat wijst op een krimp van de activiteit.

Uit een rapport dat op 31 januari werd gepubliceerd, bleek dat de Chinese fabrieksactiviteit voor het eerst sinds augustus steeg (50,1). Op een persconferentie vorige week zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel dat het herstelmomentum in de consumentenmarkt van het land in januari sterk was, eraan toevoegend dat "de regering meer maatregelen zal nemen om de consumptie nieuw leven in te blazen en uit te breiden."

US ISM Manufacturing and Services PMI's worden door experts onder de loep genomen

Deze week publiceert het Institute for Supply Management (ISM) de Manufacturing and Services PMI's (februari 2023) die naar verwachting waardevolle inzichten zullen opleveren met betrekking tot de toestand van de Amerikaanse economie. De Manufacturing PMI komt naar verwachting uit op 47,9 en de Services PMI op 52,4. Marktanalisten merken op dat de dienstenindex goed is voor bijna 80% van het Amerikaanse bbp. Economen verwachten geen significante strategiewijziging van de Fed zolang de PMI boven de 50 blijft.

Het werkloosheidspercentage in de eurozone is in januari waarschijnlijk gedaald

Het werkloosheidscijfer van de eurozone in januari wordt donderdag door Eurostat bekendgemaakt. Economen verwachten een lichte daling van 6,6% in december naar 6,5%. Als de voorspelling uitkomt, zal het cijfer de kracht van de arbeidsmarkt benadrukken, zelfs nu de economie stoom lijkt te verliezen.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.