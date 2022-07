Amerikaanse inflatie groeit naar dubbele cijfers, renteverhogingen in het verschiet?

Juli 18, 2022 11:55

Lees in dit artikel de vooruitzichten voor:

de belangrijkste wereldwijde economische drijfveren van midden tot eind juli,

renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve,

de vooruitzichten voor de EURUSD,

en hoogtepunten van het cijferseizoen.

De wereldeconomie bevindt zich in een staat van overmatige vraag en beperkt aanbod voor ruwe olie. De belangrijkste oorzaken zijn het conflict in Europa's op een na grootste land Oekraïne, gecombineerd met een toename van de economische activiteit en reizen nu COVID-19-beperkingen in veel landen zijn opgeschort. Brandstofkosten zijn direct of indirect aanwezig in de meeste economische activiteiten, dus inflatie op de energiemarkten heeft wortel geschoten in andere sectoren zoals detailhandel, bouw en reizen.

De Verenigde Staten stevenen mogelijk af op een inflatie met dubbele cijfers nadat de CPI-stand in juni uitkwam op 9,1 procent. Dit betekent een verhoogde kans dat de Federal Reserve de renteverhogingen in september niet zal 'pauzeren' en dat de centrale bank haar belangrijkste renteverwachting met 0,75 procent kan verhogen tijdens de vergadering van 26 en 27 juli.

In verband met de ontwikkelingen actualiseert de ECB haar monetair beleid op 21 juli. De Europese centrale bank zal naar verwachting afstappen van haar dovish-houding en de belangrijkste renteverwachting van de banksector met 0,25 procent verhogen van het huidige niveau van 0 procent.

De divergentie tussen het monetaire beleid van de ECB en de Federal Reserve resulteerde erin dat de EUR waarde verloor ten opzichte van de USD, tot het punt dat het EURUSD-valutapaar rond pariteitsniveaus zweeft te midden van een uitverkoop op het moment van schrijven.

Bron: Admirals MetaTrader - EURUSD - Daggrafiek - Gegevensbereik: 7 april 2022 – 15 juli 2022. Vastgelegd op 15 juli 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

EURUSD

Zodra de ECB de rente begint te verhogen, kan de EUR meer steun zien. Zonder hogere rentetarieven in Europa zou de eenheidsmunt van de eurozone tot historisch lage niveaus kunnen dalen, met mogelijke gevolgen voor de koopkracht van de consument, de handelsbalans en exportprijzen en de obligatierendementen.

Rekening houden met hoge inflatiecijfers bemoeilijkt het huidige economische scenario nog meer. Met een lagere valutawaarde en hogere dagelijkse uitgaven zal het voor salarissen moeilijk zijn om de kosten van levensonderhoud bij te houden, vooral wanneer Europeanen buiten de eurozone reizen of buitenlandse goederen kopen.

Cijferseizoen

Het tweede kwartaal van 2022 was een ongewoon complex kwartaal, zelfs voor COVID-19-tijden. De volledige omvang van de impact op de bedrijfswinsten wordt onthuld in de komende twee weken van winstrapporten.

JP Morgan Chase rapporteerde al lager dan verwachte EPS-resultaten van 2,76 USD voor Q2 versus de verwachte 2,90 USD. De rente-inkomsten van de bankreus lagen 19 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, maar het bearish sentiment ten opzichte van expansie-investeringen zoals beursintroducties woog op de inkomsten.

Hoogtepunten van de inkomsten:

Bank of America – maandag 18 juli.

Johnson & Johnson – dinsdag 19 juli.

Tesla – woensdag 20 juli.

Roche Holding AG – donderdag 21 juli.

American Express – vrijdag 22 juli.

Microsoft, Visa en Coca-Cola – dinsdag 26 juli.

Apple – donderdag 28 juli.

Daarmee zijn onze marktvooruitzichten afgerond. Voor een volledige reeks laatste nieuws en analyses kunt u zich aanmelden voor Admirals Premium Analytics.

Admirals biedt een breed scala aan educatieve en analytische informatie. Om deskundige handelaren te ontmoeten en ermee te communiceren, kunt u deelnemen aan onze gratis webinars!

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.