Wat u moet weten over de Australische Dollar

April 13, 2023 18:48

De Australische dollar (AUD), of "Aussie" zoals sommige traders het noemen, is een van de sterkste valuta's in de Aziatisch-Pacifische regio. De Australische dollar is een van de topvaluta's die op de wereldmarkten worden verhandeld, goed voor ongeveer 6,0% van de dagelijkse omzet en met een gemiddelde waarde van $479 miljard.

De Reserve Bank of Australia (RBA) merkt in haar publicatie "Drivers of the Australian Dollar Exchange Rate" het volgende op: "Grondstoffen zijn goed voor een groot deel van de Australische export en dus leiden bewegingen in de grondstoffenprijzen tot bewegingen in de exportprijzen. Hogere exportprijzen van grondstoffen betekenen dat er meer Australische dollars nodig zijn om dezelfde hoeveelheid Australische grondstoffenexport te kopen. Dit gaat gepaard met een toename van de vraag naar Australische dollars en een appreciatie. Inderdaad, de Australische dollar wordt vaak een grondstoffenvaluta genoemd."

Deze trading blog geeft u enkele nuttige inzichten met betrekking tot de Australische dollar, de economie van het land en het monetaire beleid van de RBA.

Schommelingen in de Australische dollar

De Australische dollar stortte in maart 2020 in ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger tot het laagste niveau sinds 2003, met een dieptepunt van $0,5510 op 19 maart. Een rapport van de National Australian Bank (NAB), gepubliceerd in april 2020, merkte op dat "het vergroten van de neerwaartse druk op de AUD/USD de daling van de grondstoffenprijzen was, niet alleen vanwege de vraagschok van de zich ontvouwende wereldwijde economische inkrimping, maar de ineenstorting van de olieprijzen door positieve aanbodschokken."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - AUDUSD - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 september 2015 - 13 april 2023. Opgesteld op: 13 april 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De Australische dollar steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar en bereikte een 3-jarig hoogtepunt op 1 mei 2021, maar verloor terrein in de volgende maanden en bereikte een 2-jarig dieptepunt in oktober 2022.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - AUDUSD - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 6 december 2022 - 13 april 2023. Opgesteld op: 13 april 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Dit jaar is de Australische dollar achtergebleven bij de meeste van zijn Group-of-10-peers en verloor 2,5% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een Bloomberg-rapport suggereerde dat de daling "is gekomen tegen een achtergrond van onrust in het Amerikaanse bankwezen, dalende rentes op staatsobligaties en het besluit van de Reserve Bank of Australia om zijn renteverhogingen te pauzeren om de vooruitzichten te beoordelen."

Wat moet u weten over de Australische economie?

Volgens gegevens van de Wereldbank is de Australische economie de 13e grootste ter wereld in termen van nominaal bruto binnenlands product (bbp). Uit een enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bleek dat de Australische staatsschuld 83,7% van het nationale bbp bedroeg.

De laatste World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat het Australische bbp in 2023 met 1,6% en in 2024 met 1,7% zal groeien; opgemerkt moet worden dat de Australische economie in 2022 met 3,7% groeide. Het Australische ministerie van Financiën en de Reserve Bank of Australia (RBA) voorspellen een bbp-groei van 1,5% voor 2023 en 2024.

Hetzelfde IMF-rapport zei dat de inflatie in 2023 op 5,3% zou uitkomen en in 2024 zou dalen tot 3,2%. De analisten van RBA voorspellen dat de inflatie dit jaar uitkomt op 4,75% en in 2024 op 3,5%.

De Australische penningmeester Jim Chalmers vertelde ABC-verslaggevers dat "de situatie in de wereld complexer en uitdagender is geworden, zelfs in de loop van de afgelopen maanden. En dus zullen we daar niet helemaal immuun voor zijn. De schatkist verwacht wel dat onze eigen economie later dit jaar flink zal vertragen. Door die combinatie van een vertragende wereldeconomie en de impact van hogere rentes ook hier in eigen land. Er komt dus veel op ons af van over de hele wereld."

RBA evalueert de effecten van haar monetair beleid

Op 4 april kondigde de raad van bestuur van de RBA zijn besluit aan om zijn plannen voor het verkrappen van het monetaire beleid te pauzeren. In de verklaring na de vergadering staat dat het volledige effect van de forse renteverhoging nog niet voelbaar is. De bestuursleden van de RBA benadrukten dat de consumenteninflatie lijkt te hebben gepiekt, maar voegden eraan toe "dat enige verdere verkrapping misschien wel nodig is om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling."

In een rapport schreven valutastrategen van Westpac: "Toen de Australische markten na Pasen heropenden, was de prijs voor de RBA om de contante koers in mei met 25 bp te verhogen ongeveer 25-30%. Een stijging in mei blijft het basisscenario van Westpac voorafgaand aan de vitale Q1 CPI-gegevens op 26 april. Na mei beginnen de marktprijzen te neigen naar de kans op versoepeling."

De gouverneur van de RBA, Philip Lowe, vertelde The National Press Club: "Een derde is dat de Reserve Bank Board bereid is om een iets langzamere terugkeer van de inflatie te hebben dan sommige andere centrale banken. Onze laatste reeks voorspellingen is dat de inflatie tegen midden 25 terugkeert naar de doelstelling."

Handel in Australische dollars en risicobeperking

De Australische dollar valutaparen zoals AUD/USD, AUD/GBP of zelfs AUD/NZD zijn frequente onderwerpen in financiële nieuwsartikelen. In de trading wereld is de Australische dollar een valuta die de aandacht trekt omdat deze nauw verwant is aan de handel in grondstoffen en vanwege de correlatie van de economie van het land met China.

Zoals bij elk handelsinstrument is risicobeheer cruciaal voor elke traders, en vooral voor beginners. Als beginnende trader kunt u worden blootgesteld aan gevaren zoals het verliezen van geld, omdat u waarschijnlijk niet de ervaring hebt om te beoordelen wat de juiste manier van handelen zou zijn. Om uw handelsvaardigheden en uw kansen op succes te verbeteren, is het het beste om te leren hoe u risicobeheertools kunt gebruiken. Het gebruik van tools zoals stop loss-orders helpt u bijvoorbeeld om risico's bij het handelen te minimaliseren. Als gevolg hiervan ervaart u minder stress en bent u mentaal beter voorbereid om een handelsstrategie aan te passen zoals u dat wilt.

