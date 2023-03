Alle ogen gericht op het Amerikaanse CPI-inflatierapport

Maart 14, 2023 12:53

De ineenstorting van de SVB- en Signature-banken in de Verenigde Staten en het Amerikaanse CPI-inflatierapport dat vandaag wordt gepubliceerd, trekken de aandacht van beleggers. Sommige marktanalisten stellen dat de Amerikaanse Federal Reserve zijn plan voor de verkrapping van het monetaire beleid zou kunnen pauzeren om het begin van een nieuwe bankencrisis te voorkomen.

Gegevens die eerder vandaag door het Office for National Statistics (ONS) werden vrijgegeven, toonden aan dat het werkloosheidspercentage van het Verenigd Koninkrijk in de drie maanden tot januari daalde tot 3,7%. Economen wezen erop dat de vacatures voor de achtste maand op rij daalden, terwijl bedrijven de economische druk de schuld gaven voor een terugname in het aannemen van nieuw personeel.

Amerikaans CPI-inflatierapport zal inzicht geven in de economie

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS) zal later vandaag het CPI-inflatierapport van februari publiceren. Economen voorspellen dat de totale CPI-inflatie 6% op jaarbasis en 0,4% op maandbasis zal bedragen. Er moet opgemerkt worden dat de inflatie in januari uitkwam op 6,4%, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen.

CME FedWatch Tool geeft renteverhoging door de Fed aan

De FedWatch Tool van de CME Group gaf maandag een kans van 72% aan op een verhoging van 25 basispunten in de komende Fed-bestuursvergadering, waardoor de benchmarkrente uitkomt op 4,75% -5,00%. Marktanalisten zien echter een terugkeer naar de 75 basispunten verlagingen tegen december 2023 ten opzichte van de piek van maart.

Goldman Sachs verwacht geen renteverhoging door de Fed in maart

In een rapport aan klanten zeiden analisten van Goldman Sachs (GS) dat ze niet verwachten dat de Fed zal doorgaan met het verhogen van de rente in zijn komende bestuursvergadering op 22 maart. "In het licht van de stress in het banksysteem verwachten we niet langer dat het FOMC tijdens zijn volgende vergadering op 22 maart met een renteverhoging zal komen." Ze merkten echter wel op dat ze nog steeds 0,25% renteverhogingen verwachten in mei, juni en juli.

De Amerikaanse president Joe Biden belooft de angsten te kalmeren

In een gesprek met verslaggevers in Washington zei Joe Biden dat deposito's en het Amerikaanse banksysteem veilig zijn. De Amerikaanse president merkte op: "Ik ga het Congres en de banktoezichthouders vragen om de regels van de banken te versterken om het minder waarschijnlijk te maken dat dit soort bankfaillissementen opnieuw zou gebeuren." Hij benadrukte ook dat het SVB-reddingspakket geen invloed zou hebben op de belastingbetaler en voegde eraan toe dat het management van de bank zou worden ontslagen indien beleggers niet zouden worden beschermd.

Het China retail sales rapport wordt verwacht op woensdag

Het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) zal naar verwachting gegevens publiceren over de detailhandelsverkopen van januari en februari. Marktanalisten suggereren dat de detailhandelsverkopen in de eerste twee maanden van 2023 op jaarbasis met 3,5% zijn gestegen.

Bloomberg meldde dat het NBS-hoofd de leden van het Nationale Volkscongres vertelde dat de economische gegevens voor januari en februari, inclusief de industriële productie en de detailhandelsverkopen, een opmerkelijke verbetering hebben laten zien.

