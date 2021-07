Koks buvo „Robinhood“ debiutas „Nasdaq“ akcijų biržoje

Liepa 30, 2021 15:32





Ketvirtadienį „Nasdaq“ akcijų rinkoje įvyko ilgai lauktas „Robinhood“ akcijų debiutas. Tačiau ne viskas vyko pagal planą.

Maždaug 19.30 val. Lietuvos laiku buvo pradėta prekiauti bendrovės akcijomis po 38 JAV dolerius – tai žemiausia 38–42 diapazono riba. Po penkių minučių akcijų kaina nukrito 9 %.

Po šio staigaus kritimo akcijų kaina atsigavo, bet iki uždarymo skambučio „Robinhood“ akcijos vėl buvo nukritę daugiau kaip 8 %. Tos dienos prekyba buvo užbaigta 34,82 JAV dolerio kaina, tokiu būdu „Robinhood“ rinkos kapitalizacija sudarė 29 mlrd. JAV dolerių.

Nepaisant nuviliančios pirmosios dienos, „Robinhood“ akcijos ketvirtadienį buvo vienos iš labiausiai prekiaujamų akcijų JAV – buvo nupirkta ir parduota daugiau kaip 100 mln. akcijų. Pranešama, kad pati bendrovė pardavė 52,4 mln. akcijų ir surinko beveik 2 mlrd. JAV dolerių.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Robinhood“ mėnesinis grafikas. 2021 m. liepos 30 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

„Robinhood“, kurios verslas tikslas yra „demokratizuoti investavimą“, atsisakant nustatytų minimalaus depozito ir brokerių komisinių mokesčių, populiarumas nuo pandemijos pradžios labai išaugo, su šiuo brokeriu prekiauti pradėjo daug jaunesnių prekiautojų.

Skirtingai nuo kai kurių kitų naujausių technologijų IPO, „Robinhood“ 2020 metai buvo pelningi metai, bendrovės grynosios pajamos sudarė 7,45 mln. JAV dolerių.

Tačiau, nepaisant šių teigiamų veiksnių, daugelis investuotojų išliko atsargūs bendrovės akcijų atžvilgiu, dėl jos 31,8 mlrd. JAV dolerių vertės ir nuolatinių problemų su JAV reguliuojančiomis institucijomis.

Praėjusį mėnesį Finansų reguliavimo tarnyba skyrė „Robinhood“ 70 mln. JAV dolerių baudą dėl melagingų ir klaidinančių pranešimų klientams. 2020 m. Vertybinių popierių ir biržų komitetas (SEC) jiems taip pat skyrė 65 mln. JAV dolerių baudą dėl klientų klaidinimo.

Be to, pagrindinis bendrovės pajamų šaltinis yra prieštaringa mokėjimo už įsakymų srautą praktika, pagal kurią jos klientų sandoriai iš esmės parduodami rinkos formuotojams. Nerimaujama, kad į šią praktiką reguliavimo institucijos nusitaikys po to, kai SEC vadovas Gary Gensler tai sukritikavo.

Taip pat išlieka klausimas, ar „Robinhood“ galės išlaikyti tokį augimo tempą popandeminiame pasaulyje. Didelę pastarojo meto sėkmę galima paaiškinti tuo, kad „Covid-19“ sąlygotas karantinas daugelį iš mūsų uždarė namuose, ir žmonės ieškojo naujų būdų, kaip praleisti laiką. Kai pasaulis atsivers, ar bendrovės tikslinė jaunų žmonių auditorija toliau domėsis investavimo pasauliu?

Investuokite su „Admirals“

Jeigu manote, kad „Robinhood“ pirmosios dienos kritimas suteikia investavimo galimybę, tikriausiai, nudžiugsite sužinoję, kad „Admirals Invest.MT5“ prekybos sąskaitoje galite įsigyti „Robinhood“ akcijų, taip pat daugiau kaip 4300 kitų akcijų biržose prekiaujamų viso pasaulio bendrovių akcijų! Kiti „Invest.MT5“ sąskaitos privalumai:

Sąskaita atidaroma vos su 1 euro depozitu.

Prekyba nemokamoje populiariausioje pasaulyje daugiafunkcėje „MetaTrader 5“ platformoje.

Išskirtinė prieiga prie mūsų „Premium Analytics“ portalo, kuriame galite rasti visas naujienas, rinkos nuotaikas ir technines įžvalgas!

„Admirals Trade.MT5“ prekybos sąskaitoje galite prekiauti „Robinhood“ arba kitų bendrovių akcijų susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD)! Tai leidžia prekiautojams pasipelnyti tiek bulių, tiek ir meškų rinkose, taip pat pasinaudoti svertu. Jeigu norite atidaryti prekybos sąskaitą jau šiandien, spauskite šią reklaminę juostą:

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: