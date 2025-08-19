Las acciones estadounidenses se mantuvieron contenidas el lunes mientras los inversionistas observan eventos clave

Agosto 19, 2025 11:54

Los principales índices bursátiles de Wall Street se mantuvieron planos el lunes, con el S&P 500 y el Dow Jones registrando caídas de 0.01% y 0.08% respectivamente, mientras que el Nasdaq avanzó 0.03%.

Esta sesión contenida del lunes marcó el inicio de una semana en la que los inversionistas se enfocarán en los reportes de ganancias clave del sector minorista y el Simposio Económico de Jackson Hole de la Reserva Federal.

Simposio de Jackson Hole

El Simposio Económico de Jackson Hole es una conferencia anual de tres días organizada por la Reserva Federal y a la que asisten representantes de bancos centrales y responsables de política económica de todo el mundo.

El evento se llevará a cabo entre el 21 y 23 de agosto, con el presidente de la Fed Jerome Powell programado para dirigirse a la conferencia el viernes por la mañana. Los inversionistas prestarán especial atención a este discurso en busca de señales sobre los próximos movimientos de la Fed antes de su reunión de septiembre.

Los mercados están actualmente descontando una probabilidad del 84% de que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Las expectativas de un recorte de tasas se vieron impulsadas a principios de este mes por datos débiles del mercado laboral. Sin embargo, aunque la inflación general fue reportada menor a la esperada en julio, permanece por encima del objetivo de la Fed.

Además, el Índice de Precios al Productor (IPP), que mide lo que los productores domésticos estadounidenses cobran por bienes y servicios, se disparó a 3.3% en términos anuales en julio, considerablemente más de lo que se había previsto.

Esta lectura del IPP superior a lo esperado indica que el efecto de los aranceles está comenzando a filtrarse en la economía estadounidense.

Resultados del Sector Minorista en el Foco

La temporada de resultados está llegando a su fin, con más del 90% de las empresas del S&P 500 habiendo ya anunciado sus resultados. Sin embargo, algunas grandes empresas aún no han reportado.

Esta semana, los resultados del sector minorista toman protagonismo, con Home Depot, Target y Walmart programados para reportar el martes, miércoles y jueves respectivamente.

Los inversionistas estarán observando atentamente estos resultados clave en busca de señales sobre cómo se mantiene el consumidor estadounidense en medio de la incertidumbre continua en torno a la inflación y los aranceles. En particular, los resultados de Walmart frecuentemente se consideran un indicador del sentimiento del consumidor en Estados Unidos.

Las expectativas son mixtas. Los analistas de Wall Street esperan que los ingresos y las utilidades por acción (UPA) tanto de Walmart como de Home Depot hayan registrado crecimiento interanual.

Se espera que Walmart reporte un crecimiento en ingresos y utilidades por acción (UPA) de 3.6% y 9% respectivamente. En Home Depot, se anticipa que los ingresos y las UPA hayan aumentado 5% y 1% respectivamente.

Por otro lado, se espera que Target reporte ingresos y ganancias en declive en el segundo trimestre. Se anticipa que los ingresos hayan caído 2.2% interanual, mientras que se espera que las UPA hayan disminuido 21%.

Además de los resultados financieros en sí mismos, es probable que los participantes del mercado presten especial atención a las perspectivas de los minoristas para el resto del año y el efecto que anticipan de los aranceles.

