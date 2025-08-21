Cómo operar las acciones de Cisco Systems después del desempeño del T4 fiscal 2025

Agosto 21, 2025 07:41

Fundada en 1984 y con sede en San José, California, Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) es líder mundial en tecnología de redes y comunicaciones. La compañía diseña y comercializa una amplia gama de productos y servicios que incluyen hardware de redes, software y soluciones de ciberseguridad. Cisco ofrece a empresas, gobiernos e individuos infraestructura escalable, al tiempo que expande su presencia en áreas como computación en la nube y redes impulsadas por inteligencia artificial.

Conozca más sobre el desempeño del cuarto trimestre fiscal 2025 de Cisco Systems y las proyecciones que los analistas realizan para la acción. Este material es únicamente para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulte a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Acción: Cisco Systems Inc. Símbolo para Cuenta Invest.MT5: CSCO Fecha de la Idea: 18 de agosto de 2025 Horizonte Temporal: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $72.10 Nivel Objetivo: $87.00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx. 5% Riesgo: Alto

Advertencia de Riesgo: El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o desempeño futuro. Toda operación conlleva alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder ya que algunas operaciones resultarán en pérdidas y otras en ganancias. Comience con montos pequeños para entender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar sus conocimientos antes de invertir.

Fuente: TradingView - El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Resumen del desempeño del T4 fiscal 2025 de Cisco Systems

Métrica de desempeño Resultado actual Resultado esperado ¿Superó o no alcanzó? Utilidades por acción $0.99 $0.97 Superó ✅ Ingresos $14.70 mil millones $14.62 mil millones Superó ✅

Puntos Clave

Ingresos de $14.7 mil millones, un incremento del 8% interanual

Ganancias por acción aumentaron 31% interanual

Ingresos de redes aumentaron 12% interanual y seguridad subió 9%

Flujo de efectivo operativo de aproximadamente $4.2 mil millones

$2.9 mil millones distribuidos en dividendos y $1.3 mil millones en recompras de acciones

Los pedidos de infraestructura de IA del Q4 superaron los $800 millones. El total del año fiscal ahora supera los $2 mil millones, duplicando la meta de $1 mil millones de Cisco

Las divisiones de seguridad y observabilidad registraron un desempeño inferior a las expectativas

El crecimiento disminuyó al 7% en el último trimestre, desde el 20% anterior, sugiriendo una desaceleración

Posibles presiones sobre los márgenes debido a aranceles comerciales e incertidumbre

Fuente: Resultados Trimestrales de Cisco Systems

Pronóstico de Precio de Acciones de Cisco Systems a 12 Meses por Analistas

Según 19 analistas de Wall Street, consultados por TipRanks, que ofrecen un pronóstico de precio de acciones a 12 meses para Cisco Systems durante los últimos 3 meses:

Calificaciones de Compra: 10

Calificaciones de Mantener: 9

Calificaciones de Venta: 0

Precio Objetivo Promedio: $75.93

Precio Objetivo Máximo: $87.00

Precio Objetivo Mínimo: $67.00

Fuente: Lista de acciones de Admiral Markets Macroscope, Cisco Systems. 18 de agosto de 2025. El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Ejemplo de estrategia de trading: Cisco Systems

Los siguientes ejemplos de trading tienen fines exclusivamente educativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversionistas deben realizar investigación independiente antes de tomar decisiones de trading. Un ejemplo de idea de trading para el precio de la acción de Cisco Systems podría ser el siguiente:

Entrada: Ruptura por encima del máximo post-resultados en $72.10 Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más alto de los analistas en $87.00 Riesgo: Pequeño, máximo 5% de la cuenta Plazo: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de Cisco Systems: $721 (10 * $72.10) Si se Alcanza el Objetivo: $149 utilidad potencial ($87.00 - $72.10 * 10) Si No Se Alcanza el Objetivo: Supongamos que un operador decidió cerrar la operación por debajo de su precio de entrada, en el objetivo de precio más bajo de los analistas de $67.00. Esto resultaría en una pérdida de $51 ($72.10 - $67.00 * 10) Comisión de Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0.02 por acción para acciones estadounidenses = $0.20 (Activa la Tarifa Mínima de Transacción de $1.00)

Recuerde que los mercados son volátiles, y el precio de las acciones de Cisco fluctuará y puede incluso mostrar una tendencia a la baja. Aunque la empresa presentó resultados sólidos en el Q4 2025, persisten varios vientos en contra. Estos incluyen el crecimiento más lento en los pedidos de nuevos productos, el bajo desempeño en áreas como seguridad y observabilidad, y la persistente debilidad en la demanda del sector federal estadounidense. Cisco también enfrenta posibles presiones en los márgenes debido a aranceles comerciales más altos, mientras que la incertidumbre macroeconómica generalizada podría afectar las ganancias futuras.

Cómo Comprar Acciones de Cisco Systems en 4 Pasos

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Cisco Systems. Mensual. Fecha: Enero 2015 a Agosto 2025, capturado el 18 de agosto de 2025. El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o desempeño futuro.

¿Considera usted que el precio de las acciones de Cisco Systems se comportará de manera diferente?

Si usted considera que existe una mayor probabilidad de que el precio de las acciones de Cisco Systems disminuya, entonces también puede operar en corto utilizando CFD (Contratos por Diferencia). Sin embargo, estos instrumentos conllevan riesgos más elevados y no son apropiados para todos los inversionistas. Conozca más sobre los CFD en este artículo Cómo Operar con CFD.