El oro alcanza máximo histórico mientras se profundiza la venta masiva de bonos globales

Septiembre 03, 2025 05:54

Tras permanecer cerrado el lunes por el Día del Trabajo, las acciones de Estados Unidos cerraron a la baja en la primera sesión de operaciones del mes. El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq declinaron 0.55%, 0.69% y 0.82%, respectivamente.

Las acciones del otro lado del Atlántico también registraron un mal desempeño el martes. Los índices CAC 40, FTSE 100 y Germany 40 cayeron 0.70%, 0.87% y 2.29%, respectivamente. Continúe leyendo para conocer las últimas noticias del mercado y las perspectivas para la semana entrante.

Venta Masiva de Bonos Globales

La caída del martes en las bolsas globales estuvo acompañada por una venta masiva de bonos gubernamentales, mientras crecen las preocupaciones sobre el aumento de la deuda en las principales economías.

En el Reino Unido, los costos de endeudamiento a largo plazo alcanzaron su nivel más alto desde 1998, ya que el rendimiento de los gilts a 30 años subió al 5,72% (los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa al precio). En consecuencia, la libra esterlina cayó bruscamente, declinando 1,2% frente al dólar de Estados Unidos.

De manera similar, los rendimientos de los bonos alemanes, franceses y holandeses a 30 años también subieron a sus niveles más altos desde 2011. El repunte en los rendimientos de los bonos franceses se produce previo a una votación de confianza clave al primer ministro François Bayrou el 8 de septiembre.

Al otro lado del Atlántico, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también se incrementaron en todos los plazos de vencimiento y continuaron su trayectoria ascendente durante la mañana del miércoles.

El incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se produjo tras el fallo del tribunal de apelaciones del viernes que determinó que la mayoría de los aranceles generalizados de Washington son ilegales, comprometiendo una fuente de ingresos fiscales potenciales.

Mientras tanto, conforme se incrementaron los costos del endeudamiento gubernamental, los precios del oro alcanzaron máximos históricos, mientras los inversionistas buscaron activos de refugio. Desde 2023, los precios del oro casi se han duplicado en medio de la incertidumbre global.

Google se libra de la división en los tribunales

Las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, se dispararon en las operaciones posteriores al cierre, mientras los inversionistas celebraron el resultado de su caso antimonopolio en Estados Unidos.

El año pasado, se determinó que Google mantenía un monopolio ilegal en búsquedas en línea, pero la gigante tecnológica se libró de las consecuencias más severas en un fallo del martes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había estado presionando por sanciones que incluían la venta forzosa del navegador Chrome de Google.

Sin embargo, la decisión del martes estableció: "Google no estará obligado a desinvertir Chrome; ni el tribunal incluirá una desinversión contingente del sistema operativo Android en el fallo final".

Otra área clave de enfoque han sido los contratos exclusivos que Google mantiene para distribución, como con Apple, a la cual Google paga miles de millones de dólares para ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhones.

El juez de distrito de Estados Unidos Amit Mehta dictaminó que Google podría pagar para precargar productos; sin embargo, se le prohibirá celebrar contratos de distribución exclusivos. Además, Google estará obligado a compartir ciertos datos de sus operaciones de búsqueda con competidores.

Las acciones de Apple también repuntaron en las operaciones posteriores al cierre de mercado tras conocerse la noticia.

Qué observar esta semana

La pieza central del calendario económico esta semana será el reporte de Situación del Empleo del viernes de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados actualmente están asignando un 92% de probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas en 25 puntos básicos cuando su comité de fijación de tasas se reúna más adelante este mes.

Un crecimiento lento en el mercado laboral fortalecería aún más estas expectativas. Sin embargo, si el reporte de empleo resulta mejor de lo esperado y los datos de inflación de la próxima semana se deterioran, esto podría provocar un cambio en las expectativas.

Gana confianza en condiciones reales de mercado Aprende a operar con fondos virtuales

INFORMACIóN SOBRE MATERIALES DE ANáLISIS:

Los datos facilitados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en lo sucesivo, «Análisis») publicadas en los sitios web de las empresas de inversión Admiral Markets que operan bajo la marca comercial Admiral Markets (en lo sucesivo, «Admiral Markets»). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste especial atención a lo siguiente: