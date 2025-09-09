La creación de empleo en EE.UU. se desacelera, recorte de tasas de la Fed ahora parece seguro

Septiembre 09, 2025 08:54

El Nasdaq cerró en máximo histórico el lunes, ganando 0,45%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones también registraron avances de 0,21% y 0,25%, respectivamente, ante las expectativas de que se reduzcan los costos de financiamiento.

Informe laboral de EE.UU. destaca desaceleración

La creación de empleo en EE.UU. se desaceleró en agosto, sumando evidencia de un debilitamiento del mercado laboral y alimentando las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas cuando se reúna la próxima semana.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 22,000, significativamente por debajo de las 75,000 que habían esperado los economistas. También marcó una desaceleración considerable respecto al aumento de 79,000 del mes anterior. La tasa de desempleo subió a 4.3%, aumentando desde el 4.2% de julio.

Que la Fed recortará las tasas en su próxima reunión ya no parece estar en duda. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ahora ven un recorte de al menos 25 puntos básicos como una certeza y están descontando una probabilidad del 11.6% de un recorte jumbo de 50 puntos básicos.

El dólar cae, el oro se dispara

Tras el último reporte de empleo de EE.UU., el dólar declinó el lunes y cotizó cerca de un mínimo de seis semanas el martes por la mañana.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también han caído considerablemente en los últimos días ante la perspectiva de menores tasas de interés (los rendimientos de los bonos se mueven inversamente al precio). El lunes, el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años cayó a un mínimo de cinco meses.

El oro continuó su reciente alza, superando los US$3.600 por onza por primera vez y cerrando en un máximo histórico el lunes.

En otros mercados, los precios del petróleo subieron ligeramente, después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción de manera más moderada de lo que se había anticipado. Los precios del petróleo también reciben apoyo de la perspectiva de sanciones más estrictas contra Rusia, tras los recientes ataques contra Ucrania.

Qué Observar Esta Semana

Más tarde el martes tendrá lugar el evento anual de Apple, en el cual se espera que la gigante tecnológica lance un nuevo modelo de iPhone más delgado, el iPhone Air, junto con el iPhone 17.

El resto de la semana también incluirá una serie de anuncios económicos clave que los operadores e inversionistas podrían querer seguir de cerca:

Miércoles : Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. agosto

: Jueves : Decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. agosto

: Viernes : Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido julio

